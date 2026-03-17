English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: சிலிண்டர் பெற இது கட்டாயம்.. மத்திய அரசு போட்ட உத்தரவு!

LPG Shortage Latest News: சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை போன்ற பெரு நகரங்களில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், மத்திய அரசு எல்பிஜி சிலிண்டர் பெறுவதற்கு ஆதார் மூலம் செய்யப்பட வேண்டிய E-KYC வழிமுறை கட்டாயம் என தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:45 PM IST
  • எல்பிஜி தட்டுப்பாடு அப்டேட்
  • இகேஒய்சி கட்டாயம்
  • உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு அறிவிப்பு

LPG Shortage Latest News:  நாடு முழுவதும் தற்போது எல்பிஜி தட்டுப்பாடு இருந்து வருகிறது. மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வருவதால், எல்பிஜி தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையே போர் பதற்றம் இருந்து வருகிறது. இதனால், எல்பிஜி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இருந்து வருகிறது. இதனால்,  சென்னை, பெங்களூரு, டெல்லி, மும்பை போன்ற முக்கிய நகரங்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.  போரை தொடர்ந்து, எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விநியோகத்திற்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்து இருந்தது. மேலும், சிலிண்டர் முன்பதிவு விதிமுறைகளை மத்திய அரசு அண்மையில் மாற்றியது.  இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

LPG Shortage: மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

 இந்தியாவில் 33 கோடிக்கும் அதிகமான எல்பிஜி நுகர்வோர் உள்ளன. இதில் பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தில் 10.5 டி பயனாளிகள் உள்ளனர்.   இவர்களுக்கு மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மத்திய பெட்ரோரியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சம் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவிப்பின்படி, நாட்டில் உள்ள அனைத்து வீட்டு உபயோக கேஸ் சிலிண்டர் பெற ஆதார் பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தை பூர்த்தி செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை பயோமெட்ரிக் ஆதார் சரிபார்ப்பை முடிக்காதவர்கள் கட்டாயம் அதனை செய்திட வேண்டும். ஏற்கனவே, அதை செய்தவர்கள் மீண்டும் செய்த் தேவையில்லை என அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.  இந்த உத்தரவு இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் போன்ற நிறுவனங்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருந்தும்.  இ கேஒய்சி பூர்த்தி செய்யத் தவறினால், சரிபார்ப்பு முடியும் வரை எல்பிஜி சிலிண்டர் பெற முடியாது என்றும் மானியங்கள் நிறுத்தப்படலாம்.  அதே நேரத்தில் பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்ட பயனாளிகளுக்கு விதிமுறை மிகவும் கடுமையாக உள்ளது. 

அவர்கள் தொடர்ந்து உஜ்வாலா திட்டத்தில் மானியம் பெற, ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் தொடக்கத்திலும்,  பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும். 8 மற்றும் 9வது சிலிண்டரை  பெறும்போது கேஒய்சி சரிபார்ப்பு கட்டாயமாகும்.  கேஒய்சி செய்யாதவர்களுக்கு 7வது சிலிண்டர் வரை தான் மானியம் கிடைக்கும். அதன்பிறகு, அந்த நிதியாண்டு முடிவுக்கு முன் இகேஒய்சி  செய்தால் மட்டுமே மானியம் வழங்கப்படும். ஆனால், எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் எந்த நிலையிலும் நிறுத்தப்படாது என தெரிவித்துள்ளது. 

சிலிண்டர் விநியோக திறனை மேம்படுத்துவதையும், மானியங்கள் உண்மையான பயனாளர்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளது. 

LPG Shortage: வீட்டில் இருந்து LPG E-KYC செய்வது எப்படி?

1. முதலில் உங்கள் எல்பிஜி நிறுவனம் என்ன என்பதை பாருங்கள். இந்தியன் ஆயில், பாரத், ஹெச்பி, இந்துஸ்தான் என்பதை அறிந்து, அந்த நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். 

2. இதனை அடுத்து, உங்கள் மொபைலில் Aadhaar Facerd App என்பதை டவுன்லோட் செய்ய வேண்டும்

3. எல்பிஜி செயலிக்குள் நுழைந்து, பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.  அல்லது எல்பிஜி ஐடியை பயன்பத்தலாம்

4. அங்கு Aadhaar ekyc என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்து ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.  உங்கள் கைபேசி ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 

5. இதன்பிறகு, இந்த செயலி உங்களை facerd செயலிக்கு கொண்டு செல்லும். இதன்பிறகு, முக அங்கீகாரம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 

6. முக அங்கீகாரம் வெற்றிகரமாக முடிந்தவுடன் உங்களுக்கு ஆதார் அங்கீகாரம் உறுதிப்படுத்தப்படும்.  ஒருமுறை பூர்த்தி செய்ய இகேஒய்சி பொதுவாக ஒரு நிதியாண்டிற்கு செல்லுப்படியாகும். 

LPG Shortage: ஆப்லைனில் கேஒய்சி செய்யும் முறை

உங்கள் எல்பிஜி நிறுவனத்தின் அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு ஆதார் எல்பிஜி இணைப்பு படிவத்தை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  இதனை முடித்தவுடன் கைரேகை, கண் ஸ்கேன், பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு செய்யப்படும். அவ்வளவு தான் உங்கள்து கேஒய்சி முடிக்கப்படும். இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு நுகர்வு மார்ச் மாதத்தில் 17.7 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக இந்து நாளிதழ் குறிப்பிட்டுள்ளது.

மார்ச் மாதத்தின் முதல் 15 நாட்களில் எல்பிஜி சிலிண்டர் நுகர்வு 1.147 மில்லியன் டன்னாக குறைந்தது. கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இது குறைந்துள்ளது. இந்தியா தனது எல்பிஜி தேவைகளில் சுமார் 60 சதவீதம் இறக்குமதி செய்கிறது. இதில் பெரும்பாலும் ஹார்முஸ ஜலசந்தி வழியாகவே இறக்குமதி செய்கிறது. போர் நடந்து வருவதால், ஈரான் இந்த வழியை மூடியுள்ளது. இதனால், எல்பிஜி நுகர்வு குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

 

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
LPGLPG Gas CylinderLPG Shortage Latest NewsLPY Clinder EKYC

Trending News