Lunar Eclipses 2025: வரும் 7ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம்.. இந்தியாவில் தெரியுமா?

Lunar Eclipse 2025 September Date Time: இந்த ஆண்டு மீண்டும் செப்டம்பர் மாதம் சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி நிகழவுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 4, 2025, 06:14 PM IST
  • சந்திர கிரகணத்தின் போது செய்யக் கூடாதவை
  • சந்திர கிரகணம் ஏன் ஏற்படுகிறது?

Lunar Eclipses 2025: வரும் 7ஆம் தேதி சந்திர கிரகணம்.. இந்தியாவில் தெரியுமா?

Lunar Eclipse 2025 September: இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் வருகிற செப்டம்பர் 7, 2025 அன்று நிகழ உள்ளது. இதன் கால அளவு 3 மணி நேரம் 30 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் இருந்து முழுமையாகத் தெரியும். இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும் என்பதால், சூதக்காலம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி காலை 9:56:08 மணிக்கு தொடங்கி நள்ளிரவு 1:26:08 மணிக்கு முடிவடையும்.

சந்திர கிரகணம் ஏன் ஏற்படுகிறது?

பூமி சூரியனை சுற்றி வரும் பாதையிலும், சந்திரன் பூமியை சுற்றி வரும் பாதையிலும் சில நேரங்களில் சூரியன், பூமி மற்றும் சந்திரன் ஆகியவை ஒரே நேர்கோட்டில் வரும். அப்போது, சூரிய ஒளி பூமியில் விழுந்தாலும் சந்திரன் மீது விழாது. இதனால் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது.

சந்திர கிரகணத்தின் போது செய்யக் கூடாதவை:

1. கிரகணத்தின் போது எதிர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும், எனவே இந்த நேரத்தில் பகவானி நினைத்து வழிபட வேண்டும்

2. கிரகணத்தின் போது பயணம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.

3. கிரகணத்தின் போது, உணவு சமைக்கவோ, காய்கறியை நறுக்குதல் மற்றும் உரித்தல் போன்ற வேலை செய்யவோ, உணவு உண்ணவோ கூடாது.

4. குறிப்பாக கர்ப்பிணிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் கத்தி-கத்தரிக்கோல் அல்லது கூர்மையான பொருட்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

5. கிரகணத்தின் போது ஊசியில் நூல் கோர்ப்பது, தையல் வேலை பார்ப்பது போன்றவை கூடாது.

கிரகணத்தின் போது செய்ய வேண்டியவை:

1. உணவு மற்றும் தண்ணீரில், தர்ப்பை அல்லது துளசி இலைகளை போட வேண்டும். அதனால் கிரகணத்தின் எதிர்மறை தாக்கம் அதில் ஏற்படாமல் இருக்கும். கிரகணத்திற்குப் பிறகு அவற்றை உட்கொள்ளலாம்.

2. கிரகண காலத்தில், ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்லி வழிபடுவதால், கிடைக்கும் பலன்கள் பன்மடங்காகும்.

3. கிரகணத்தின் போது, கடவுள் வழிபாட்டில் அதிகபட்ச நேரத்தை செலவிடுதால் நன்மை உண்டாகும்.

4. சந்திர கிரகணம் முடிந்தவுடன் வெள்ளைப் பொருட்களை தானம் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அசுப பலன்கள் குறையும்.

இந்த சந்திர கிரகணத்தின் போது கர்ப்பிணிப் பெண்கள் சிறப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | இலவச சிகிச்சை, லட்சங்களில் நிதியுதவி.. இந்த கார்டு ஒன்று இருந்தால் போதும்

மேலும் படிக்க | கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நிதியுதவி.. மோடி அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

lunar eclipseChandra Grahan 2025Lunar Eclipses 2025

