English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
LPG சிலிண்டர் புக்கிங்: புதிய OTP முறை தெரியுமா? Indane, HP, Bharatgas புக் செய்யும் எளிய வழிகள்

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 17, 2026, 12:51 PM IST
  • ஏன் OTP முறை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது?
  • OTP வரவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?
  • எத்தனை நாட்களுக்குப் பிறகு அடுத்த சிலிண்டர் புக் செய்ய முடியும்?

Trending Photos

camera icon11
camera icon6
Vishnupiriya Behimeni
camera icon10
Gold price today
camera icon7
weight loss
LPG Gas Cylinder Booking : மேற்கு ஆசியாவில் நிலவி வரும் நெருக்கடியால் ஏற்பட்ட எரிசக்தி விநியோக இடையூறுகளுக்கு மத்தியிலும், இந்திய அரசு உள்நாட்டு நுகர்வோரின் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம், குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு (PNG) மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய எரிவாயு (LPG) ஆகியவற்றின் 100 சதவீத விநியோகத்தை உறுதி செய்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

CNG போக்குவரத்து 100% உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது: இணைச் செயலாளர் சுஜாதா சர்மா

மேற்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய நிகழ்வுகள் குறித்த அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றியபோது, ​​பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் (சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு) சுஜாதா சர்மா, எரிசக்திச் சூழலை நிலைப்படுத்தவும் அத்தியாவசிய சேவைகளைத் தொடர்ந்து வழங்கவும் அரசாங்கம் பல பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். "உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, மேற்கு ஆசிய நெருக்கடியின் காரணமாக இந்தியாவின் எரிசக்தி விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்திய அரசாங்கம் பல பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது; இதன் விளைவாக, உள்நாட்டு PNG மற்றும் LPG நுகர்வோருக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம் 100 சதவீத விநியோகம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, CNG விநியோகமும் 100 சதவீதம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது," என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இனி OTP இருந்தால் தான் கேஸ் சிலிண்டர்

பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் சுஜாதா சர்மா, எரிவாயு சிலிண்டர்கள் (LPG) முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் நோக்கில், OTP அடிப்படையிலான விநியோக முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக, OTP ஆனது பதிவு செய்யப்பட்ட போன் எண்ணிற்கு மட்டுமே அனுப்பப்படும். எனவே, நுகர்வோர் இந்த OTP குறியீட்டை வேறு யாருடனும் பகிர்ந்துகொள்ளாத பட்சத்தில், இக்குறியீட்டை வேறு எவராலும் அறிந்துகொள்ள இயலாது.

சிலிண்டர் முன்பதிவு விதிகளில் மாற்றம்

இந்த முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில், உள்நாட்டு சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரித்தன. அதே நேரத்தில், தேவையை நிர்வகிப்பதற்காக அரசாங்கம் முன்பதிவு இடைவெளிகளை நகர்ப்புறங்களில் 25 நாட்களாகவும், கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்களாகவும் மாற்றியமைத்தது.

கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது எப்படி? Indane, Bharat Gas மற்றும் HP Gas

உங்கள் Indane, Bharat Gas அல்லது HP Gas LPG ரீஃபில்லைப் பெறுவதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டியைப் பாருங்கள்.

படி 1: உங்கள் LPG சேவை வழங்குநரின் Indane, Bharat Gas அல்லது HP Gas மொபைல் செயலியைத் திறக்கவும் அல்லது அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்.

படி 2: உங்கள் கணக்கை அணுக, பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் அல்லது LPG ID-ஐப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.

படி 3: “Book Refill” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன் உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.

படி 4: முன்பதிவு செய்த பிறகு, உங்கள் முன்பதிவு குறிப்பு எண்ணுடன் கூடிய உறுதிப்படுத்தல் செய்தியை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

படி 5: செயலி அல்லது இணையதளம் வாயிலாக விநியோக நிலையை கண்காணிக்க, இந்தக் குறிப்பு எண்ணைப் பயன்படுத்தவும்.

படி 6: உங்கள் டெலிவரி குறித்த தகவல்களை SMS மற்றும் செயலி அறிவிப்புகள் வாயிலாக நீங்கள் தொடர்ந்து பெறுவீர்கள்.

படி 7: விநியோக நாளன்று, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலைபேசி எண்ணிற்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும்; சரிபார்ப்பிற்காக அந்த OTP-ஐ நீங்கள் விநியோக முகவரிடம் பகிர வேண்டும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

ஏன் OTP முறை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது?
தவறான நபர்கள் சிலிண்டரைப் பெறுவதைத் தடுக்கவும், நுகர்வோருக்குச் சரியான முறையில் சிலிண்டர் சேருவதை உறுதி செய்யவும் இந்த முறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

OTP வரவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?
உங்கள் மொபைல் எண் எரிவாயு நிறுவனத்துடன் சரியாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

எத்தனை நாட்களுக்குப் பிறகு அடுத்த சிலிண்டர் புக் செய்ய முடியும்?
புதிய விதிமுறைப்படி, நகர்ப்புறத்தில் வசிப்பவர்கள் 25 நாட்களுக்குப் பிறகும், கிராமப்புறத்தில் உள்ளவர்கள் 45 நாட்களுக்குப் பிறகும் அடுத்த சிலிண்டரைப் பதிவு செய்ய முடியும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

LPG Gas Cylinder BookingLPG BookingIndaneHPBharatGas

Trending News