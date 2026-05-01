மினி சிலிண்டர் விலை ரூ.261 உயர்வு.. அதிர்ச்சியில் மக்கள்.. அதிரடி அறிவிப்பு

5 Kg LPG Cylinder Price Hiked: அமெரிக்கா - ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையேயான போர் சூழல் காரணமாக, உலக நாடுகள் பெரும் பதற்றத்தில் இருக்கிறது. போர் பதற்றம் தனிந்தாலும், சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இதனால், பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள எண்ணெய் நிறுவனங்கள பெட்ரேல், டீசல் விலையை கடுமையாக உயர்த்தி வருகின்றன.
5 கிலோ கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை இன்னும் உயர்த்தவில்லை. ஆனால், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதலே எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து, மத்திய அரசு எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை குறைக்க, பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.
மேலும், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் மற்றும் வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலையை கடுமையாக மார்ச் மாதம் உயர்த்தியது. அதன்படி, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையை ரூ.60 உயர்ந்து, ரூ.928க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. மேலும், வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ.44 உயர்ந்தது. தொடர்ந்து, ஏப்ரல் மாதம் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. மேலும், ஏப்ரல் மாதம் 19 கிலோ எடை சிலிண்டர் விலை ரூ.203 உயர்ந்து, ரூ.2,246க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இருப்பினும், தொடர்ந்து எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இருந்துக் கொண்டே இருந்தது. இதற்கிடையில், புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான 5 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தை மத்திய அரசு இரட்டிப்பாக்கியது. இது அவர்களுக்கு பெரிதும் உதவியது. இந்த நிலையில், மே 1ஆம் தேதி வந்துள்ள நிலையில், கேஸ் சிலிண்டர் விலைகளிலும், விதிமுறைகளிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
அதன்படி, இன்று காலையிலேயே எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. குறிப்பாக, வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ.993 வரை உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் விலை ரூ.3,071க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை.
மேலும், 5 கிலோ சிலிண்டர் விலையும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, இன்று ஒரே நாளில் 5 கிலோ சிலிண்டர் விலை ரூ.261 உயர்ந்துள்ளது. ஒரே நாளில் 5 கிலோ சிலிண்டர் விலை ரூ.261 உயர்த்தப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதன் மூலம் 5 கிலோ சிலிண்டர் ரூ.500 முதல் ரூ.600 வரை விற்பனை செய்யப்படலாம். இதனால், புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
5 கிலோ சிலிண்டர் விலை
5 கிலோ சிலிண்டர் விலையை பொறுத்தவரை, டெல்லியில் ரூ.652, மும்பையில் ரூ.652.5, சென்னையில் ரூ.663.5, கொல்கத்தாவில் ருரூ.671க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
5 கிலோ கேஸ் சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
5 கிலோ கேஸ் சிலிண்டர் இன்டேன், பாரத் கேஸ், ஹெச்சி போன்ற நிறுவனங்களில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. எண்ணெய் நிறுவனங்களில் எளிதாக நீங்கள் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெறலாம். நீங்கள் 10 நிமிடங்களில் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். 5 கிலோ சிலிண்டர்களை வாங்குவதற்கு வாடிக்கையாளர்கள் முகவரிச் சான்றுகளையோ அல்லது வைப்புத் கை சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை. ஒரு வருடத்தில் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் 5 கிலோ சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
10 நிமிடங்களுக்குள் நீங்கள எல்பிஜி சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். நீங்கள் சம்பந்தபட்ட எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு சென்று, உங்கள் காலி சிலிண்டரை கொடுத்துவிட்டு, அதற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி, புதிய சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதற்கு முகவரி சான்றாக நீங்கள ஆதார், பான், ரேஷன் கார்டு போன்றவற்றை கொடுத்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இன்றைய (மே 2) கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிலவரம்
19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் விலை மும்பையில் ரூ.3,024, பெங்களூருவில் ரூ.3,151, டெல்லியில் ரூ.3,071.50, அகமதாபாத்தில் ரூ.3,091, கொல்கத்தாவில் ரூ.3,202, புனேவில் ரூ.3,084, சென்னையில் ரூ.3,237க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
14 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை டெல்லியில் ரூ.913, நொய்டாவில் ரூ.910, மும்பையில் ரூ.912.50, கொல்கத்தாவில் ரூ.939, சென்னையில் ரூ.928.50, பெங்களூருவில் ரூ.915.50, ஹைதரபாத்தில் ரூ.965.50, லக்னோவில் ரூ.950.50க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) கேள்வி - 5 கிலோ சிலிண்டர் விலை எவ்வளவு?
பதில் - இன்று (மே 2) ஒரே நாளில் சுமார் ரூ.261 உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் 5 கிலோ சிலிண்டர் ரூ.650க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
2) கேள்வி - வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் மாற்றமா?
பதில் - 14 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. தொடர்ந்து, ரூ.928க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
3) கேள்வி - 5 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டர் எப்படி வாங்கலாம்?
பதில் - இண்டேன், பாரத் கேஸ், ஹெச்பி போன்ற நிறுவனங்களிடம் உங்கள் காலி சிலிண்டரை கொடுத்து நீங்கள் 10 நிமிடஙகளில் புதிய சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதற்கு ஆதார், பான் கார்டு என ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பிக்கலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ