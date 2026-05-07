English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • LPG புது ரூல்ஸ் வந்தாச்சு! சிலிண்டர் வாங்க இனி இந்த நிபந்தனை கட்டாயம்!

LPG புது ரூல்ஸ் வந்தாச்சு! சிலிண்டர் வாங்க இனி இந்த நிபந்தனை கட்டாயம்!

LPG Gas Cylinder New Rule: உலகளாவிய எரிவாயு விநியோகம் குறித்த கவலைகளுக்கு மத்தியில், அரசு எல்பிஜி விதிகளைக் கடுமையாக்குகிறது. இதன் மூலம் எல்பிஜி மற்றும் பிஎன்ஜி ஆகிய இரண்டு இணைப்புகளையும் வைத்திருக்கும் பயனர்கள் அபராதம் அல்லது இணைப்புத் துண்டிப்பை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 7, 2026, 02:09 PM IST
  • புதிய LPG விதி என்ன?
  • இந்த விதி ஏன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
  • பயனர்கள் என்ன செய்தியைப் பெறுகிறார்கள்?

Trending Photos

சென்னை அணியில் ஹர்திக்? மும்பை அணியில் ருதுராஜ், துபே?
camera icon6
Mumbai Indians
சென்னை அணியில் ஹர்திக்? மும்பை அணியில் ருதுராஜ், துபே?
10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான தகவல்.. ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பது?
camera icon7
SSLC Board Exam Result
10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான தகவல்.. ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பது?
தங்கம் விலை சரிவு: 1 வாரத்தில் 3% சரிவு! இன்னும் விலை குறையுமா? முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலை சரிவு: 1 வாரத்தில் 3% சரிவு! இன்னும் விலை குறையுமா? முக்கிய தகவல்
8வது ஊதியக்குழு: 283% சம்பள உயர்வு, மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய உயர்வு சாத்தியம்... இதுதான் காரணம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 283% சம்பள உயர்வு, மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய உயர்வு சாத்தியம்... இதுதான் காரணம்
LPG புது ரூல்ஸ் வந்தாச்சு! சிலிண்டர் வாங்க இனி இந்த நிபந்தனை கட்டாயம்!

LPG Gas Cylinder New Rule: உலகளாவிய பதற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலிலும், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இடையூறுகளுக்கு மத்தியிலும், நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களை நேரடியாகப் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு புதிய விதியை இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சமீபத்தில் உங்கள் LPG சிலிண்டரைத் திருப்பிக் கொடுக்குமாறு கோரும் ஒரு செய்தியை நீங்கள் பெற்றிருந்தால், நீங்கள் மட்டும் தனிநபர் கிடையாது. உலகம் முழுவதும் எரிசக்தி வளங்கள் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ள இக்காலகட்டத்தில், விநியோகத்தை நிர்வகிப்பதற்கான பரந்த அளவிலான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு

மத்திய கிழக்கில், குறிப்பாக உலகின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஹார்முஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) பகுதியில் நிலவும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்களால் நிலைமை தீவிரமடைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் ஏற்படும் இடையூறு காரணமாக, இறக்குமதியைப் பெரிதும் சார்ந்திருக்கும் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் தொடர் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்நிலையில் இதன் ஒரு பகுதியாக குடும்பங்கள் இனிமேல் ஒரே நேரத்தில் LPG மற்றும் PNG (குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு) ஆகிய இரண்டு இணைப்புகளையும் வைத்திருக்க முடியாது. இவ்விதி உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது; எரிவாயு நிறுவனங்கள் இது தொடர்பான சுற்றறிக்கையை ஏற்கனவே பயனர்களுக்குத் தெரிவிக்கத் தொடங்கிவிட்டன.

புதிய LPG விதி என்ன?

ஒரே வீட்டில் LPG மற்றும் PNG ஆகிய இரு இணைப்புகளையும் வைத்திருப்பது இனி அனுமதிக்கப்படாது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | அலர்ட் மக்களே.. கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் மாற்றம்? மே முதல் புது ரூல்ஸ்!

ஒரு குடும்பம் ஏற்கனவே PNG இணைப்பைக் கொண்டிருந்தால், அத்தகைய நபர்கள் தனது LPG சிலிண்டரைத் திருப்ப ஒப்படைக்க வேண்டும். ஏற்கனவே PNG-ஐப் பயன்படுத்தி வரும் பயனர்களுக்கு, LPG சிலிண்டர்களை வழங்கவோ அல்லது மீண்டும் நிரப்பித் தரவோ கூடாது என்று எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

புதிய விதி ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு இணைப்பு மட்டுமே (LPG அல்லது PNG).
யாருக்குப் பொருந்தும்? ஏற்கனவே PNG இணைப்பு வைத்திருக்கும் அனைத்துப் பயனர்களுக்கும்.
நடவடிக்கை PNG வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் LPG சிலிண்டரை உடனடியாகத் திருப்ப ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கட்டுப்பாடு PNG பயனர்களுக்கு இனி சிலிண்டர் விநியோகமோ அல்லது ரீஃபில் (Refill) வசதியோ வழங்கப்படாது.

இந்த விதி ஏன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

இந்த முடிவிற்கு முக்கிய காரணம், தற்போது நிலவி வரும் உலகளாவிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நெருக்கடியே ஆகும். மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதட்டங்களும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியைச் சுற்றியுள்ள கவலைகளும் விநியோகத் தடைகள் குறித்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இந்தியா தனது எரிசக்தித் தேவைகளுக்கு இறக்குமதியை பெருமளவில் சார்ந்துள்ளது. விநியோகப் பாதைகள் பாதிக்கப்பட்டால், அது பற்றாக்குறைக்கு வழிவகுக்கும். ஒரு வீட்டிற்கு பல இணைப்புகள் என்ற வரம்பை நிர்ணயிப்பதன் மூலம், PNG வசதி இல்லாதவர்களுக்கும் எல்பிஜி கிடைப்பதை அரசாங்கம் உறுதி செய்ய விரும்புகிறது.

பயனர்கள் என்ன செய்தியைப் பெறுகிறார்கள்?

பல பயனர்கள், எரிவாயு நிறுவனங்களிடமிருந்து செய்திகளைப் பெற்றுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்; அச்செய்திகள், தங்கள் இணைப்பு நிலையைச் சரிபார்க்குமாறும், தங்களுக்கு PNG இணைப்பும் இருந்தால் தங்கள் LPG சிலிண்டரை ஒப்படைக்குமாறும் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கின்றன.

இந்தச் செய்திகள் பெரும்பாலும் பயனர்களை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளங்களுக்கு வழிநடத்துகின்றன, அங்கு அவர்கள் விவரங்களைச் சரிபார்த்து, சரணடைதல் செயல்முறையைத் தொடங்கலாம். இரண்டு இணைப்புகளையும் வைத்திருப்பது புதிய விதிக்கு எதிரானது என்று அந்தத் தகவல் தெளிவாகக் கூறுகிறது.

இந்த விதியை பின்பற்றாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

LPG இணைப்புகள் முன்னறிவிப்பின்றி துண்டிக்கப்படலாம்.
விதிமுறைகளுக்கு இணங்காத பயனர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
மறுநிரப்புச் சேவைகள் நிறுத்தப்படலாம்.

உங்கள் LPG இணைப்பு உங்கள் அலைபேசி எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்ப்பது எப்படி?

பல பயனர்களுக்குத் தங்கள் LPG சிலிண்டர்களைத் திருப்ப ஒப்படைக்குமாறு எச்சரிக்கைகள் வந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், ஒரு முக்கியக் கேள்வி எழுகிறது: ஒரு இணைப்பு உங்கள் பெயரிலோ அல்லது உங்கள் அலைபேசி எண்ணிலோ பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்ப்பது எப்படி? கீழே இதற்கான வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

படி 1: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்

  • PNG/LPG சரிபார்ப்பிற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்:
  • https://mypngd.in

படி 2: சரிபார்ப்பு முறையைத் தேர்வுசெய்யவும்

முகப்புப்பக்கத்தில், நீங்கள் இரண்டு விருப்பங்களைக் காண்பீர்கள்:

  • கைபேசி எண்
  • LPG ID

உங்கள் கைபேசி எண்ணைப் பயன்படுத்திச் சரிபார்க்க விரும்பினால், ‘Mobile’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 3: உங்கள் விவரங்களை உள்ளிடவும்

பதிவுசெய்யப்பட்ட உங்கள் கைபேசி எண்ணை கிளிக் செய்யவும். திரையில் காட்டப்படும் Captcha குறியீட்டை உள்ளிடவும்

படி 4: ‘Get OTP’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்

உங்கள் கைபேசி எண்ணிற்கு ஒரு OTP (ஒருமுறை பாஸ்வேர்ட்) வரும்.

படி 5: சரிபார்த்து நிலையை அறியவும்

உள்நுழைய OTP-ஐ உள்ளிடவும். அதன் பிறகு, பின்வரும் விவரங்களை அமைப்பு உங்களுக்குக் காட்டும்:

  • உங்கள் எண்ணுடன் ஒரு LPG இணைப்பு இணைக்கப்பட்டுள்ளதா
  • அல்லது எந்த இணைப்பும் இல்லை என்பதா

LPG இணைப்பு விவரங்களைச் சரிபார்க்கப் பிற வழிகள்

உங்கள் LPG சேவை வழங்குநரின் இணையதளத்தில் உள்நுழைதல் (எ.கா):

  • Indane Gas
  • HP Gas
  • Bharat Gas

அவர்களின் மொபைல் செயலிகளைப் பயன்படுத்துதல்

வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தை அழைத்து, பதிவு செய்யப்பட்ட எண் மூலம் சரிபார்த்தல்

பழைய LPG முன்பதிவு SMS-கள் அல்லது மானியம் தொடர்பான செய்திகளைச் சரிபார்த்தல்

மேலும் படிக்க | சிலிண்டர் விலை ரூ.993 உயர்வு... ஷாக்கில் மக்கள் - பெட்ரோல், டீசல் விலை அப்டேட்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

LPG Gas CylinderLPGPng ConnectionsLPG new rule

Trending News