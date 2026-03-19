3 நிமிடத்தில் கைக்கு வரும் சிலிண்டர்.. LPG தட்டுப்பாடுக்கு குட்பை.. எப்படி தெரியுமா?

LPG Shortage Latest: மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் போர் பதற்றம் இருந்து வருகிறது. ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதனால், மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் பதற்றமான சூழல் இருந்து வருகிறது. இதனால், எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எல்பிஜி சிலிண்டரை பெரும்பாலும் ஈரான் போன்ற நாடுகளில் இருந்து இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது.
எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
போர் பதற்றம் காரணமாக, கடல் வழி போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மக்களுக்கு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் தடுக்க, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு இருக்காது என்றும் மத்திய அரசு தெளிவுப்படுத்தியது.
இதற்கிடையில், முன்பு 15 நாட்கள் இருந்த இடைவெளி தற்போது சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய 21 நாட்ளாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, ஒரு சிலிண்டர் புக் செய்த 21 நாட்களுக்கு பிறகு, மற்றொரு சிலிண்டரை புக் செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை போன்ற பெரு நகரங்களில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் சிலிண்டரை நொடியில் பெறும் வகையில், ஏடிஎம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எல்பிஜி ஏடிஎம்
குருகிராமில் உள்ள சோனா, செக்டர் 33ல் அமைந்துள்ள ஒரு குடியிருப்பு பகுதியில் முதல் எல்பிஜி ஏடிஎம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்தால் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இயந்திரம் முற்றிலும் தானியங்கி முறையில் இயக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், காலி சிலிண்டர்களை சில நிமிடங்களை நிரப்பிக் கொள்ள முடியும்.
இந்த வசதி 24 மணி நேரமும் செயல்படுவதால், குடியிருப்பாளர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த சேவையை மக்கள் எளிதாக பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணைக் கொண்டு உள்நுழைய வேண்டும். பிறகு, ஓடிபி எண் உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு வரும். எனவே, அந்த ஓடிபி எண்ணை உள்ளிட்டு, சரிபார்க்க வேண்டும்.
அடுத்து, காலி சிலிண்டரின் க்யூஆர் குறீயீட்டை ஸ்கேன் செய்து, யுபிஐ, கிரெடிட், டெபிட் கார்டு மூலம் பணத்தை செலுத்த வேண்டும். இந்த செயல்முறை முடிந்ததும் உங்களுக்கு நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டர் வரும். அதனை எடுத்துவிட்டு, காலி சிலிண்டரை வைக்க வேண்டும். இரண்டு முதல் மூன்று நிமிடங்களுக்குள் நிரப்பப்ட்ட சிலிண்டர் ஒன்று ஏடிஎம்மால் வழங்கப்படுகிறது. இது நேரடியாக ஏடிஎம்மிலிருந்து வழங்கப்படுகிறது.
எடை குறைவான சிலிண்டர்
வழக்கமான எல்பிஜி சிலிண்டர் போன்ற 31 கிலோ இந்த சிலிண்டரின் எடை கிடையாது. வழக்கமான இரும்பு சிலிண்டருக்கு பதிலாக, ஃபைபைர் பொருளால் செய்யப்பட்ட கலப்பு சிலிண்டர்களை இந்த ஏடிஎம் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த சிலிண்டர் சுமார் 15 கிலோ கிராம் எடை கொண்டவையாகும். இது வழக்கமாக உள் 31 கிலோ கிராம் எடை கொண்ட வழக்கமான சிலிண்டர்களை விட மிகவும் இலகுவானதாக இருக்கும். இந்த எடையில் சிலிண்டர் இருப்பது, மக்கள் எளிதாக கையாளுவதை எளிதாக்குகிறது.
இந்த ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் சுமார் 10 சிலிண்டர்களை சேமித்து வைத்துக் கொள்ள முடியும். இயந்திரத்தில் உள்ள சிலிண்டர்களின் இருப்பு குறையும்போது, அதை மீண்டும் நிரப்புமாறு அருகில் ஏரிவாயு முகமைகளுக்கு அறிவிப்புகள் அனுப்பப்படும். பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்படுத்தியுள்ளது. இந்த இயந்திரம் வருங்காலத்தில் அனைத்து இடங்களுக்கும் விரிவுப்படுத்தப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த இயந்திரம் மூலம் 3 நிமிடங்களில் நாம் சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இன்றைய கேஸ் சிலிண்டர் விலை
மார்ச் 19ஆம் தேதியான இன்றைய நிலவரப்படி, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.928.50, வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ.2,043க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தொடர்ந்து, பெங்களூருவில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.915.50, வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ.1,958க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை
பாட்னா - ரூ.1,002.50
லக்னோ - ரூ.950.50
ஹைதராபாத் - ரூ.965
கொல்கத்தா - ரூ.939
மும்பை - ரூ.912.50
டெல்லி - ரூ.913
வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை
பாட்னா - ரூ.2,133.50
லக்னோ - ரூ.2,007
ஹைதராபாத் - ரூ.2,105.50
கொல்கத்தா - ரூ.1,988.50
மும்பை - ரூ.1,836
டெல்லி - ரூ.1,884.50
