  • LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு முறை மாற்றம்: வந்தாச்சு புதிய விதிமுறை, முழு விவரம் இதோ!

LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு முறை மாற்றம்: வந்தாச்சு புதிய விதிமுறை, முழு விவரம் இதோ!

LPG Gas Cylinder Booking New Rules : ஏப்ரல் 2026ல் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நீடிப்பதுடன், 19 கிலோ மற்றும் 5 கிலோ சிலிண்டர்களின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தியுள்ளன. புதிய சிலிண்டர் பெற 'காத்திருப்புக் காலம்' நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், எல்பிஜி சேவையைத் தொடர பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரம் தற்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 4, 2026, 08:59 AM IST
  • சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய எத்தனை நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும்?
  • LPG இணைப்பு எப்போது துண்டிக்கப்படும்?
  • 24 மணிநேரமும் சிலிண்டர் பெறும் LPG ATM வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் : ஏப்ரல் 3 வெள்ளிக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷடம், சந்திராஷ்டமம்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : ஏப்ரல் 3 வெள்ளிக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷடம், சந்திராஷ்டமம்
பங்குனி 21 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 21 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இன்னும் 3 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: பணம்.. சொத்து.. காதல்! 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
camera icon8
Venus Transit
இன்னும் 3 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: பணம்.. சொத்து.. காதல்! 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!
camera icon6
Budhan Peyarchi
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!
LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு முறை மாற்றம்: வந்தாச்சு புதிய விதிமுறை, முழு விவரம் இதோ!

LPG Gas Cylinder Booking New Rules : ஏப்ரல் 2026 மாதத்திலும் எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர் பெறுவதில் நெருக்கடி தொடர்ந்து தான் வருகிறது; மறுபுறம் எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்கள் 19 கிலோ எடையுள்ள பெரிய சிலிண்டர்கள் மற்றும் 5 கிலோ எடையுள்ள சிறிய சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. இதற்கிடையில், புதிய சிலிண்டர் மறுநிரப்பல் தொடர்பான 'கட்டாய காத்திருப்புக் காலம்' (lock-in period) தொடர்ந்து நடைமுறையில் உள்ளது. இது தவிர, இந்தியக் குடும்பங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டரிலிருந்து பிஎன்ஜி இணைப்புக்கு (PNG) மாறுவதற்கு அரசு முன்னுரிமை அளித்துள்ளது. குறிப்பிட்ட குடியிருப்புப் பகுதிகள் பிஎன்ஜி இணைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், அங்குள்ள எல்பிஜி இணைப்புகள் துண்டிக்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது. பிஎன்ஜி உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ள குடியிருப்புச் சங்கங்களுக்கு இத்தகைய கடுமையான விதிகள் பொருந்தும். மேலும், அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் எல்பிஜி சேவையைப் பெற, பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரத்தை அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

இதனிடையே ஏப்ரல் 2026ல் உங்கள் LPG சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வதற்கு அல்லது மீண்டும் நிரப்புவதற்கு முன் கவனிக்க வேண்டிய ஐந்து முக்கிய மாற்றங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. இந்தியாவில் ஏப்ரல் 1 முதல் LPG விலை உயர்வு:

இந்தியாவில் 19 கிலோ LPG சிலிண்டர் விலைகள்: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனமான 'இந்தியன் ஆயில்' (Indian Oil), 19 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையை ரூ. 218 வரை உயர்த்தியுள்ளது. எல்பிஜி விலையில் அதிகபட்ச உயர்வைச் சந்தித்த நகரமாக கொல்கத்தா திகழ்கிறது; அங்கு ஒரு சிலிண்டரின் விலை ரூ. 218 உயர்ந்து ரூ. 2,208-ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேவேளையில், சென்னையில் 19 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ. 203 உயர்ந்து ரூ. 2,246.5-ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில், ஒரு சிலிண்டருக்கான எல்பிஜி விலை ரூ. 195 உயர்த்தப்பட்டு ரூ. 2,078.5க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மும்பையில், ஒரு சிலிண்டரின் விலை ரூ. 196 உயர்ந்து ரூ. 2,031க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியாவில் 14.2 கிலோ LPG சிலிண்டர் விலைகள்: மறுபுறம், 14.2 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படாமல் அப்படியே தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, 14.2 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை டெல்லியில் ரூ.913 ஆகவும், கொல்கத்தாவில் ரூ.939 ஆகவும், மும்பையில் ரூ.912.5 ஆகவும், சென்னையில் ரூ.928.5 ஆகவும் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது.

இந்தியாவில் 5 கிலோ LPG சிலிண்டர் விலைகள்: ஏப்ரல் 1 முதல், 5 கிலோ LPG சிலிண்டர்களின் விலை ரூ. 51 உயர்ந்துள்ளது. IOCL விநியோகஸ்தர் வலைப்பின்னல் மற்றும் POS வலைப்பின்னல் வாயிலாக, ஒரு சிலிண்டர் ரூ. 649 என்ற விலையில் இவை நேரடியாகக் (over the counter) கிடைத்து வந்தன. எனவே, தற்போதைய விலை உயர்வால், இவற்றின் விலை ரூ. 700க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் இந்த விலைகள் நகரத்திற்கு நகரம் மாறுபடலாம்.

2. எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான 45 நாட்கள் மற்றும் 25 நாட்கள் விதிகள்:

மார்ச் மாதத்தில், எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டரை மீண்டும் நிரப்புவதற்கான காத்திருப்புக் காலத்தை (lock-in period) அரசாங்கம் திருத்தியமைத்தது; முன்னதாக நடைமுறையில் இருந்த 21 நாட்கள் காத்திருப்புக் காலத்தை உயர்த்தப்பட்டது. எல்பிஜி இணைப்பு வகை எதுவாக இருந்தாலும், சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதற்கான புதிய காத்திருப்புக் காலம் முறையே 45 நாட்கள் மற்றும் 25 நாட்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, உங்களிடம் 14.2 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் இணைப்பு இருந்தாலும் சரி அல்லது 5 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் இணைப்பு இருந்தாலும் சரி, நகர்ப்புறங்களில் காத்திருப்புக் காலம் 25 நாட்களாகவும், கிராமப்புற நுகர்வோருக்கு 45 நாட்களாகவும் தொடரும்.

3. LPG இணைப்புக்கான பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரம்

பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) பயனாளிகள் ஆதார் அடிப்படையிலான அங்கீகாரத்தைச் (authentication) செய்துகொள்வதை அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. சமீபத்திய வழிகாட்டுதலின்படி, இதுவரை eKYC-ஐ நிறைவு செய்யாத LPG நுகர்வோருக்கு மட்டுமே இந்த eKYC தேவை பொருந்தும் என்று அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. நீங்கள் PMUY சாராத ஒரு நுகர்வோராக இருந்து, ஏற்கனவே இந்தச் செயல்முறையை நிறைவு செய்திருந்தால், நீங்கள் மீண்டும் LPG பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரத்தைச் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. 

மேலும், PMUY பயனாளிகள் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் இதை ஒருமுறை மட்டுமே செய்தால் போதுமானது என்றும்; அதுவும், 7 முறை எரிவாயு நிரப்பிய பிறகு — 8-வது முறை எரிவாயு நிரப்பும்போது — இலக்கு சார்ந்த நேரடி மானியங்களைப் (DBT) பெறுவதற்காக மட்டுமே இதைச் செய்ய வேண்டும் என்றும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், eKYC செயல்முறையை வீட்டிலிருந்தபடியே, எவ்விதக் கட்டணமும் இன்றி மிக எளிதாகவே செய்துகொள்ள முடியும்.

4. எரிவாயு சிலிண்டர் இணைப்பு 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு துண்டிக்கப்படும்:

எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள இடையூறுகளுக்கு மத்தியில், எல்பிஜி சிலிண்டரை பிஎன்ஜி இணைப்பாக மாற்றுவதற்கு அரசாங்கம் முன்னுரிமை அளித்துள்ளது. உள்நாட்டு பிஎன்ஜி மற்றும் சிஎன்ஜி போக்குவரத்திற்கு 100% விநியோகத்துடன் முன்னுரிமை ஒதுக்கீடு தொடர்கிறது என்றும், அதே நேரத்தில் மின் கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தொழில்துறை மற்றும் வணிக நுகர்வோருக்கான விநியோகம் சராசரி நுகர்வில் சுமார் 80% ஆகப் பராமரிக்கப்படுகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

IGL, MGL, GAIL Gas மற்றும் BPCL போன்ற எரிவாயு விநியோக நிறுவனங்கள், உணவகங்கள், தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாலைகள் போன்ற வணிக நிறுவனங்களுக்கு PNG இணைப்புகளை வழங்குவதில் முன்னுரிமை அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

5. LPG ATM-கள் மூலம் கேஸ் சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்யலாமா?

முன்னணி எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனமான BPCL, குருகிராமில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் 'LPG ATM'-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; இந்தியாவில் இத்தகைய முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய எத்தனை நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும்?
நகர்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்த 25 நாட்களுக்குப் பிறகுதான் அடுத்த சிலிண்டர் புக் செய்ய முடியும். கிராமப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்த 45 நாட்களுக்குப் பிறகுதான் அடுத்த சிலிண்டர் புக் செய்ய முடியும்.

LPG இணைப்பு எப்போது துண்டிக்கப்படும்?
உங்கள் பகுதியில் PNG (குழாய் வழி எரிவாயு) வசதி இருந்து, நீங்கள் அதற்கு மாற மறுத்தால், 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் LPG இணைப்பு துண்டிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

LPG ATM என்றால் என்ன?
பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL) முதன்முதலாக குருகிராமில் 24 மணிநேரமும் சிலிண்டர் பெறும் LPG ATM வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு முறை மாற்றம்: வந்தாச்சு புதிய விதிமுறை, முழு விவரம் இதோ!

மேலும் படிக்க | எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : குண்டர் சட்டம் பாயும் - தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

