  • குரு - சனி சேர்க்கை: 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது.. பணமழை கொட்டும்!

குரு - சனி சேர்க்கை: 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது.. பணமழை கொட்டும்!

Shani - Guru Sanyog 2026: சனி மற்றும் குருவின் சேர்க்கையால் உருவாகும் மகா சம்யோகத்தால், 2026ஆம் ஆண்டு 3 ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான ஆண்டாக இருக்குமாம். அது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 26, 2025, 10:42 PM IST
Maha Sanyog 2026: 2026ஆம் ஆண்டும் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க உள்ள நிலையில், அந்த ஆண்டை எதிர்பார்த்து நாம் அனைவரும் ஆவலுடன் உள்ளோம். ஜோதிடத்தின்படி, 2026ஆம் ஆண்டில் பல கிரக மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. இது மனித வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கின்றது. சுப யோகங்கள் நல்ல பலன்களையும் அசுப யோகங்கள் எதிர்மறையான பலன்களையும் தரும். 

வரும் ஆண்டில் குரு சிம்ம ராசிக்குள் நுழைய இருக்கிறார். அது சனியுடன் சேர்ந்து சிறப்பான ஒரு யோகத்தை உருவாக்க உள்ளது. ஏற்கனவே சிம்ம ராசிக்கு அஷ்டம சனி நடக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் சனி குருவின் மீன ராசியில் இருப்பார். இந்த சேர்க்கையால் உருவாகும் மகா சம்யோகத்தின் தக்கமானது 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் இருக்கும். அதிலும் குறிப்பாக 3 ராசிக்காரர்கள்  சிறப்பான யோகத்தை பெற இருக்கின்றனர். அந்த ராசிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 

மிதுனம் (Gemini)

2026ஆம் ஆண்டில் குரு மற்றும் சனியின் சேர்க்கையால் உருவாகும் மகா சம்யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை ஜோலிக்க போகிறது. வேலையாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி இரண்டிலுமே நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். உங்களின் ஆளுமை திறன் மேம்படும். நிதி ஆதாயம் இருக்கும். நீங்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். புதிய தொழிலை இந்த காலகட்டத்தில் தொடங்கலாம். பணவரவு அதிகம் இருப்பதால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். 

கடகம் (Cancer)

குரு மற்றும் சனியின் சேர்க்கையால் உருவாகும் மகா சம்யோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்கள் 2026ஆம் ஆண்டில் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தடை பட்டிருக்கும் வேலைகள் நிறைவு பெறும். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருப்பதால் இந்த காலகட்டத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் நல்ல பலன்களை தரும். வெளிநாடும் செல்லும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. நிதி நிலைமை மேம்பட்டு செல்வந்தர்களாக மாறுவீர்கள். 

கும்பம் (Aquarius)

குரு மற்றும் சனியின் சேர்க்கையால் உருவாகும் மகா சம்யோகத்தால் 2026ஆம் ஆண்டு கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சாதகமான ஆண்டாக இருக்கும். இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு தைரியத்தை அளிக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழி பிறக்கும்.புது வீடு மற்றும் வாகனம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. வெளிநாடு பயணங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். அதனால் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, உயரிய பதவி போன்றவை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும். நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை 2026ஆம் ஆண்டில் காண்பீர்கள். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

