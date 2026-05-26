/எல்பிஜி புதிய கட்டுப்பாடு.. இனி 2 கேஸ் கனெக்ஷனுக்கு நோ.. மத்திய அரசின் புது ரூல்ஸ்

LPG Gas Cylinder Rules: எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவி வரும் நிலையில், மத்திய அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம், இனி ஒரே வீட்டில் இரண்டு கேஸ் இணைப்பை வைத்திருக்க முடியாது. இதுகுறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
LPG Gas Cylinder Rules: கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் இருந்து ஈரான், இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையே போர் பதற்றம் இருந்து வருகிறது. போர் பதற்றத்தால் மத்திய ஆசிய நாடுகளில் இருந்து நிலைமை மோசமாக உள்ளது. போர் காரணமாக, முக்கிய கடல்வழிப்பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டது. இதனால், எரிவாயு பிரச்னை ஏற்பட்டது. ஏரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.
இதனால், மார்ச் மாதம் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையும் உயர்த்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, மத்திய அரசு எல்பிஜி சிலிண்டர் வாங்க சில கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்தது. அதாவது, கிராமங்களில் 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை எல்பிஜி சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்ய முடியும். மேலும், நகர்ப்புறங்களில 25 நாட்களுக்கு ஒருமுறை சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்ய முடியும். இப்படியாக கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு விதித்து வரும் நிலையில், வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலையும் உயர்த்தப்பட்டது.
அதே நேரத்தில், எல்பிஜியில் இருந்து பிஎன்ஜிக்கு மாற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனை சமையலறைகளுக்கு எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு பதில் பிஎன்ஜிக்கு மாற அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, பலரும் எல்பிஜியில் இருந்து பிஎன்ஜிக்கு மாறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், மத்திய அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, இனி வீடுகளில் இரண்டு கேஸ் இணைப்பு வைத்திருக்க கூடாது என மத்திய அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வீடுகளில் பைப்லைன் மூலம் கேஸ் இணைப்பு பெற்றவர்களுக்கு இனி எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் முற்றிலும் நிறுத்தப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெட்ரோலிய மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் நேற்று (மே 25) வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, எல்பிஜி மற்றும் பிஎன்ஜி என இரண்டு இணைப்புகளை நுகர்வோர்கள் வைத்திருக்க கூடாது. நுகர்வோர் பிஎன்ஜி இணைப்பு பெற்ற 30 நாட்களுக்குள் எல்பிஜி இணைப்பைத் துண்டிக்க விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பிஎன்ஜி விநியோகம் இல்லாத பகுதிகளுக்கு இடம்பெயரும் பட்சத்தில், எதிர்காலத்தில் எல்பிஜி இணைப்பை மீண்டும் பெறுவதற்கான சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருவேளை வாடிக்கையாளர்கள் எல்பிஜி இணைப்பை துண்டிக்க விரும்பவில்லை என்றால், அந்த எரிவாயு நிறுவனத்திடம் ஒரு மாற்றுச் சீட்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அரசு தரவுகளின்படி, 59,800க்கும் மேற்பட்டோர் பிஎன்ஜி இணைப்பை பெற்றுள்ளனர். இந்தாண்டு சுமார் 7.99 லட்சம் பிஎன்ஜி இணைப்புகள் எல்பிஜிகக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மொத்தம் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை 10.86 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.
|நகரங்கள்
|வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை
|வணிக பயன்பாடு சிலிண்டர் விலை
|சென்னை
|ரூ.928.50
|ரூ.3,237
|பெங்களூரூ
|ரூ.915
|ரூ.3,152
|ஹைதராபாத்
|ரூ.965
|ரூ.3,315
|மும்பை
|ரூ.912
|ரூ.3,024
|டெல்லி
|ரூ.913
|ரூ.3,071
|திருவனந்தபுரம்
|ரூ.922
|ரூ.3,106
மத்திய அரசின் புதிய அறிவிப்பின்படி, வீடுகளில் பிஎன்ஜி அல்லது எல்பிஜி என ஏதேனும் ஒரு இணைப்பை மட்டுமே வைத்திருக்க வேண்டும் என தெரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிஎன்ஜி சேவை இல்லாத பகுதிகளுக்கு மாற்றம் ஆகும் நுகர்வோர், எதிர்காலத்தில் மீண்டும் எல்பிஜி இணைப்பு பெறுவதற்கான மாற்றுச் சீட்டை எரிவாயு நிறுவனத்திடம் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
சென்னையில் இன்று வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.928.50க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ.3,237 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.