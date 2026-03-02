English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நாளை சந்திர கிரகணம்.. தமிழகத்தில் எங்கு, எப்போது பார்க்கலாம்? முழு விவரம்

நாளை சந்திர கிரகணம்.. தமிழகத்தில் எங்கு, எப்போது பார்க்கலாம்? முழு விவரம்

Lunar Eclipse 2026 Latest: நாளை முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இதனை நம் தமிழகத்தில் எங்கு, எப்போது பார்க்கலாம் என தெரிந்து கொள்வோம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 2, 2026, 05:51 PM IST
  • நாளை சந்திர கிரகணம்
  • தமிழகத்தில் எப்போது தோன்றும்?
  • முழு விவரம்

நாளை சந்திர கிரகணம்.. தமிழகத்தில் எங்கு, எப்போது பார்க்கலாம்? முழு விவரம்

When To Watch Lunar Eclipse In India: சூரியன், பூமி, சந்திரன் ஆகிய மூன்று கோள்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும். அப்போது, பூமியின் நிழல் சந்திரன் மீது விழுகிறது. இதனால், பூமியின் நிழல் சந்திரனின் ஒருபகுதியை மறைக்கும். இந்த நிகழ்வை தான் சந்திர கிரகணம் என சொல்லப்படுகிறது.  

Chandra Grahanநாளை சந்திர கிரகணம்

சந்திர கிரகணம் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. முழு சந்திர கிரகணம், பகுதி சந்திர கிரகணம், அரைநிற சந்திர கிரகணம் ஆகும். முழு சந்திர கிரகணம் ரத்த நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, பூமியின் நிழல் சந்திரன் மீது விழுவதால், சிவப்பு நிறத்தில் சந்திர கிரகணம் இருக்கும்.  பகுதி சந்திர கிரகணம் என்பது கருப்பு நிறத்தில் தோன்றும்.

 அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் முழு சந்திர கிரிகணம் நாளை (மார்ச் 3) நிகழ்கிறது. இந்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, முழு சந்திர கிரகணம் மார்ச் 3, 2026 அன்று நிகழும். இந்த கிரகணம் இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 3.20  தொடங்கி, மாலை 6.48 மணிக்கு முடிவடையும். சந்திரனின் முழுமையாக சிவப்பு நிறத்தில் மாலை 4.34 மணி  முதல் மாலை 5.33 மணி வரை தோன்றும். 

Chandra Grahan: தமிழகத்தில் எப்போது தோன்றும்?

வடகிழக்கு மற்றும் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளில் உள்ள சில இடங்களைத் தவிர, இந்தியாவின் பெரும்பாலான இடங்களில் சந்திர கிரகணத்தை பார்க்க முடியும். குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் கன்னியாகுமரி போன்ற இடங்களில், கிரகணம் 31 நிமிடங்கள் வரை தெரியும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. முழு சந்திர கிரகணம் 58 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும். வடகிழக்கு இந்தியாவான அசாம், அருணாச்சல பிரதேசம், மேகாலயா, கொல்கத்தா, சந்திர கிரகணத்தை அடர்  சிவப்பு நிறத்தில் பார்க்க முடியும்.  மேலும், சென்னை, டெல்லி, மும்பை ஆகிய பெரு நகரங்களிலும் முழுமையாக பார்க்கலாம்.  

Chandra Grahanமாநில வாரியான கிரகண நேரம்

நாளை (மார்ச் 3) செவ்வாய்கிழமை சந்திர கிரகணம்  சென்னையில் 6.15 மணிக்கும், பெங்களூருவில் மாலை 6.28 மணிக்கும், ஹைதராபாத்தில் மாலை 6.22 மணிக்கும், திருவனந்தபுரத்தில் மாலை 6.23 மணிக்கும், புனேவில் மாலை 6.32 மணிக்கும், அகமதாபாத்தில் மாலை 6.35 மணிக்கும், மும்பையில் 6.30 மணிக்கும்,  கொல்கத்தாவில் மாலை 6 மணிக்கும், புவனேஸ்வரில் மாலை 6.05 மணிக்கும், பாட்னாவில் மாலை 6.12 மணிக்கும், ஜெய்ப்பூரில் மாலை 6.28 மணிக்கும், லக்னோவில் மாலை 6.18 மணிக்கும் சந்திர கிரகணம்  தெரியக் கூடும்

Chandra Grahanவெறும் கண்களால் பார்க்க முடியுமா?

சூரிய கிரகணத்தை போலன்றி, சந்திர கிரகணத்தை வெறும் கண்களால் பார்ப்பது பாதுகாப்பானது. இதற்கு கண்ணாடி போட தேவையில்லை. தொலைநோக்கிகளும் தேவைப்படாது. அந்த அளவுக்கு நேரடியாக நீங்கள் வெறும் கண்களால் சந்திர கிரகணத்தை பார்க்கலாம்.  மார்ச் 3ஆம் தேதி நிகழும் முழு சந்திர கிரகணம் ஒரு அரிய வானிலை நிகழ்வாகும்.  இது இந்தியா முழுவதும் மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு பூமியின் நிழல் சந்திரனில் நிகழ்நேரத்தில் விழுவதைக் காணும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. 

மேலும் படிக்க: நாளை சந்திர கிரகணம்: இந்த கோயில்களின் தரிசன நேரம் மாற்றம், முழு விவரம் இதோ

 

மேலும் படிக்க: நாளை மகா சந்திர கிரகணம்.. எந்த ராசியை பாதிக்கும்? யாருக்கு அதர்ஷ்டம்? ஆபத்து? முழு விவரம்!

