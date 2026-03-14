LPG தட்டுப்பாடு: சிலிண்டர் புக் செய்தும் வரவில்லையா? உடனே இதை பண்ணுங்க..

LPG Cylinder Shortage Latest: மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையோ போர் பதற்றம் இருக்கிறது. ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடங்கியதாலும், கத்தார் உள்ளிட்ட எல்பிஎஜி தயாரிப்பு நாடுகள் உற்பத்திய நிறுத்தியதாலும், இந்தியாவுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு, சென்னை, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களில் சிலிண்டர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
LPG Shortage: கேஸ் சிலிண்டர் புக் செய்தும் வரவில்லையா?
ஈரான் போர் நெருக்கடியை தொடர்ந்து, எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் விநியோகத்திற்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்று கூறிய மத்திய, போதிய எல்பிஜி கையிருப்பு இருப்பதாகவும் உறுதி அளித்தது. இதற்கிடையில் சிலிண்டர் விலையும் மத்திய அரசு உயர்த்தியது. மேலும், கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு விதிகளையும் மாற்றியது. முன்பு 15 நாட்கள் இருந்த இடைவெளி தற்போது 21 நாட்களை உயர்த்தப்பட்டது.
21 நாட்களுக்கு பிறகு மற்றொரு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியும். அதே நேரத்தில், ஊரக பகுதிகளில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான இடைவெளியில் 25 நாட்களில் இருந்து 45 நாட்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிராமங்களில் வசிக்கும் நுகர்வோர் இப்போது ஒரு சிலிண்டரை வாங்கிய குறைந்தது 45 நாட்களுக்குப் பிறகு இரண்டாவது சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
இருப்பினும், எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்த பிறகு, எரிவாயு நிறுவனங்கள் நுகர்வோருக்கு சிலிண்டர்களை வழங்குவதில் தாமதம் செய்வதாக மக்கள் புகார் அளித்து வருகின்றனர். இதனால், மக்கள் சிலிண்டர் இல்லாமல் தவித்து வருகின்றனர். எத்தனை முறை எரிவாயு நிறுவனங்களை அழைத்தாலும் பதில் இல்லை என்று மக்கள் கூறுகின்றனர். எனவே, சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்தும் உங்களுக்கு சிலிண்டர் விநோயகம் செய்யப்படவில்லை என்றால் உடனே புகார் தெரிவிக்கலாம். அந்தந்த கேஸ் நிறுவனங்களின் எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவிக்கலாம்.
Indane Gas ஏஜென்சி
இன்டன் கேஸ் ஏஜென்சி தொடர்பான எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு மற்றும் புகார்களுக்கு நீங்கள் 7718955555 என்ற எண்ண தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், கட்டணமில்லா எண் 1800 233 3555 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணையும் மக்கள் தொடர்பு கொண்டு கேஸ் சிலிண்டர் விநியோகம் தாமதமானால் புகார் தெரிவிக்கலாம்.
HP Gas ஏஜென்சி
ஹெச்பி கேஸ் தொடர்பான எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு மற்றும் டெலிவரி தொடர்பான புகார்களுக்கு நீங்கள் 9493602222 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், 1800 233 3555 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணையும் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம்.
Bharat Gas ஏஜென்சி
பாரத் கேஸ் நுகர்வோர் 7715012345 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு, நீங்கள் முன்பதிவு செய்த கேஸ் சிலிண்டர் வரவில்லை என்றால் புகார் தெரிவிக்கலாம். அதேபோல, 1800224344 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
LPG Shortage: எல்பிஜி சிலிண்டர் புக் செய்வது எப்படி?
எல்பிஜி சிலிண்டரை மெசேஜ், வாட்ஸ் அப், கால் மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம். அதன்படி, இண்டேன் கேஸ் முன்பதிவுக்கு 7588888824 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணையும், 771895555 என்ற எண் மூலம் மெசேஜ் செய்து சிலிண்டரை புக் செய்யலாம்.
பாரத் கேஸ் வாடிக்கையாளர்கள் 1800224344 என்ற வாட்ஸ் அப் மூலம் சிலிண்டர் புக் செய்யலாம். பாரத் கேஸ் வாடிக்கையாளர்கள் 1800 224 344 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணையும் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஹெச்பி நுகர்வோர்கள் 9222201122 என்ற வாட்ஸ் அப் எண் மூலம் சிலிண்டர்களை ஈஸியாக முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
