English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் குட் நியூஸ்.. மீண்டும் மண்ணெண்ணெய் விநியோகம்!

LPG Shortage Latest News: நாட்டில் எல்பிஜி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், 21 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் மண்ணெண்ணெய்  விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. மேலும், பெட்ரோல் பங்க்குகளிலும் விநியோகிக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 30, 2026, 12:28 PM IST
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
  • 21 மாநிலங்களில் மண்ணெண்ணெய் விற்பனை
  • மத்திய அரசு அறிவிப்பு

LPG Shortage Latest News: இந்தியாவில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு பெரும் பிரச்னையாக இருந்து வருகிறது. கடந்த சில வாரங்களாகவே சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை போன்ற பெரு நகரங்களில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மத்திய கிழக்கு போர் பிரச்னையால் இந்தியாவில் சமையல் சிலிண்டருக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்ட மோதலால் ஹார்முஸ் ஜவலசந்தியை மூடியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு

இதனால், ஈரானில் இருந்து கச்சா எண்ணெய், ஏரிவாயு வருவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், இந்தியாவில் பல்வேறு ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து, மத்திய அரசு சில கட்டுபாடுகளை விதித்தது. அதாவது, சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ததில் காலக்கெடுவை நீடித்தது. இதனால், சிலிண்டர் பெருவதில் நுகர்வோர்கள் பிரச்னைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். 

நகர்பபுறங்களில் ஒரு சிலிண்டரை பெற்று, மற்றொரு சிலிண்டரை முன்பதிவ செய்ய 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். மேலும் கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்களில் இடைவெளிவிட்டு, சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், மத்திய அரசு தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது,  ரேஷன் கடைகளில் மண்ணெண்ணெய் விநியோக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.  

மண்ணெண்ணெய் விநியோகிக்க உத்தரவு

21 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் பொது விநியோகம் திட்டத்தின் கீழ் மண்ணெண்ணெய் விநியோகம் செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.  மண்ணெண்ணெய் விற்பனை 21 மாநிலங்களில் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் மத்திய அரசு ரேஷன் கடைகளில் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 

மேலும், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் விதிமுறையில் தற்காலிகமாக சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, பெட்ரோல் பங்க்குளில்  அதிகபட்சமாக 5000 லிட்டர் சேமித்து வைக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. மாவட்டத்திற்கு இரண்டு பெட்ரோல் பங்க்குளில் மண்ணெண்ணெய் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.  அதாவது, மாவட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்கில் 2500 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் சேமித்து வைத்துக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறது. அந்த பெட்ரோல் பங்க்குகளை மாநில அரசு தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.  

திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, நியமிக்கப்பட்ட பெட்ரோல் நிலையங்கள் குறிப்பாக பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான விற்பனை நிலையங்கள், வீடுகளுக்கு மண்ணெண்ணெயைச் சேமித்து விநியோகிக்க அனுமதிக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதனால், ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் ரேஷன் கடைகளில் மாதந்தோறும் மண்ணெண்ணெய் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.  இதனால், மக்கள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் மண்ணெண்ணெய் விற்பனை நாடு முழுவதும் தடை செய்யப்படவில்லை. ஆனால், படிப்படியாக மத்திய அரசு அதனை கைவிட்டது. பொது விநியோகம் திட்டத்தின் கீழ், மண்ணெண்ணெய் விற்பனையை படிப்படியாக நிறுத்தியது.  மாசுபாட்டை குறைக்கவும், பெட்ரோல், டீசலில் கலப்படம் செய்வதைத் தடுப்பதை நோக்கமாக கொண்டு, மண்ணெண்ணெய் விற்பனை தடை செய்யப்பட்டது.  இந்த நிலையில்,  தற்போது சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டல் மீண்டும் விற்பனை செய்ய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

 

மார்ச் 31ஆம் தேதி கடைசி நாள்

கேஸ் சிலிண்டர் பெற கேஒய்சி முடிப்பது கட்டாயமாகும். எனவே, கேஒய்சி முடிக்க மார்ச் 31ஆம் தேதி தான் கடைசி நாள். எனவே, கேஒய்சி முடிக்காதவர்கள் நாளைக்கு செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே, செய்து முடித்தவர்கள் அதனை உடனே முடித்துக் கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக, உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகள் கேஒய்சி முடித்தால் மட்டுமே, மானியத்தை பெற முடியும். முறைகேடுகளை தவிர்க்கவும், மானிய பலன்களை பெறுவதற்கும் இகேஒய்சி செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு நாளை தான் கடைசி நாள் (மார்ச் 31). உங்கள் எரிவாயு நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மொபைல் செயலி மற்றும் ஆதார் facerd என்ற ஆப்பை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள். இதன்பிறகு, முக அங்கீரம் மூலம் நீங்கள் ஆதார் அடிப்படையிலான இகேஒய்சியை செய்து முடிக்கலாம். 

இன்றைய சிலிண்டர் விலை

வீட்டு சிலிண்டர் விலை

டெல்லி - ரூ.913 

மும்பை - ரூ.912.50

கொல்கத்தா - ரூ.939

சென்னை - ரூ.928.50

ஹைதராபாத் - ரூ.965

லக்னோ - ரூ.950.50

பெங்களூரு - ரூ.915.50

பாட்னா - ரூ.1,002.50

வணிக சிலிண்டர் விலை

டெல்லி - ரூ.1,884.50

மும்பை -  ரூ.1,836

கொல்கத்தா - ரூ.1,988.50

சென்னை - ரூ.2,043.50

ஹைதராபாத் - ரூ.2,105.50

லக்னோ - ரூ.2,007

பெங்களூரு - ரூ.1,958

பாட்னா - ரூ.2,133

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
LPGLPG ShortageLPG Energy CrisisRation shopsKerosene

Trending News