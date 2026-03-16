LPG vs Induction: எது பெஸ்ட்? எது பணத்தை மிச்சப்படுத்தும்? இதோ முழு விவரம்!

LPG vs Induction : பெரும்பாலான இந்தியக் குடும்பங்களில், சமையலறையில் சமையல் செய்வதற்கு இன்றுமும் எல்பிஜி (LPG) எரிவாயுவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக, 'இண்டக்ஷன் குக்டாப்களும்' (Induction cooktops) மக்களிடையே மிக பிரபலமடைந்து வருகின்றன. இதன் விளைவாக, இவ்விரண்டு விருப்பங்களில் எது பணத்தையும், நேரத்தை மிச்சபடித்த உதவும் என்கிற கேள்வி நமது மனதில் அடிக்கடி எழுகிறது. பொதுவாக, இந்தியாவில் ஒரு வீட்டு உபயோக எல்.பி.ஜி சிலிண்டரின் விலை சுமார் ரூ.900 முதல் ரூ.1,100 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பல குடும்பங்களுக்கு, ஒரு சிலிண்டர் சுமார் ஒரு மாதம் வரை பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது. மறுபுறம், இண்டக்ஷன் குக்டாப் மின்சாரத்தில் இயங்குவதால், அதற்கான மின் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தின் விலை சுமார் ரூ.6 முதல் ரூ.9 வரை பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது, மேலும் இண்டக்ஷன் குக்டாப்பில் செலவாகும் பணம் நாம் செய்யும் சமையல் நேரத்தை பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
'இண்டக்ஷன் குக்டாப்களின்' (Induction cooktops) நன்மைகள்
எல்பிஜி (LPG - Liquefied petroleum gas) மற்றும் இன்டக்ஷன் (Induction cooktops) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான மிக முக்கியமான வேறுபாடு, அவற்றின் ஆற்றல் பயன்பாட்டுத் திறனில் (Cooking Efficiency) அடங்கியுள்ளது. ஒரு LPG அடுப்பில், ஆற்றலில் சுமார் 50 முதல் 60 சதவீதம் மட்டுமே நேரடியாகச் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது; எஞ்சிய வெப்பம் சுற்றியுள்ள சூழலில் சிதறிவிடுகிறது. இதற்கு மாறாக, இன்டக்ஷன் முறையில், ஏறக்குறைய 80 முதல் 90 சதவீதம் நேரடியாகச் சமையல் பாத்திரத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது. இதனால்தான், பல சமயங்களில், இன்டக்ஷன் அடுப்பில் உணவு விரைவாகச் சமைக்கப்படுகிறது; மேலும் ஆற்றலும் மிகவும் திறம்படப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக, இன்டக்ஷன் முறை ஒப்பீட்டளவில் வேகமானது மற்றும் பாதுகாப்பானது என்று கருதப்படுகிறது. மேலும் பல சூழல்களில், இதை பயன்படுத்துவது மிகவும் சிக்கனமானது என்றுகூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி அன்றாட உணவுகள் தயாரிப்பதற்கு, இன்டக்ஷன் முறை மிகவும் வசதியானது என்று பலரும் கருதுகின்றனர்.
LPG ஏன் இன்றும் இன்றியமையாததாக இருக்கிறது?
மறுபுரும், LPG சிலிண்டரின் தேவையும் அதே அளவில் இருக்கிறது. ஏனெனில் மின்வெட்டு ஏற்படும் நேரங்களிலும் எரிவாயு அடுப்பு தொடர்ந்து இயங்கும்; மேலும், ரொட்டி, தாளிப்பு அல்லது பொரித்த உணவுகள் போன்ற பாரம்பரிய இந்திய உணவுகளைத் தயாரிப்பதற்கு, இதைப் பயன்படுத்துவதே பலருக்கும் மிகவும் எளிதாக அமைகிறது. பெரும்பாலான இந்தியக் குடும்பங்களில், சிலிண்டர் இல்லாமல் சமையல் முழுமையடைந்ததாகவே கருவதில்லை. இதனால்தான் தற்போது பல வீடுகளில் "கலப்புச் சமையலறை" (Hybrid Kitchen) மிகவும் பிரபலமடைந்து வருகிறது—அதாவது, அன்றாடச் சமையல் பணிகளில் சிலவற்றை 'இண்டக்ஷன்' அடுப்பிலும், எஞ்சியவற்றை LPG சிலிண்டரைப் பயன்படுத்தியும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
எனவே, நாம் முழுமையாகத் திறனின் மீது மட்டுமே கவனம் செலுத்தினால் 'இண்டக்ஷன்' (Induction cooktops) முறை அதிக ஆற்றல் திறன் வாய்ந்தது. இருப்பினும், இதற்கான உண்மையான செலவானது, உங்கள் நகரத்தில் நிலவும் மின்சாரக் கட்டணங்களையும், உங்கள் வீட்டில் செய்யப்படும் சமையலின் நேரத்தை சார்ந்தே அமைகிறது. இதன் விளைவாக, இன்றைய காலகட்டத்தில் பல இந்தியக் குடும்பங்களில், LPG மற்றும் இண்டக்ஷன் ஆகிய இரண்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
LPG vs Induction: இவ்விரண்டிற்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்ன?
இந்தியக் குடும்பங்களில் பல தசாப்தங்களாக LPG பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது; ஏனெனில் இது உடனடியாக அதிக வெப்பத்தை அளிப்பதுடன், ஏறக்குறைய அனைத்து வகையான சமையல் பாத்திரங்களுக்கும் ஏற்றதாக உள்ளது. இருப்பினும், Induction cooktop முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.
|
|
LPG எரிவாயு
|
இண்டக்ஷன்
|
ஆற்றல் திறன் (energy efficiency)
|
சுமார் 40 சதவீதம்
|
சுமார் 90 சதவீதம்
|
எரிபொருள்
|
கேஸ் சிலிண்டர்
|
மின்சாரம்
|
பாத்திரம்
|
அனைத்து பாத்திரங்கள்
|
சிறப்பு இன்டக்ஷன் சமையல் பாத்திரங்கள்
|
மின் தடை ஏற்படும் பட்சத்தில்
|
இது வேலை செய்கிறது.
|
இது வேலை செய்யாது.
இந்த இரண்டில் எது காசை மிச்சப்படுத்தும்?
14.2 கிலோ எடை கொண்ட LPG சிலிண்டரின் விலை சுமார் ரூ.913 என்றால், இந்த ஒரு சிலிண்டர் பெரும்பாலும் ஒரு மாதம் வரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே சமயம் இன்டக்ஷன் அடுப்பில் சமைப்பதற்கு சுமார் 78 யூனிட் மின்சாரம் தேவைப்படுகிறது.
மின்சாரத்தின் விலை ஒரு யூனிட்டிற்கு ரூ.8 என்றால், 78 × 8 = ரூ.624 செலவாகும். இதன் மூலம், சுமார் ரூ.289 வரை LPG சிலிண்டர் காட்டிலும் நாம் சேமிக்க முடியும்.
டெல்லி மற்றும் மும்பையில் PNG-க்கான மாற்று வழிகள்
இதனிடையே டெல்லி, மும்பை மற்றும் அகமதாபாத் போன்ற நகரங்களில், சிலர் PNG-ஐ (குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு) பயன்படுத்துகின்றன. இதனால் எரிவாயு சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்ய தேவையில்லை. எனினும் இதன் விலை சர்வதேச LNG சந்தையுடன் இணையாகவே உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | கேஸ் சிலிண்டர் தீரப்போகிறதா? இந்த சிறிய டிப்ஸ் மூலம் கண்டுபிடியுங்கள்
மேலும் படிக்க | கேஸ் சிலிண்டர் வர தாமதமா? கூடுதல் பணம் கேட்கிறார்களா? இதுல உடனே புகார் குடுங்க
