  • Tamil News
  • Lifestyle
  • நாளை சந்திர கிரகணம்: இந்த கோயில்களின் தரிசன நேரம் மாற்றம், முழு விவரம் இதோ

நாளை சந்திர கிரகணம்: இந்த கோயில்களின் தரிசன நேரம் மாற்றம், முழு விவரம் இதோ

Lumar Eclipse : இந்த ஆண்டின் முதல் முழு சந்திர கிரகணம் (Chandra Grahanam) செவ்வாய்க்கிழமை நிகழும், மேலும் கிரகணம் பிற்பகல் 03:20 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 06:47 மணிக்கு முடிவடையும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 2, 2026, 02:43 PM IST
  • கிரகணம் பிற்பகல் 03:20 மணிக்கு தொடங்கும்.
  • மிக நீண்ட கிரகணம் என்று கூறப்படுகிறது.
  • கட்டாயம் பாதிப்பு ஏற்படும்.

நாளை சந்திர கிரகணம்: இந்த கோயில்களின் தரிசன நேரம் மாற்றம், முழு விவரம் இதோ

Lunar Eclipse 2026: மார்ச் 3, நாளை (செவ்வாய்க்கிழமை) நிகழவிருக்கும் மிக முக்கிய சந்திர கிரகணத்தைத் தொடர்ந்து, அனைவரின் பார்வையும் இப்போது கோயில்களின் மீது தான் உள்ளது. கிரகணத்தின் 'சூதகம்' காரணமாக, காசி முதல் திருப்பதி வரை உள்ள பெரும்பாலான முக்கிய கோயில்களின் பூஜை மற்றும் தரிசன நேரங்களில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆண்டின் முதல் முழு சந்திர கிரகணம் (Chandra Grahanam) செவ்வாய்க்கிழமை நிகழும், மேலும் கிரகணம் பிற்பகல் 03:20 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 06:47 மணிக்கு முடிவடையும். இந்தியாவில், சந்திரன் உதயத்திற்குப் பிறகு சுமார் 25 நிமிடங்கள், அதாவது மாலை 6:22 மணி முதல் மாலை 6:47 மணி வரை தெரியும். இது ஆண்டின் மிக நீண்ட கிரகணம் என்று கூறப்படுகிறது. 

1. திருப்பதி திருமலை: காலை 10 மணி தரிசனம் நிறுத்தம்

தென்னிந்தியாவின் மிகவும் பணக்கார மற்றும் முக்கியமான கோயிலான திருமலையில் கிரகணத்தின் தாக்கம் நீண்ட காலம் நீடிக்கும். காலை 9 மணி முதல் மாலை 7:30 மணி வரை கோயில் கதவுகள் மூடப்படும். கிரகணம் முடிந்து சம்பிரதாயம் நடந்த பிறகு, இரவு 8 மணிக்குப் பிறகுதான் பக்தர்கள் ஏழுமலையான் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

2. தர்மசாலா கோயில்

தர்மசாலா கோயிலில் காலை 6:30 மணி முதல் மதியம் 1:30 மணி வரை மட்டுமே தரிசனம் அனுமதிக்கப்படும். கோயில் மதியம் 1:30 மணிக்கு மூடப்பட்டு, கிரகண காலம் முடிந்ததும் இரவு 7:30 மணிக்கு மீண்டும் திறக்கப்படும்.

3. குக்கி சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில்

நாக வழிபாட்டிற்கான முக்கிய மையமான குக்கி சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் இரண்டு நாட்கள் இடையூறு ஏற்படும். மார்ச் 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் 'சர்ப்ப சம்ஸ்காரம்' உள்ளிட்ட முக்கிய சேவைகள் எதுவும் இருக்காது. மார்ச் 3 ஆம் தேதி காலை 9 மணி வரை மட்டுமே தரிசனம் அனுமதிக்கப்படும். அதன் பிறகு, கதவுகள் மூடப்படும். அன்று மதியம் உணவு மற்றும் பான சேவை இருக்காது. இரவு 7 மணிக்குப் பிறகு, மகாபூஜை நடத்தப்பட்டு தரிசனம் கிடைக்கும்.

4. தஞ்சை கோயில்

நாளை (மார்ச் 3) சந்திர கிரகணத்தையொட்டி, தஞ்சை கோயிலில் காலை 9 மணி முதல் இரவு 7.30 மணி வரை நடை சாத்தப்படும். இரவு 7.30 மணிக்கு பிறகு கிரகணம் முடிந்தவுடன், சிறப்பு அபிஷேகள் நடத்தப்பட்டு, பூஜைகள் நடைபெறும். இதன்பிறகே, பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

5. ராமநாதசுவாமி கோயில்

நாளை நிகழவிருக்கும் சந்திர கிரகணத்தையொட்டி, ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் தரிசனத்தில் மாற்றப்பட்டு அதிகாலை 4 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு,  மதியம் 1 மணிக்கு நடை சாத்தப்படும். இதன்பிறகு, கிரகணம் முடிந்ததும் மகா சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, இரவு 8 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்படும். 

6. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்

நாளை நிகழவிருக்கும் சந்திர கிரகணத்தையொட்டி, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நாளை காலை 8.30 மணிக்கு நடை சாத்தப்படும். இதன் பிறகு இரவு 7.30 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

lunar eclipseLunar Eclipse 2026March 3Tamil Nadu TemplesDarshan Time

