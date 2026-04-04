LPG சிலிண்டர் முன்பதிவுக்குப் புதிய விதிகள்! இந்த ரூல் உங்களுக்குத்தான், இதோ புதிய அப்டேட்!

LPG Gas Cylinder Booking: அதிகரித்து வரும் கேஸ் தேவை மற்றும் நிலவி வரும் சர்வதேச சந்தை நிலவரங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு தொடர்ந்து புதிய விதிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. உள்நாட்டு நுகர்வோரை மட்டுமல்லாமல், சிறு வர்த்தகர்களையும் பாதிக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து விதிகளை இப்போது பார்ப்போம்!  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 4, 2026, 09:00 AM IST
LPG Gas Cylinder New Rules for Booking : இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே நடந்து வரும் மோதலுக்கு மத்தியில், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளது. இது உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகளைப் பாதித்து, உலகெங்கிலும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி (LPG) விநியோகத்தில் ஒரு தொடர்ச்சியான நெருக்கடிக்கு வழிவகுத்துள்ளது. இதனிடையே உள்நாட்டில், எந்தவிதமான நெருக்கடியும் இல்லை என்றும், விநியோகம் முற்றிலும் இயல்பாக உள்ளது என்றும் இந்திய அரசாங்கம் தரப்பில் இருந்து பொதுமக்களுக்கு தொடர்ந்து உறுதியளித்துள்ளது. இந்த உறுதிமொழிகள் இருந்தபோதிலும், எல்பிஜி விநியோகத்திற்காக மக்கள் நீண்ட வரிசைகளில் நிற்பதைக் காட்டும் காணொளிகள் தற்போது வைரலாகி தான் வருகின்றன. தற்போது, ​​இந்திய எண்ணெய் கழகம் (IOCL) வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிக்கை ஒன்றில், புவிசார் அரசியல் பதட்டங்கள் இருந்தபோதிலும், நாட்டிற்குள் எல்பிஜி விநியோகம் சீராக உள்ளது என்று அரசாங்கம் உறுதியளித்துள்ளது.

அரசாங்கம் போதுமான அளவு விநியோகத்தை உறுதி செய்துள்ளதாக இந்தியன் ஆயில் (IOCL) தெரிவித்துள்ளது. உள்நாட்டு எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர்களுக்கு மிக உயர்ந்த முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது. வீடுகளுக்கான எல்பிஜி விநியோகம் எவ்விதத் தடையுமின்றித் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது, ​​நாளொன்றுக்கு சுமார் 2.8 மில்லியன் எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்படுவதாக IOCL தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 87 சதவீத முன்பதிவுகள் டிஜிட்டல் தளங்கள் வாயிலாகவே செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

LPG விலைகள் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது

7,500க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, 141 சமையல் எரிவாயு (LPG) விநியோகஸ்தர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இவர்களில், ஐந்து விநியோகஸ்தர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கிய ஈரான்-இஸ்ரேல் மோதலின் விளைவாக, உலகளாவிய சமையல் எரிவாயு நெருக்கடி மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விலையானது, ஒரு பீப்பாய்க்கு 122 டாலர் என்ற புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இதன் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவிலும் சமையல் எரிவாயு நெருக்கடி நிலை உருவாகியுள்ளது.

வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.60 உயர்வு

எல்பிஜி (LPG) நெருக்கடியைச் சமாளிக்கும் வகையில், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விலையை அரசு சமீபத்தில் ரூ.60 உயர்த்தியதுடன், முன்பதிவு செய்வதற்கான கால அவகாசத்தையும் 21 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்களாக நீட்டித்தது. கிராமப்புறங்களில், இந்தக் கால இடைவெளி 45 நாட்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விதி 14.2 கிலோ எடையுள்ள வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். சட்டவிரோத பதுக்கலைக் கட்டுப்படுத்துவதையும், தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் எரிவாயு விநியோகம் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளன.

எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை உயர்வு 

இதனிடையே இந்த விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து, நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை ரூ.913-ஆக உயர்ந்தது. போர் தொடங்கியதிலிருந்து, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையை இரண்டு தனித்தனி சந்தர்ப்பங்களில் உயர்த்தியுள்ளன. கடந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அன்று மட்டும், விலை சுமார் ரூ.200 உயர்த்தப்பட்டது; இதன் மூலம் சிலிண்டரின் விலை ரூ.2,000-ஐத் தாண்டியது.

அதேபோன்று, சிறிய குடும்பங்கள் மற்றும் தனிநபர்களால் பயன்படுத்தப்படும் 5 கிலோ எடையுள்ள 'சோட்டு' (Chhotu) சிலிண்டரின் விலையும் ₹51 உயர்ந்து, சுமார் ரூ.700-ஐ எட்டியுள்ளது. இந்த விலை உயர்வுகளுக்கு உலகளாவிய எண்ணெய் சந்தை நிலவரங்களே காரணமாக அமைந்துள்ளன என்பது தெளிவாகிறது.

PNG இணைப்புக்கான காலக்கெடு

இதற்கிடையில் சுற்றுச்சூழலின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு அதாவது PNG வசதி உள்ள பகுதிகள் தொடர்பாக அரசாங்கம் ஒரு கடுமையான முடிவை எடுத்துள்ளது. சமீபத்திய உத்தரவுகளின்படி, PNG வசதி உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் நுகர்வோர் வரும் ஜூன் 24க்குள் PNG இணைப்பைப் பெறாவிட்டால், அவர்களுக்கான LPG (சமையல் எரிவாயு) விநியோகம் நிறுத்தப்படும். எரிவாயு சிலிண்டர்களைக் கொண்டு செல்லும் சிரமத்தைக் குறைப்பதற்கும், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இந்தக் காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயோமெட்ரிக் e-KYC கட்டாயம் 

எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு வழங்கப்படும் மானியங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்கும் நோக்கில், பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரத்தை (e-KYC) அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் எரிவாயு முகமைக்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியமின்றி, அந்தந்த எண்ணெய் நிறுவனத்தின் மொபைல் செயலி மற்றும் 'Aadhaar Face RD' செயலி ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, தங்கள் வீடுகளிலிருந்தபடியே இச்செயல்முறையை எளிதாக நிறைவு செய்யலாம். PMUY திட்டப் பயனாளிகள், நடப்பு நிதியாண்டில் இச்செயல்முறையை ஒரே ஒரு முறை மட்டும் நிறைவு செய்தால் போதுமானது. KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்யத் தவறினால், எரிவாயு முன்பதிவு ரத்து செய்யப்படும்.

LPG ATM

பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL) நிறுவனம் நாட்டின் முதல் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் LPG ATM-ஐ குருகிராமில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஒரு LPG சிலிண்டரைப் பெறுவது ATM இயந்திரத்திலிருந்து பணம் எடுப்பது போலவே எளிதாகிறது. இச்சேவை விரைவில் நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளது. அவசர காலங்களில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

பயோமெட்ரிக் e-KYC ஏன் கட்டாயம்? அதை வீட்டிலிருந்தே செய்ய முடியுமா?
எரிவாயு மானியங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்கவும், உண்மையான பயனாளிகளைக் கண்டறியவும் e-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

PNG வசதி உள்ள பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள காலக்கெடு என்ன?
குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு (PNG) இணைப்பு வசதி உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் நுகர்வோர், வரும் ஜூன் 24-க்குள் இணைப்பைப் பெற வேண்டும்.

LPG ATM என்றால் என்ன? அது எங்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது?
வாடிக்கையாளர்கள் 24 மணி நேரமும் எளிதாக சிலிண்டர் பெறும் வகையில், பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL) நிறுவனம் நாட்டின் முதல் LPG ATM சேவையை குருகிராமில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

