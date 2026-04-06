LPG கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. டபுள் மடங்கு உயர்ந்த ஹோட்டல் உணவு விலைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ

LPG Gas Cylinder Shortage in Tamil Nadu : ஏப்ரல் 1 முதல் சென்னையில் வர்த்தக எல்பிஜி விலையில் ஏற்பட்ட கடுமையான உயர்வின் காரணமாக தற்போது ஹோட்டல்களில் விற்பனை செய்யப்படும் உணவுகளின் விலைகளும் டபுள் மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வர்த்தக எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கு (LPG Cylinder) அதிகரித்து வரும் பற்றாக்குறையால் உணவுப் பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இது சிறு உணவகங்கள் மற்றும் அன்றாட நுகர்வோர் என இரு தரப்பினரையும் மிகப்பெரிய அளவில் பாதித்துள்ளது. குறைந்த அளவிலான எரிவாயு விநியோகத்தால் ஹோட்டல்களும் சாலையோர வியாபாரிகளும் திணறி வருவதால், அவர்கள் வழங்கும் உணவுப் பொருட்களின் விலைகளை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.
உணவுப் பொருட்கள் விலை உயர்வு
எரிவாயு நெருக்கடியின் காரணமாக, ஹோட்டல்களும் சாலையோர உணவகங்களும் விலைகளை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளன.
- இட்லியின் விலை ரூ.10-லிருந்து ரூ.15 - ரூ.20 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
- தோசையின் விலை ரூ.15 - ரூ.20-லிருந்து சுமார் ரூ.30 ஆக, இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது.
- கலவை சாத வகைகளின் விலை ரூ.40-லிருந்து ரூ.60 - ரூ.70 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
- தேநீர், காபி மற்றும் சிற்றுண்டிகளின் விலையில் ஏற்கனவே 50% வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த விலை உயர்வு பெரிய உணவகங்களை விட, தள்ளுவண்டி மற்றும் சிறிய உணவகங்களை நடத்தும் சிறு வியாபாரிகளைத் தான் கடுமையாகப் பாதித்துள்ளது.
நெருக்கடிக்குப் பின்னான காரணாகள் என்னென்ன?
- வணிக LPG சிலிண்டர்களுக்குத் தட்டுப்பாடு
- விநியோகச் சங்கிலியில் தடங்கல்கள் மற்றும் அதிகரித்த தேவை
- உணவகங்கள் மற்றும் சிறு வணிகங்களுக்குக் குறைந்த அளவே கிடைத்தல்.
பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகங்கள் மீதான தாக்கம்
- சிறிய உணவகங்கள் உணவு வகைகளையும் பணி நேரங்களையும் குறைத்தல்
- சில உணவகங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்படும் நிலையை எதிர்கொள்ளுதல்
- பொதுமக்களுக்கு தினசரி உணவுச் செலவுகள் அதிகரித்தல்
இந்த நிலைமை தமிழகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் எல்பிஜி விநியோகத்தை நிலைப்படுத்தவும், அதிகரித்து வரும் உணவுப் பொருட்களின் விலைகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் அரசு உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்துள்ளன.
வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு
இதனிடையே 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை (Commercial Cylinder - 19kg) கடந்த ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி ரூ.203 உயர்த்தப்பட்டு, இதன் மூலம் ரூ.2,269க்கு சிலிண்டர் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த மாதம் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் உயர்வு வணிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக ஹோட்டல் உணவுகள், கையேந்தி பவனில் விற்பனை செய்யப்படும் அன்றாட உணவுகள் மற்றும் டீ, காபி விலையை உயர்ந்துள்ளது.
வணிக ரீதியான சிலிண்டர்களுக்குத் தட்டுப்பாடு
கடந்த சில மாதங்களாக நிலவி வரும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் சுமார் 30 சதவீத உணவகங்கள் நேரடியாகப் பாதிக்கப்பட்டுத் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. அதனுடன் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து விநியோகிப்பதால், வணிக ரீதியான சிலிண்டர்களுக்குத் தட்டுப்பாடு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
Zomoto, Swiggy சேவை பாதிப்பா?
சிலிண்டர் தட்டுபாடு காரணமாக ஹோட்டல்கள், கையேந்தி பவன் மற்றும் டீ, காபி கடைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி செய்யும் நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றனர்.
எனவே தற்போது உணவங்களில் விற்பனை செய்யப்படும் உணவுகளின் விலை உயர்த்தினால் தினம்தோறும் வரும் வாடிக்கையாளர்களின் வருகை குறைந்துவிடும், மறுபுரும் பழைய விலையிலேயே உணவுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டால் நஷ்டம் ஏற்படும் என்கிற இக்கட்டான நிலையில் வியாபாரிகள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
ஏப்ரல் 1 முதல் சென்னையில் வணிக ரீதியான சிலிண்டர் விலை எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது?
சென்னையில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை ஏப்ரல் 1 முதல் ரூ. 203 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
சிலிண்டர் விலை உயர்வால் ஹோட்டல் உணவுகளின் விலை எந்த அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது?
எரிவாயு விலை உயர்வு மற்றும் தட்டுப்பாடு காரணமாக உணவுகளின் விலை கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு வரை உயர்ந்துள்ளது.
இந்த நெருக்கடியால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார்?
பெரிய உணவகங்களை விட, தள்ளுவண்டி கடைகள், கையேந்தி பவன்கள் மற்றும் சிறிய உணவகங்களை நடத்தும் சிறு வியாபாரிகள் தான் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி (Zomato, Swiggy) சேவைகள் இதனால் பாதிக்கப்படுமா?
உணவகங்கள் விலையை உயர்த்தும்போது ஆன்லைன் தளங்களிலும் உணவின் விலை அதிகரிக்கும். மேலும், சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் ஹோட்டல்கள் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதால், உணவு ஆர்டர் செய்வதிலும் டெலிவரி செய்வதிலும் சிக்கல்கள் மற்றும் தாமதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
