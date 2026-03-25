  • LPG தட்டுப்பாடு: கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்? அதிர்ச்சியில் மக்கள்!

LPG தட்டுப்பாடு: கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்? அதிர்ச்சியில் மக்கள்!

LPG Gas Booking New Rule Latest: கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், கேஸ் முன்பதிவில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்  கொண்டு வரப்பட்டதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. இதற்கு தற்போது மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 25, 2026, 03:11 PM IST
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
  • சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கு காலக்கெடு நீடிப்பா?
  • உண்மை என்ன?

LPG தட்டுப்பாடு: கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்? அதிர்ச்சியில் மக்கள்!

LPG Gas Booking New Rule:  மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. அதாவது, கடந்த சில நாட்களாக ஈரான் மீது இஸ்ரேல்,  அமெரிக்கா தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதனால், ஈரானின் கடல்வழி போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து, இந்தியாவில் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.  வீட்டு உபயோகம்  மற்றும் வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு சிலிண்டர் பற்றாக்குறை வராமல் இருக்க தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. 

சிலிண்டர் புக் செய்ய காலக்கெடு நீடிப்பா?

வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை இருப்பில் இருப்பதாகவும் மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் எனவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து, ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டு விட்டன. இதற்கிடையில், சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யவதற்கும் கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு அறிவித்தது. மேலும், சிலிண்டர் விலையையும் மத்திய அரசு உயர்த்தியது.

அதன்படி, சிலிண்டர் முன்பதிவு கால இடைவெளியை 21 நாட்களில் இருந்து 25 நாட்களாக நீடித்தது. நகரப்புறங்களுக்கு 25 நாட்களும், கிராமப்புறங்களுக்கு 45 நாட்கள் இடைவெளி என அறிவிக்கப்பட்டது. ஒரு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்து, மற்றொரு சிலிண்டருக்கு 45 நாட்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டும் என அறிவித்தது.  இந்த நிலையில் சிலிண்டர் முன்பதிவில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டதாக காலை முதலே தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. 

அதாவது, இரண்டு சிலிண்டர் இணைப்பு கொண்டு வீடுகளில் 35 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் அரசு உத்தரவிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்தன. மேலும், உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகள் 20 நாட்களுக்கு ஒருமுறை சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யலாம் என்று இருந்தது. அதனை தற்போது 45 நாட்ளாக நீடித்ததாக தகவல்கள் கசிந்தன. இதனால், நுகர்வோர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.  இந்த நிலையில், மத்திய பெட்ரோலிய துறை அமைச்சம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

மத்திய அரசு விளக்கம்

இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், "சமூக ஊடகங்களில் எல்பிஜி முன்பதிவு காலக்கெடுகள் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறி வருகின்றன. அதன்படி, உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு 45 நாட்களுக்கு, ஒன்றை சிலிண்டர் இணைப்பு வைத்திருப்பவர்களுக்கு 35 நாட்களும், இரட்டை சிலிண்டர் வைத்திருப்பவர்களுக்கு 35 நாட்கள் முன்பதிவு நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தவறான தகவலக்ள் பரவி வருகின்றன.  எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு காலக்கெடுவில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.

 தற்போது உள்ள காலக்கெடுகள் தொடரும். நகர்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் பெற்ற பிறகு, 25 நாட்களுக்கு பிறகு மற்றொரு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய முடியும். கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்களுக்கு பிறகு முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இது அனைத்து வகை இணைப்புகளுக்கும் பொருந்தும். மக்கள் இத்தகைய தவறான தகவல்களை நம்பவோ, பகிரவோ வேண்டாம். தேவையற்ற அச்சத்தால் முன்பதிவு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.  மேலும், நாட்டில் போதுமான அளவில் எல்பிஜி சிலிண்டர் இருப்பு உள்ளது. மக்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை" என தெரிவித்துள்ளது.

 

சிலிண்டர் புக் செய்வது எப்படி?

1) மொபைல் செயலி

Indianoil, HP Gas, Indane, bharat gas என நீங்கள் எந்த சிலிண்டர் பயன்படுத்துகிறீர்களோ அந்த நிறுவனத்தின் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு லாகின் செய்ய வேண்டும். book cylinder என்பதை கிளிக் செய்தால் உங்களுக்கான சிலிண்டர் புக் செய்யப்படும்.

2) SMS மூலம் முன்பதிவு

கேஸ் சிலிண்டர் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் இருந்து எஸ்எம்மஸ் அனுப்ப வேண்டும். customer id-ஐ உள்ளிட்டு, sms அனுப்ப வேண்டும்

3) வாட்ஸ் அப் மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம்

பல எல்பிஜி நிறுவனங்கள் வாட்ஸ் அப் சேவை வழங்குகிறது. அதன்படி, refill என்ற உள்ளிட்டு, உங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

4) ஆன்லைன் மூலமும் செய்யலாம்

Indian oil, bharat gas, Indane என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு சென்று, book cylinder என்பதை கிளிக் செய்து முன்பதிவு செய்யுங்கள்.

மார்ச் 31ஆம் தேதி கடைசி நாள்

கேஸ் சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்கள் மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள் ஆதார் அடிப்படையிலான கேஒய்சி சரிபார்ப்பை முடிப்பது அவசியமாகும். இதுவரை பயோமெட்ரிக் ஆதார் சரிபார்ப்பை முடிக்காதவர்கள், உஜ்வாலா பயனர்கள் கேஒய்சியை முடிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே கேஒய்சி முடித்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது பொருந்தாது. எனவே, மார்ச் 31ஆம் தேதி கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்க உடனே கேஒய்சியை முடிப்பது சிறந்தது.

