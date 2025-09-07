English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சந்திர கிரகணம்: உடலை காக்க இந்த உணவுகளைத் தவிர்ப்பது அவசியம்

Lunar Eclipse Today 2025: கிரகணத்தின் போது சாப்பிடுவது மற்றும் குடிப்பது குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எனவே கிரகணத்தின் போது என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:35 PM IST
  • கிரகங்களின் நிலை செரிமான அமைப்பை பலவீனப்படுத்துகிறது.
  • சமைத்த காய்கறிகளை சாப்பிடக்கூடாது.
  • கிரகணத்தின் போது உடல் பலவீனமடைகிறது.

சந்திர கிரகணம்: உடலை காக்க இந்த உணவுகளைத் தவிர்ப்பது அவசியம்

Lunar Eclipse Today 2025: இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் சனியின் ராசியான கும்பத்தில் நிகழப் போகிறது. இந்தியாவில், இந்த முழு சந்திர கிரகணம் இரவு 9:58 மணி முதல் அதிகாலை 1:26 மணி வரை நடைபெறும். செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த சந்திர கிரகணம் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும், அதனால்தான் இது இரத்த நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும்.

பொதுவாக சந்திர கிரகணம் குறித்து பல்வேறு மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் உடல்நலம் தொடர்பான ஆலோசனைகள் முன்கூட்டியே வழங்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக கிரகணத்தின் போது சாப்பிடுவது மற்றும் குடிப்பது குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அதன்படி தற்போது ராய்ப்பூரில் உள்ள ஆயுர்வேத கல்லூரியின் உதவிப் பேராசிரியரும் நிபுணருமான டாக்டர் ராஜேஷ் சிங், கிரகணத்தின் போது உணவு சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

சந்திர கிரகணத்தின் போது கிரகங்களின் நிலை செரிமான அமைப்பை பலவீனப்படுத்துகிறது. இந்த நேரத்தில் சாப்பிடுவது அஜீரணம், வாயு, வயிற்று வலி மற்றும் பிற செரிமான நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. இந்த நேரத்தில் எண்ணெய், கனமான மற்றும் பால் பொருட்களை உட்கொள்வது அசுபமாகக் கருதப்படுகிறது. கிரகணத்தின் போது பால், தயிர், சீஸ், அசைவ உணவு மற்றும் சமைத்த காய்கறிகளை சாப்பிடக்கூடாது.

கிரகணத்தின் போது, ​​உணவு மற்றும் பானங்கள் மாசுபடக்கூடும், இது வயிறு மற்றும் பிற உறுப்புகளில் தொற்றுநோயை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். சுத்தம் கவனிக்கப்படாவிட்டால், பாக்டீரியா அல்லது வைரஸால் தொற்று ஏற்படுவதற்கான அதிக ஆபத்து உள்ளது.

கிரகணத்தின் போது உடல் பலவீனமடைகிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், சுகாதாரமற்ற உணவை உண்பது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பாதிக்கிறது, இதனால் உடல் நோய்களுக்கு ஆளாகிறது. கிரகணத்தின் போது ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று ஆயுர்வேத நிபுணர் டாக்டர் ராஜேஷ் சிங் அறிவுறுத்துகிறார்.

அரசு ஆயுர்வேத கல்லூரியின் உதவிப் பேராசிரியர் டாக்டர் ராஜேஷ் சிங் கூறுகையில், சந்திர கிரகணத்தின் போது குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமாக இருக்கும். கிரகணத்தின் போது மாசுபட்ட உணவை உண்பதால் குழந்தைகளுக்கு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் பெற்றோர்கள் குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

கிரகணத்தின் போது சாப்பிடுவது உடலில் கூடுதல் விளைவை ஏற்படுத்துகிறது, இது அதிகப்படியான தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இது மிகவும் ஆபத்தானது, ஏனெனில் அவர்களின் சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிக்கக் கூடலாம். அதனால்தான் இந்த நேரத்தில் மருத்துவர்கள் உணவை முற்றிலுமாகத் தவிர்க்க பரிந்துரைக்கின்றனர்.

இந்நிலையில் கிரகணத்தின் போது, எதிர்மறை ஆற்றல்கள் வளிமண்டலத்தில் நிறையும் என்பதால், பொதுவாக உணவு உட்கொள்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஆனால், உணவுப் பொருட்கள் மீது துளசி இலைகள் அல்லது தர்ப்பைப் புல் வைப்பது எதிர்மறை சக்தியை உறிஞ்சும் என நம்பப்படுகிறது. மேலும், கிரகணத்திற்கு முன் எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய உணவுகளை உட்கொள்ளவும், கிரகணத்தின் போது சமைத்த உணவை உட்கொள்வதை தவிர்க்கவும்.

மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!

மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம், இந்த ராசிகள் அடுத்த 6 மாதம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்

lunar eclipseLunar Eclipse 2025FoodChandra Grahan

