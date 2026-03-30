LPG சிலிண்டரில் கேஸ் கம்மியா இருக்கா? இதோ ஈஸியா கண்டுபிடிக்க 2 வழிகள்!

Tips To Check LPG Cylinder Gas Level: உலகம் முழுவதும் (வளைகுடாப் போர்) தொடர்ந்து நிலவி வரும் மோதல்களின் காரணமாக, இந்தியாவில் எல்பிஜி (LPG) கேஸ் சிலிண்டர்களைப் பெறுவது நாளுக்கு நாள் மிகவும் கடினமாகி வருகிறது. எரிவாயு முகமைகளுக்கு (Gas Agency) வெளியே நீண்ட வரிசைகளில் மக்கள் காத்திருப்பதும், இணையவழி முன்பதிவுகளுக்கு 25 முதல் 30 நாட்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருப்பதும் தற்போது ஒரு இயல்பான நிலையாகவே மாறி வருகிறது. இத்தகைய சூழலைப் பயன்படுத்தி, கள்ளச்சந்தையாளர்கள் எரிவாயு சிலிண்டர்களை அவற்றின் வழக்கமான விலையை விட இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகிறது, மேலும் இதன் மூலம் பல கணக்கில் இவர்கள் லாபம் ஈட்டி வருகின்றனர்.
இத்தகைய கொடுமையான சூழலில் நீங்களும் ஒரு கேஸ் சிலிண்டரை (Gas Cylinder) வாங்குவதற்கு 800 முதல் 900 ரூபாய்க்கும் அதிகமாகச் செலவிடுகிறீர்கள் என்றால், இந்தக் கட்டுரை உங்களுக்கானதே. தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், சிலர் முழுமையாக நிரப்பப்படாத சிலிண்டர்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாகப் பெரிய அளவிலான சிலிண்டர்களில் (14.2kg, 19kg) இந்த ஆபத்து மிக அதிகமாக உள்ளது; அவற்றின் அதிகப்படியான எடையின் காரணமாக, அந்தச் சிலிண்டர் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதைப் பொதுமக்களால் கணித்தறிய முடிவதில்லை.
இந்நிலையில் இது போன்ற சூழ்நிலையில் நீங்கள், சில முக்கிய டிப்ஸை ஃபாலோ செய்தால் போதும், இதன் மூலம் நீங்கள் வீட்டிலேயே எளிதாக எடையை சாரிப்பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
கேஸ் சிலிண்டரின் அளவை எப்படிச் சரிபார்ப்பது?
எடையை அளவிடுங்கள் : ஒரு வீட்டு உபயோக எரிவாயு சிலிண்டரின் எடை தோராயமாக 15 கிலோ ஆகும். இருப்பினும், இந்த எண்ணிக்கை சிலிண்டரின் எடையை மட்டுமே குறிக்கிறது, இது அதன் குறிப்பிட்ட கட்டமைப்பைப் பொறுத்து சில தசம புள்ளிகள் வரை சிறிதளவு மாறுபடலாம். ஆயினும்கூட, அனைத்து சிலிண்டர்களும் 14.2 கிலோ கேஸ் என்ற நிலையான அளவில் நிரப்பப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட ஒரு சிலிண்டரின் மொத்த எடை 28 முதல் 29 கிலோகிராம் வரை இருக்கும். எனவே, உங்களிடம் எடை பார்க்கும் கருவி இருந்தால், உங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் முழுமையாக நிரம்பியிருக்கிறதா அல்லது கம்மியாக இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் எளிதாகச் சரிபார்த்துக்கொள்ள முடியும்.
ஈரத் துணியைப் பயன்படுத்துதல் : சிலிண்டரில் உள்ள கேஸின் அளவைச் சோதிப்பதற்கான இந்த எளிய வழிமுறை, சமூக ஊடகங்களில் தற்போது மிகவும் வைரலாகி வருகிறது. உங்கள் எரிவாயு சிலிண்டரில் எவ்வளவு LPG மீதமுள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால், ஒரு ஈரத்துணியைக் கொண்டு சிலிண்டரின் மேற்பரப்பில் செங்குத்தாக ஒரு கோட்டை வரையவும். சிறிது நேரம் காத்திருங்கள்; எரிவாயு நிரம்பியிருக்கும் பகுதி நீண்ட நேரத்திற்கு ஈரமாகவே இருக்கும். இதன் மூலம் அளவை கணக்கிட முடியும்.
இன்றைய LPG கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிலவரம்
ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து மேற்கொண்ட போர் நடவடிக்கைகளின் பின்னணியில், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் வழங்கல் குறைந்து, அதன் தாக்கம் இந்தியா மீதும் தற்போது தெரியத் தொடங்கி உள்ளது. ஈடாக காரணமாக நாடு முழுவது சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி நாட்டில் அதிகரித்து வரும் எரிவாயு தேவை மற்றும் விநியோக அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில், எல்பிஜி தொடர்பாக மத்திய அரசாங்கம் பல முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தகக்கது.
இதனிடையே இன்று, மார்ச் 30 அன்று, ஒரு வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை டெல்லியில் சுமார் ₹913, சென்னையில் ₹928.50, மும்பையில் ₹912.50 மற்றும் கொல்கத்தாவில் ₹939 ஆக உள்ளது. இன்று நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் வீட்டு உபயோகம் (Domestic LPG cylinder) சிலிண்டர்களின் விலை பட்டியல் பின்வருமாறு
- புது டெல்லி - ₹913
- சென்னை- ₹928.50
- கொல்கத்தா - ₹939
- மும்பை- ₹912.50
- ஹைதராபாத் - ₹965
- பெங்களூரு- ₹915.50
ஏப்ரல் 1 முதல் சிலிண்டர் விலை உயருமா?
ஏப்ரல் மாதம் பிறக்க இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் வருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பொது மக்களிடையே எழுந்துள்ளது. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி விலையை மாற்றியமைப்பது வழக்கம். தற்போதைய சூழலில், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் சூழல் தீவிரமடைந்தால், இறக்குமதி செலவு அதிகரித்து சிலிண்டர் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்று கூறப்பட்டுகிறது. எனினும் வரும் நாட்களில் இதன் உண்மை தன்மை என்ன என்பது தெரிய வரும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
சென்னையில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை என்ன?
சென்னையில் இன்று ஒரு வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் (Domestic LPG) விலை ₹928.50 ஆக உள்ளது. வணிக ரீதியான சிலிண்டரின் விலை ₹2,043.50 ஆகும்.
ஒரு வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் சரியான எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?
பொதுவாக 29.5 கிலோ முதல் 30.5 கிலோ வரை இருக்கலாம். சிலிண்டரின் கழுத்துப் பகுதியில் அதன் காலி எடை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும், அதனுடன் 14.2 கிலோவைக் கூட்டினால் சரியான எடையை தெரிந்துக்கொள்ள முடியும்.
சிலிண்டர் விலை எப்போது மாற்றியமைக்கப்படும்?
ஒவ்வொரு மாதமும் 1-ம் தேதி சிலிண்டர் விலையை மாற்றியமைக்கும். அதன்படி, அடுத்த விலை மாற்றம் ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
