LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு? ரயில் பயணிகளுக்கு ஐஆர்சிடிசி போட்ட புதிய உத்தரவு!

IRCTC LPG Shortage News : மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களின் தாக்கம் தற்போது இந்தியாவின் ரயில்வே கேட்டரிங் சேவைகளிலும் தெரிய ஆரம்பித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) அதன் மேற்கு மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து உரிமம் பெற்ற கேட்டரிங் பிரிவுகளுக்கும் முக்கியமான அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி மார்ச் 10, 2026 தேதி வெளியிட்டப்பட்ட கடிதத்தில், மேற்கு ஆசியாவில் நடந்து வரும் போர் மோதல்கள் காரணமாக வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விநியோகம் பாதிக்கப்படலாம் என்று ஐஆர்சிடிசியின் மேற்கு பிராந்திய அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் கேட்டரிங் சேவைகளில் எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் தொடர வேண்டியது கட்டாயம் ஆகும். இதற்காக, உணவு அரங்குகள், சிற்றுண்டி அறைகள் மற்றும் பொது உணவுக் கடைகளை (food plazas, refreshment rooms and public food stalls) இயக்கும் அனைத்து நிலையான கேட்டரிங் பிரிவுகளும் உடனடியாக மாற்று ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
ஐஆர்சிடிசி முக்கிய உத்தரவு
மேற்கு மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து உரிமதாரர்களுக்கும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) அதாவது ஐஆர்சிடிசி ஒரு அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தை வெளியிட்டுள்ளது. மேற்கு ஆசியாவில் நடந்து வரும் மோதல்கள் காரணமாக இந்தியாவில் எண்ணெய், பெட்ரோல், வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்று தெரிகிறது. எனவே, உணவு மையங்கள், புத்துணர்ச்சி அறைகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் உள்ள பொது கேட்டரிங் நிறுவனங்களில் தடையற்ற கேட்டரிங் சேவைகளை உறுதி செய்ய, அனைத்து நிலையான கேட்டரிங் பிரிவுகளும் சில தேவையான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக செயல்படுத்த ஐஆர்சிடிசி உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஐ.ஆர்.சி.டி.சி வெளியிட்ட புதிய வழிமுறை என்ன?
- LPG பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், மைக்ரோவேவ் மற்றும் இன்டக்ஷன் அமைப்புகள் போன்ற மாற்று சமையல் அமைப்புகள் தேவைப்படும்.
- பயணிகளின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, போதுமான அளவு (Ready To Eat – RTE) உணவுகள் இருப்பு வைக்கப்பட வேண்டும்.
- ஏதேனும் ஒரு யூனிட்டில் LPG பயன்படுத்தி சமைப்பது நிறுத்தப்பட்டால், உடனடியாக இது குறித்த தகவலை மேற்கு மண்டலக் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
- பயணிகள் கேட்டரிங் சேவைகளில் எந்த ஒரு பிரச்சினையையும் எதிர்கொள்ளாத வகையில், அனைத்து உரிமதாரர்களும் இந்த வழிமுறைகளை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுமாறு IRCTC கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
எரிவாயு பற்றாக்குறையை சமாளிக்க மாற்று சமையல் முறைகள்
எல்பிஜி (LPG) விநியோகத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், கேட்டரிங் யூனிட்ஸ் உணவு சமைக்க மைக்ரோவேவ் மற்றும் இன்டக்ஷன் போன்ற மாற்று சமையல் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஐஆர்சிடிசி அறிவுறுத்தியுள்ளது.
சாப்பிடத் தயாராக இருக்கும் (Ready To Eat) உணவுகள் வைத்திருக்க வேண்டும்
தரமான உணவுக்கு கூடுதலாக, ரெடி-டு-ஈட் (RTE) உணவுப் பொருட்களை போதுமான அளவு வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது. இது எரிவாயு விநியோகத்தில் தடங்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் பயணிகளின் தேவையை உடனடியாக பூர்த்தி செய்ய உதவும்.
பயணிகளுக்கான சேவையில் எந்த இடையூறும் இருக்கக்கூடாது
ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கேட்டரிங் சேவைகளில் எந்தவித இடையூறுகளையும் மேற்கொள்ளாத வகையில், அனைத்து உரிமதாரர்களும் இந்த வழிமுறைகளை கண்டிப்பாகக் பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஐ.ஆர்.சி.டி.சி தனது உத்தரவில் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. தற்போதைய உலகளாவிய சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, பயணிகள் தங்கள் பயணம் முழுவதும் தொடர்ந்து உணவைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
FAQs
1. கேட்டரிங் பிரிவுகளுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி புதிய வழிமுறைகளை ஏன் வெளியிட்டுள்ளது?
மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்கள் காரணமாக, வணிக எல்.பி.ஜி சிலிண்டர்களின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, கேட்டரிங் சேவைகள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த வழிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
2. கேட்டரிங் பிரிவுகள் என்ன மாற்று ஏற்பாடுகளைச் செய்ய உள்ளது?
எல்.பி.ஜி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் மைக்ரோவேவ் மற்றும் இன்டக்ஷன் போன்ற மாற்று சமையல் முறைகளைப் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
3. சாப்பிடத் தயாராக இருக்கும் (RTE) உணவை சேமித்து வைக்க அறிவுறுத்தல் ஏன் வழங்கப்பட்டுள்ளது?
எரிவாயு விநியோகம் தடைபட்டால், பயணிகளின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமான அளவு முன் தயாரிக்கப்பட்ட உணவை வைத்திருப்பது அவசியம்.
4. எல்.பி.ஜி தீர்ந்துவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
இது போன்ற சூழ்நிலையில் உடனடியாக மேற்கு மண்டலக் கட்டுப்பாட்டுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
5. இந்த வழிமுறைகளின் நோக்கம் என்ன?
ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் கேட்டரிங் சேவைகளில் எந்த இடையூறும் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இதன் நோக்கமாகும்.
