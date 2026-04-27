அலர்ட் மக்களே.. கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் மாற்றம்? மே முதல் புது ரூல்ஸ்!

LPG Gas Booking Rules Change: நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இருந்து வருகிறது. இதனால், மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மே மாதம் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி போர் தொடங்கியது. ஒரு மாதமாக போர் பதற்றம் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. போர் நிறுத்தம் இருந்தாலும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் கடுமையாக பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதன் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ளது.
LPG Gas Booking Rules: எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்
போர் பதற்றம் காரணமாக எரிபொருள் தட்டுபாடு மற்றும் ஏரிபொருள் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பெரும் பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்டவை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால், பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு எதுவும் ஏற்படவில்லை. அதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால், கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு என்பது ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதலே சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இருந்த வந்த நிலையில், தற்போது சீராக இருப்பதாக மத்திய அரசு கூறி வருகிறது.
இதற்கிடையில், கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து, மார்ச் மாதம் சிலிண்டர் விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியது. மேலும், கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதில் சில கட்டுப்பாடுகளையும் கொண்டு வந்தது மத்திய அரசு. அதாவது, எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் காரணமாக, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் முன்பதிவிற்கு கால இடைவெயியில் உயர்த்தியது.
அதாவது, நகர்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்த பிறகு, மற்றொரு சிலிண்டருக்கு 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. மேலும், ஆதார் அடிப்படையிலான e-kyc-ஐ முடிக்க வேண்டும் என விதிகள் கொண்டுவரப்பட்டது.
மேலும், 5 கிலோ சிலிண்டர் பெறுவதற்கு முகவரிச் சான்று அவசியம் இல்லை எனவும், ஆதார், பான் போன்ற ஏதேனும் ஒரு ஆவணத்தை காண்பித்தே கேஸ் சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இப்படியாக கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை மத்திய அரசு ஒரு மாதத்தில் கொண்டு வந்தது. இந்த நிலையில், மே 1ஆம் தேதி முதல் கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் அதிரடி மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
LPG Gas Booking Rules: மே 1 முதல் மாறும் விதிமுறைகள்
இந்தியாவில் முக்கிய எண்ணெய் நிறுவனங்களான இன்டேன், பாரத் கேஸ், ஹெச்பி கேஸ் ஆகியவை எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவில் சில மாற்றங்களை செய்யலாம். அதே நேரத்தில், சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான கால இடைவெளி நீடிக்கப்படுவது என்பது சந்தேகம் தான். ஆனால், சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான 25 நாட்கள் கால இடைவெளி தொடரும் என கூறப்படுகிறது.
அதே நேரத்தில், ஒடிபி அடிப்படையிலான விநியோகம் முறையை மே முதல் கட்டாயமாக அமல்படுத்தப்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது. சிலிண்டர் விநியோகம் செய்யும், பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். இந்த ஒடிபி எண்ணை கொடுத்தால் தான், கேஸ் சிலிண்டரை எண்ணெய் நிறுவன ஊழியர்கள் விநியோகம் செய்வார்கள். இதுபோன்ற ஒரு விதிமுறை மே முதல் அமலுக்கு வரலாம் என கூறப்படுகிறது.
LPG Gas Booking Rules: எல்பிஜி சிலிண்டரின் தற்போதைய நிலை
போர் பதற்றம் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலையும் உயர்ந்து இருக்கிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வை தொடர்ந்து, இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்து கூடுதல் எல்பிஜியை இறக்குமதி செய்து வருகின்றன. இதன் விநியோகம் ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் விநியோகம் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவிற்கு தினசரி சுமார் 80,000 டன் எல்பிஜி தேவைப்படும் நிலையில், உள்நாட்டு உற்பத்தி சுமார் 46,000 டன்னாக உள்ளது. ஏற்கனவே, சுமார் 8 லட்சம் டன் எல்பிஜி இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் 10 கப்பல்கள் சமையல் எரியாயுவை ஏற்றிக் கொண்டு ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்து இந்தியாவிற்குள் வந்தன. எனவே, வரும் நாளில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இருக்காது என கூறப்படுகிறது. இதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. இருப்பினும், மே 1 முதல் கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் 14 கிலோ எடை கொண்ட கேஸ் சிலிண்டர் விலை 928.50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை 2,246.50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
