LPG சிலிண்டர் புக் செய்ய முடியவில்லையா? வெளியானது புதிய ரூல், நோட் பண்ணுங்க

How to change lpg gas connection mobile number: மத்திய கிழக்குப் பகுதியில் நிலவி வரும் மோதல்களின் காரணமாக, இந்தியாவில் எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர்களுக்குத் கடும் தட்டுப்பாட்டை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். இத்தகைய சூழலில், பல்வேறு காரணங்களினால் மக்களின் எல்பிஜி இணைப்புகளுடன் (LPG Connection) இணைக்கப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண்கள் செயலிழந்துவிட்டதாகவும், இதனால் சிலிண்டர்களை முன்பதிவு (LPG Gas Booking) செய்வதில் அவர்களுக்குப் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. உங்கள் தொலைபேசி எண் செயலிழந்துவிட்ட காரணத்தினால், உங்களாலும் சிலிண்டரை முன்பதிவு (Cylinder Booking) செய்ய இயலவில்லை என்றால், நீங்கள் இனி கவலைப்படத் தேவையில்லை. உங்கள் எல்பிஜி இணைப்போடு இணைக்கப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண்ணை, உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே மிக எளிதாகப் புதுப்பித்துக்கொள்ள உதவும் ஒரு எளிய வழிமுறையை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது எப்படி செய்வது என்பதை இப்போது தெரிந்துகொள்வோம்...
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக தொலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பிப்பது எப்படி?
இந்திய அரசின் MyLPG.in இணையதளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பிக்கலாம். உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே உங்கள் எண்ணைப் புதுப்பிக்க, நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய எளிய வழிமுறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
முதலில், அரசாங்கத்தின் MyLPG.in இணையதளத்தைத் திறக்கவும்.
இப்போது, திரையின் வலதுபுறத்தில் அமைந்துள்ள "Click Here" பொத்தானைத் தட்டவும்.
இங்கே உங்கள் எரிவாயு முகமையை (Gas Agency) தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அதன் பிறகு, அந்த முகமையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் உங்கள் திரையில் திறக்கும்.
உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை (Email ID) உள்ளிட்டு உள்நுழையவும்.
பின்னர், உங்கள் சுயவிவரப் பகுதிக்குச் செல்லவும்.
"Change Mobile Number" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு விருப்பத்தை அங்கே காண்பீர்கள்; அதைத் தட்டவும்.
உங்கள் புதிய தொலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்.
பின்னர், OTP-ஐ உள்ளிடவும்.
அதன் பிறகு, உங்கள் தொலைபேசி எண் புதுப்பிக்கப்பட்டுவிடும்.
WhatsApp வழியாக உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம்
இணையதளம் வழியாக உங்கள் தொலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பிக்க நீங்கள் விரும்பவில்லை என்றால், WhatsApp மூலமாகவும் அதை நீங்கள் புதுப்பிக்கலாம்.
உங்கள் எரிவாயு முகமையின் WhatsApp எண்ணை உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.
WhatsApp-ஐத் திறந்து, அந்த எண்ணைத் தேடுங்கள்.
பின்னர், "Hi" எனத் தட்டச்சு செய்து செய்தியை அனுப்புங்கள்.
அடுத்து, உங்களுக்குப் பல விருப்பங்கள் தோன்றும்; அந்தப் பட்டியலிலிருந்து "Other Services" (பிற சேவைகள்) என்பதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
இதைச் செய்த பிறகு, உங்கள் தொலைபேசி எண்ணை மாற்றுவதற்கான ஒரு விருப்பத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள்; அதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
உங்கள் புதிய தொலைபேசி எண்ணைப் பதிவு செய்யுங்கள்.
இந்தச் செயல்முறைகளை நீங்கள் நிறைவு செய்ததும், உங்கள் தொலைபேசி எண் புதுப்பிக்கப்பட்டுவிடும்.
செயலி மூலம் தொலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பிப்பது எப்படி?
இணையதளம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக, செயலி (App) மூலமாகவும் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம். இதைச் செய்வதற்கு, உங்கள் வீட்டிற்கு எரிவாயு சிலிண்டர்களை விநியோகிக்கும் முகமையின் செயலியை நீங்கள் முதலில் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். பின்னர், அந்தச் செயலியில் உள்நுழையவும். சிறிது நேரம் தேடிய பிறகு, "Other Services" அல்லது "One Touch Solution" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு விருப்பத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள்; அதன் வாயிலாக உங்கள் தொலைபேசி எண்ணைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம்.
முக்கிய தகவல்
புதிய 35-நாள் விதி என்று எதுவும் இல்லை. நீங்கள் வசிக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து, 25-நாள் மற்றும் 45-நாள் கால இடைவெளிகள் இப்போதும் நடைமுறையில் உள்ளன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
எப்படி சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது?
கவலைப்பட வேண்டாம்! உங்கள் புதிய மொபைல் எண்ணை MyLPG.in இணையதளம், உங்கள் எரிவாயு நிறுவனத்தின் பிரத்யேக செயலி அல்லது WhatsApp மூலமாக மிக எளிதாகப் புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம். எண் புதுப்பிக்கப்பட்டவுடன் நீங்கள் வழக்கம்போல முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
MyLPG.in இணையதளத்தில் மொபைல் எண்ணை மாற்ற என்னென்ன விவரங்கள் தேவை?
இணையதளத்தில் லாக்-இன் செய்ய உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி (Email ID) மற்றும் கடவுச்சொல் தேவைப்படும். ஒருவேளை நீங்கள் இதுவரை பதிவு செய்யவில்லை என்றால், உங்கள் 17 இலக்க எல்பிஜி ஐடி (LPG ID) அல்லது நுகர்வோர் எண்ணைப் (Consumer Number) பயன்படுத்தி முதலில் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
WhatsApp மூலம் எண்ணை மாற்றும் போது எதை கவனிக்க வேண்டும்?
முதலில் உங்கள் எரிவாயு முகமையின் (Indane, HP, or Bharat Gas) அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் எண்ணைச் சேமிக்க வேண்டும். பின்னர் "Hi" என்று அனுப்பி, மெனுவில் உள்ள 'Other Services' விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து திரையில் தோன்றும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ