கிரகணத்தில் மகுடம் சூடும் அதிசயம், இந்த கோவில்களின் நடை சாத்தப்படாது: ஏன் தெரியுமா?

Temples Opened During Lunar Eclipse 2026 : இந்த ஆண்டு மார்ச் 3 ஆம் தேதி வானில் முழு சந்திர கிரகணம் 2026 நிகழும். இது ஆன்மீக ரீதியாகவும் ஜோதிட ரீதியாகவும் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மேலும் இந்த கிரகண சமயங்களில் கோயில்கள் மூடப்படுவது வழக்கம். இருப்பினும், சில குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைகள் மற்றும் மரபுகளின் காரணமாக, கிரகண காலத்திலும் (சூதக காலம்) சில கோயில்கள் நடை திறந்தே இருக்கும். ஆந்திராவில் உள்ள ஸ்ரீகாளஹஸ்தி சிவன் கோயில் மற்றும் அருணாசல க்ஷேத்திரம் இதில் அடங்கும். கிரகணங்களின் போது இந்த கோயில்களில் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்படுகின்றன. அருணாசலம் மற்றும் ஸ்ரீகாளஹஸ்தியில் உள்ள சிவன் கோயில்களில் உள்ள சிவலிங்கங்கள் சுயம்பு என்றும், அவை நவக்கிரகங்களைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன என்றும் அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். தெய்வீக சக்தி இந்த இடங்களை கிரகணங்களின் விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது என்றும் ஆழமாக நம்பப்படுகிறது.
ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோவில்
நமது புராணங்களின்படி, ஸ்ரீகாளஹஸ்தியில் வசிக்கும் வாயுலிங்கேஸ்வரர், சூரியன், சந்திரன், நெருப்பு, நவக்கிரகங்கள் மற்றும் 27 நட்சத்திரங்களால் ஆன கேடயத்துடன் தோன்றுகிறார். எனவே, இந்த சிவ க்ஷேத்திரம் ராகு மற்றும் கேதுவால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. உண்மையில், கிரகணங்களின் போது ராகு மற்றும் கேது வலுவான சக்தியைக் கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
இதனால் கிரகண நாளிலும் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோயில் திறந்திருக்கும். இது தவிர, ஸ்ரீ ஞானபிரசுனாம்பிகை தேவியுடன் ஸ்ரீகாளஹஸ்திக்கு கிரகண அபிஷேகம் செய்வதும் ஒரு பாரம்பரியமாகும். இந்த இடத்தின் இறைவன் மற்றும் தெய்வத்தை ஒருவர் ஒரு முறை தரிசனம் செய்தால், ராகு கேது தோஷங்கள் மட்டுமல்ல, நட்சத்திர தோஷங்கள் மற்றும் நவக்கிரக தோஷங்களும் நீங்கும் என்று பக்தர்களால் நம்பப்படுகிறது. ராகு கேது மற்றும் சர்ப்ப தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்ய நாடு முழுவதிலுமிருந்து பக்தர்கள் இங்கு வந்து பூஜைகள் செய்கிறார்கள்.
மகாகாளேஸ்வரர் கோவில் - உஜ்ஜைனி
சிவபெருமானின் 12 ஜோதிர்லிங்கங்களில் ஒன்றான உஜ்ஜயினியில் உள்ள ஸ்ரீ மகாகாளேஸ்வரர் கோயில், கிரகண சமயத்தில் திறந்திருக்கும். இங்கு, சிவபெருமான் சுயம்பு மகாகால வடிவில் வசிக்கிறார். இந்தக் கோயில் கிரகணங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அதனால்தான் இந்தக் கோயிலின் கதவுகள் கிரகண நேரத்திலும் திறந்திருக்கும்.
கல்காஜி கோயில் - டெல்லி
டெல்லியில் உள்ள கல்காஜி கோயிலும் கிரகண சமயத்தில் திறந்திருக்கும். இந்த கோயிலில் வீற்றிருக்கும் கல்கா தேவி, காலசக்கரத்தின் அதிபதி என்று நம்பப்படுகிறது. கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் அவள் வழியாக நகர்கின்றன என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே, கிரகணம் கல்கா தேவியைப் பாதிக்காது என்று நம்பப்படுகிறது. இது தவிர, இந்த கிரகண நேரத்தில் சிறப்பு பூஜைகளுக்காக பக்தர்கள் இந்த கோயிலுக்கு வருகை தருவார்கள்.
கல்பேஷ்வர் கோவில் - உத்தரகண்ட்
உத்தரகண்டில் உள்ள கல்பேஷ்வர் கோயில் கிரகண நேரத்தில் திறந்திருக்கும். இந்த கோயிலில் வீற்றிருக்கும் சிவபெருமான் கங்கையின் ஓட்டத்தை மெதுவாக்கினார் என்று கூறப்படுகிறது. கிரகணங்களின் போதும் இந்த கோயிலில் தரிசனம் வழக்கம் போல் தொடரும்.
திருவாரப்பு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோயில் - கோட்டயம்
கேரளாவின் கோட்டயத்தில் உள்ள திருவாரப்பு என்ற இடத்தில் கிருஷ்ணர் கோயில் உள்ளது. இங்கு, கிருஷ்ணருக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை உணவு படைக்கப்படுகிறது. இங்கு கிருஷ்ண பகவான் மிகவும் பசியுடன் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. பசி காரணமாக கிருஷ்ணர் சிலை மெலிந்துவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே, கிரகண நேரத்திலும் இந்த கோயிலின் கதவுகள் மூடப்படாது, கிருஷ்ணருக்கு காணிக்கைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
லட்சுமிநாத் கோயில் - பிகானேர்
ராஜஸ்தானின் பிகானேரில் உள்ள லட்சுமிநாத் கோயிலும் கிரகணத்தின் போது மூடப்படப் படாது. ஏனெனில் ஒருமுறை கிரகணத்தின் போது, கோயில் கதவுகள் மூடப்பட்டு, இறைவனுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்படவில்லை. பின்னர் கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு இனிப்புக் கடையில் ஒரு வியாபாரிக்கு கனவு வந்தது. அந்தக் கனவில், கடவுள் தோன்றி, அவர் மிகவும் பசியாக இருப்பதாகக் கூறினார். அப்போதிருந்து, இந்த கோயில் கிரகணத்தின் போது கூட திறந்தே இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | குறைந்த செலவில் கேரளாவை சுற்றிப் பார்க்கலாம்! IRCTC சிறப்பு சுற்றுலா பேக்கேஜ்!
மேலும் படிக்க | ரூ. 1450-க்கு விமான டிக்கெட்! ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸின் சிறப்பு விற்பனை.. முந்துங்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ