கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கு ரூ.200 தள்ளுபடி! ஈஸியாக பெறலாம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

LPG Shortage Latest News: ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இடையே போர் பதற்றம் இருந்து வருகிறது. கடந்த ஒரு மாதத்திறற்கு மேலாக ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதனால், மத்திய கிழக்கில் எரிவாயு உள்ளிட்ட பொருட்களின் தயாரிப்பு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், சீனா, ஜப்பான், இந்தியா உள்ளட்ட நாடுகள் கடல் வழியாக எரிபொருள் கொண்டு செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
இதானல், பல நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. நம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை, ஏற்கனவே, எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால், மத்திய அரசு பதட்டப்பட வேண்டாம் என்றும் பொதுமான இருப்பு இருப்பதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், கேஸ் சிலிண்டர் பெற சில கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துள்ளது. அதாவது, சிலிண்டர் முன்பதிவு காலத்தை நீடித்துள்ளது.
கிராமப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் பெற்று, மற்றொரு சிலிண்டருக்கு 45 நாட்கள் கழித்து தான் முன்பதிவு செய்ய முடியும். நகரப்புறங்களில் 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில், கேஸ் சிலிண்டர் விலையை மத்திய அரசு பிப்ரவரி மாதம் உயர்த்தியது. நேற்று (ஏப்ரல் 1) வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை மட்டுமே எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தின. ஆனால், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை உயரவில்லை. இந்த நிலையில், கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கு சில ஆஃபர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கு ரூ.200 கேஷ்பேக் பேடிஎம் வழங்குகிறது.
ரூ.200 கேஷ்பேக்
முன்னணி டிஜிட்டல் பேமெண்ட் நிறுவனமான பேடிஎம், தனது பயனர்களுக்கு சூப்பரான ஆஃபரை கொண்டு வந்துள்ளது. பேடிஎம் அறிவித்துள்ள இந்த கேஷ்பேக் திட்டம் அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறது. நுகர்வோர்கள் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதன் மூலம் இந்த சலுகைகையை பெறலாம்.
பேடிஎம் செயலி மூலம் பாரத் கேஸ், ஹெச்பி கேஸ், இன்டேன் கேஸ் போன்ற பொதுத்துறை நிறுவனத்தின் சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்தால், உங்களுக்கு ரூ.200 கேஷ்பேக் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கேஷ்பேக் பெறுவது மிகவும் எளிதாக பெறலாம். அதாவது, முதலில் உங்கள் மொபைலில் பேடிஎம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
recharge and bills என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, book gas cylinder என்பதை தேர்வு செய்து, உங்கள் பெயரை மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் எண் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். கேஸ் சிலிண்டருக்கான பணத்தை செலுத்துவதற்கு முன்பு, ப்ரோமோ குறியீட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவில் ரூ.200 கேஷ்பேக் பெறலாம்.
தற்போது சென்னையில் ரூ.928.50க்கு வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த பேடிஎம் கேஸ்பேக் மூலம் நீங்கள் 200 ரூபாயை மிச்சப்படுத்தலாம். கேஸ் விலை உயரும் அபாயம் இருக்கும் நிலையில், பேடிஎம் நிறுவனத்தின் இந்த சலுகை சமானிய மக்களுக்கு பெரிதும் உதவும். தனது தளத்தை விரிவுப்படுத்தவும் நோக்கில் இந்த திட்டத்தை பேடிஎம் கொண்டு வந்துள்ளது.
மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விதிகள்
பேடிஎம் சலுகையை பெறுவதற்கு முன்பு, நீங்கள் சில விதிமுறைகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பேடிஎம்மின் ரூ.200 கேஷ்பேக் திட்டம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே கிடைக்கும். ஒவ்வொரு பயனரும் வெவ்வேறு சலுகையை பெறலாம். எனவே, கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யும்போது உங்களுக்கு எவ்வளவு கேஷ்பேக் கிடைக்கும் என்பதை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
ஒவ்வொரு பயனரும் இந்த சலுகையை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இந்த கேஷ்பேக்கை பெற, உங்கள் வங்கிக் கணக்கை பேடிஎம் உடன் இணைக்க வேண்டும். வங்கிக் கணக்கு இணைக்கப்படவில்லை என்றால், உங்களால் கேஷ்பேக்கை பெற முடியாது. பேடிஎம் வழங்கும் இந்த வசதி, நிதி ரீதியாக நன்மை பயக்கும்.
இன்றைய கேஸ் சிலிண்டர் விலை
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை
டெல்லி - ரூ.913
கொல்கத்தா - ரூ-939
மும்பை - ரூ.912.50
சென்னை - ரூ.928.50
பெங்களூரு - ரூ.915.50
ஹைதராபாத் - ரூ.965.50
திருவனந்தபுரம் - ரூ.922
பாட்னா - ரூ.1,002.50
வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை உயர்வு
19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் விலை சென்னையில் நேற்று மட்டும் ரூ.204 உயர்ந்துள்ளது. இதனால், சென்னையில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ.2,246க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மற்ற மாநிலத்தை பொறுத்தவரை, டெல்லியில் ரூ.2,078, மும்பயில் ரூ.2,031, கொல்கத்தாவில் ரூ.2,208, பெங்களூருவில் ரூ.2,161, ஹைதராபாத்தில் ரூ.2,320, பாட்னாவில் ரூ.2,353க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
