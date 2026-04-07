எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: 5 கிலோ சிலிண்டரை இனி ஈஸியா பெற்றலாம்.. மத்திய அரசு அதிரடி!

LPG 5 Kilo Cylinder Lates Update: கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்தியில், 5 கிலோ சிலிண்டர் மக்கள் எளிதாக பெற முக்கிய அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.  அதாவது, 5 கிலோ சிலிண்டர் விநியோகத்தை அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது. இதன் மூலம், 5 கிலோ சிலிண்டருக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் இருக்காது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 7, 2026, 02:59 PM IST

Trending Photos

தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் 2 தலைகீழ் மாற்றங்கள்! முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price
தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் 2 தலைகீழ் மாற்றங்கள்! முக்கிய தகவல்
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: ரூ.35000 பிரிவில் எந்த போனை வாங்கவது Worth?
camera icon9
Realme 16 5G
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: ரூ.35000 பிரிவில் எந்த போனை வாங்கவது Worth?
திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 3 முக்கிய விஷயங்கள்! அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா?
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 3 முக்கிய விஷயங்கள்! அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா?
அட்சய திருதியை நாளில் கஜகேசரி ராஜயோகம்.. 4 ராசிகளுக்கு நகை, பணம் கொட்டும்!
camera icon7
Gajkesari Rajyog
அட்சய திருதியை நாளில் கஜகேசரி ராஜயோகம்.. 4 ராசிகளுக்கு நகை, பணம் கொட்டும்!
LPG 5 Kilo Cylinder Lates Update: கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால், ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை  முழுமையாக முடியுள்ளது. இதனால், வளைகுடா நாடுகளில் எண்ணெய் தட்டுப்பாடு, எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. பல்வேறு நாடுகளில் எரிவாயு விலைகளும், பெட்ரோல், டீசல் விலையும் தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது. 

எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு

நம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை, பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரலுக்கு 130 டாலருக்கு மேல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால், இந்தியாவிலும் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தும என கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதுவரை பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரவில்லை. ஆனால், தனியார் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தியுள்ளது. 

அதே நேரத்தில், நாடு  ழுழுவதும் எல்பிஜி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், மத்திய அரசு  பிப்ரவரி மாதம் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தியது. தொடர்ந்து, கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கு சில கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்தது. அதாவது, ஒரு சிலிண்டர் புக் செய்துவிட்டு, மற்றொரு சிலிண்டர் புக் செய்ய நகர்ப்புறங்களில் 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். 

கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு விதித்தது. இதற்கிடையில், பல்வேறு மாநிலங்களில் வசிக்கும் புலம்பெயர்ந்தோர் தொழிலாளர்களுக்காக மத்திய அரசு 5 கிலோ சிலிண்டரை விநியோகம்  செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், 5 கிலோ சிலிண்டர்  விநியோகம் தொடர்பாக மத்திய அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

5 கிலோ சிலிண்டர் பெறுவது  ஈஸி

அதன்படி, அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் வழங்கப்படும் 5 கிலோ சிலிண்டர் விநியோகத்தை  மத்திய அரசு இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது. சோட்டு என்று அழைக்கப்படும் 5 கிலோ  இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறஙகளில் உள்ள புலம்பெயர் தொழிலளார்களை மையமாக கொண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  தமிழ்நாடு உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டர்களை விநியோகம் செய்து வருகின்றன. 

எல்பிஜி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, 5 கிலோ சிலிண்டர் விநியோகத்தில் விதிமுறைகளை மத்திய தளர்த்தியது. அதாவது, முன்பெல்லாம் 5 கிலோ சிலிண்டர் வாங்க முகவரி சான்றை சமர்ப்பக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போதைய புதிய விதிமுறைப்படி, 5 கிலோ சிலிண்டர் பெற முகவரி சான்று சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை. அதற்கு பதிலாக அடையாள சான்றை காண்பித்து எளிதாக வாங்கலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த விதிமுறை புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு  பெரிதும் உதவும்.  

மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

இந்த நிலையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் 5 கிலோ சிலிண்டர்களின் விநியோகத்தை மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது. மார்ச் 2,3ஆம் தேதிகளில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சிலிண்டர்களின் தினசரி விநியோகத்தில் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டு மத்திய அரசு விநியோகம் செய்ய இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. 

முன்பு பரிந்துரைக்கப்பட் 20 சதவீத வரம்பை தாண்டி கூடுதல் சிலிண்டர்களை வழங்க மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.  இது தொடர்பாக மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அக்கடிதத்தில், மாநில அரசுகளுக்கு கூடுதலாக ஒதுக்கப்பட்ட 5 கிலோ சிலிண்டர்கள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு பிரத்யேகமாக வழங்கப்பட வேண்டும். எண்ணெய் நிறுவனங்கள ஒருங்கிணைந்து விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது.

5 கிலோ சிலிண்டர் பெறுவது எப்படி?

5 கிலோ சிலிண்டர் நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.  பாரத் பெட்ரோலியம், இந்தியன் ஆயில், ஆயில் இந்தியா, ஹிந்துஸ்தான், இன்டன் போன்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டரை விநியோகம் செய்து வருகிறது.  உங்கள் அருகில் இருக்கும் எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு சென்று, 5 கிலோ சிலிண்டரை ரூ.500 கட்டணம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம். சிலிண்டர் பெற பான் கார்டு, ஆதார், ரேஷன் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் என அரசின் ஆவணங்களை சமர்பித்து, இந்த சிலிண்டரை பெறலாம். 

இன்றைய கேஸ் சிலிண்டர் விலை

வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்

டெல்லி - ரூ.913

மும்பை - ரூ.912

கொல்கத்தா - ரூ.939

சென்னை - ரூ.928.50

ஹைதரபாத் - ரூ.965

லக்னோ - ரூ.950

பெங்களூரு - ரூ.915

பாட்னா - ரூ.1,002.50

வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை

டெல்லியில் ரூ.2,078, மும்பையில் ரூ.2,031, கொல்கத்தாவில் ரூ.2,208, சென்னையில் ரூ.2,246, ஹைதரபாத்தில் ரூ.2,320, லக்னோவில் ரூ.2,201, பெங்களூருவில் ரூ.2,161, பாட்னாவில் ரூ.2,353 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: LPG கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. டபுள் மடங்கு உயர்ந்த ஹோட்டல் உணவு விலைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ

 

மேலும் படிக்க: LPG சிலிண்டர் வாங்க இனி முகவரி சான்று தேவையில்லை.. மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது?

 

மேலும் படிக்க: இனி இந்த ஒரு நிபந்தனை கட்டாயம்! வணிக சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு புதிய ரூல் வந்தாச்சி

 

