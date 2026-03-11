இல்லத்தரசிகள் தலையில் இடி.. சிலிண்டர் விலையில் ஏற்றம், தட்டுபாடு.. சென்னையில் இன்றைய நிலவரம் என்ன?

LPG Gas Cylinder Price Today Chennai : மத்திய கிழக்கில் நிலவும் மோதல் காரணமாக, இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பான எண்ணெய், எல்பிஜி மற்றும் எல்என்ஜி ஆகியவற்றின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த LPG தேவையில் 60 சதவீதத்திற்கும் மேல் இறக்குமதி மூலமே பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. அதாவது சுமார் 80-85% சவூதி அரேபியா, கத்தார் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து வருகிறது. இதில் கத்தார் மட்டுமே சுமார் 47% பங்களிப்பை வழங்குகிறது. தற்போது நிழந்து வரும் போர் சூழலால் இந்தியவிற்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் LPG Gas Cylinder விலை உயர்வு
கடந்த மார்ச் 7 ஆம் தேதி, நாடு முழுவதும் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ.60 உயர்த்தப்பட்டது. இதையடுத்து, சென்னையில் அன்றைய தினத்தில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலையானது, ரூ.868.50ல் இருந்து ரூ.928.50ஆக உயர்ந்தது. அதேசமயம் 19 கிலோ கொண்ட வணிக பயன்பாட்டிற்கான கமர்சியல் சிலிண்டரின் விலை சுமார் ரூ.114-115 வரை உயர்த்தப்பட்டது. இதனையடுத்து சென்னையில் அன்றைய தினத்தில் கமர்சியல் சிலிண்டரின் விலையானது, ரூ.1,899.50ல் இருந்து ரூ.2,043.50ஆக உயர்ந்தது.
இதனிடையே சென்னை, டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு மற்றும் பிற பெருநகரங்களில் உள்ள பல ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் எல்பிஜி விநியோக தட்டுபாடு காரணமாக மூடப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் (LPG Gas cylinder) விலை இன்று (மார்ச் 11)
மார்ச் 11, 2026 அன்று இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் வீட்டு உபயோக LPG (14.2 கிலோ சிலிண்டர்) விலைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை மாற்றம் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களால் மாதந்தோறும் திருத்தப்படுகின்றன. அதன்படி இன்றைய விலை நிலவரம் என்ன என்பதை பார்ப்போம்.
14.2 கிலோ கொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை நிலவரம்
புது டெல்லி - ₹913.00
மும்பை - ₹912.50
கொல்கத்தா - ₹939.00
சென்னை - ₹928.50
பெங்களூரு - ₹915.50
ஹைதராபாத் - ₹965.00
சண்டிகர் - ₹922.50
குருகிராம் - ₹921.50
நொய்டா - ₹910.50
புவனேஸ்வர் - ₹939.00
ஜெய்ப்பூர் - ₹916.50
பாட்னா - ₹1,002.50
19 கிலோ கொண்ட கமர்சியல் சிலிண்டர் விலை நிலவரம்
சென்னை: ₹2,043.50
புது டெல்லி: ₹1,884.50
மும்பை: ₹1,836.00
கொல்கத்தா: ₹1,988.50
பெங்களூரு: ₹1,958.00
ஹைதராபாத் - ₹2,105.50
சண்டிகர் - ₹1,760.00
குருகிராம் - ₹1,901.50
நொய்டா - ₹1,884.50
புவனேஸ்வர் - ₹2,029.00
ஜெய்ப்பூர் - ₹1,913.00
பாட்னா - ₹2,133.50
சென்னையில் இன்று மூடப்படும் முக்கிய ஹோட்டல்கள்
கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக சென்னையில் இன்று முக்கியமான உணவகங்கள் மூடப்பட உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி காலை 7:00 மணி முதல் 10:00 மணி சிபன் விற்பனையும், மதியம் 2 மணி நேரம், இரவு 2 மணி நேரம் மட்டுமே விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் ஆனந்தாஸ் உணவகத்தில், டிபன் மற்றும் அரிசி உணவு வகைகள் வழங்கப்படாது என ஹோட்டல் நிர்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதனுடன் சென்னையில் இருக்கும் சில விடுதிகளில் டீ, காபி கிடைக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
