LPG Gas Price: மே 1 முதல் உயரும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை? அதிர்ச்சியில் மக்கள்!

LPG Gas Cylinder Price May: அமெரிக்கா இஸ்ரேல் ஈரான் இடையே கடந்த பிப்ரவரி மாதம் போர் தொடங்கியது. ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போர் தொடுத்ததில் இருந்து பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஈரான் கடல் போக்குவரத்து மொத்தமாக மூடியதை அடுத்து, உலக அளவில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. தற்போது போர் நிறுத்தப்பட்டாலும், மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் இருந்து வருகிறது.
மே 1 கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயருமா?
இதனால், இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலையும் உயர்ந்தது. இதனால், இந்தியாவில் கடுமையாக பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது. இதனால், இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை கட்டுக்குள் கொண்டு வர, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதன்படி, பிப்ரவரி மாதம் மத்திய அரசு கேஸ் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தியது. மேலும், கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவிலும் சில மாற்றங்களை மேற்கொண்டது. ஏப்ரல் மாதத்தில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் ரூ.60 உயர்ந்தது. வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.196 உயர்ந்தது. தற்போது சென்னையில் ரூ.928.50க்கு கேஸ் சிலிண்டர் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், மே 1ஆம் தேதி கேஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதன்படி , மே 1ஆம் தேதி 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலையில் உயர்வு இருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் இருக்காது என கூறப்படுகிறது.
சிலிண்டர் முன்பதிவு விதிகளில் மாற்றம்
இது தவிர, மே மாதத்தில் கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. எல்பிஜி சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வதற்கு தற்போது 25 நாட்கள் உள்ளது. அதாவது, நகர்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்த பிறகு 25 நாட்கள் கழித்து தான் மற்றொரு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியும். மேலும், கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்களுக்கு பிறகு சிலிண்டர் முன்பதிவ செய்யும் விதிமுறை அமலில் இருக்கிறது. இதனை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாற்றலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், ஓடிபி அடிப்படையிலான கேஸ் சிலிண்டர் முறையை நிரந்தரமாகக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்றைய கேஸ் சிலிண்டர் விலை
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையை பொறுத்தவரை, டெல்லியில் ரூ.913, கொல்கத்தாவில் ரூ.939, மும்பையில் ரூ.912, சென்னையில் ரூ.928.50, பெங்களூருவில் ரூ.915.50, ஹைதராபாத்தில் ரூ.965, லக்னோவில் ரூ.950, திருவனந்தபுரத்தில் ரூ.922க்கு வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலையை பொறுத்தவரை (ஏப்ரல் 29), டெல்லியில் ரூ.2,078, கொல்கத்தாவில் ரூ.2,208, மும்பையில் ரூ.2,031, சென்னையில் ரூ.2,246.50, பெங்களூருவில் ரூ.2,161, ஹைதராபாத்தில் ரூ.2,320க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ