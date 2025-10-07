English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ.1500 உதவித்தொகை! முக்கிய அப்டேட் இதோ

Maharashtra Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: மஜ்ஹி லட்கி பெஹன் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், 21 முதல் 65 வயது வரையிலான பெண்களுக்கு 1500 ரூபாய் வழங்குவதாக மகாராஷ்டிர அரசு உறுதியளித்துள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 7, 2025, 08:47 PM IST
  • பெண்களுக்கு 1500 ரூபாய் உதவி
  • புதிய விதிமுறை என்ன?
  • இந்த விதி ஏன் மாற்றப்பட்டது?

Maharashtra Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: சமீப காலமாக, தேர்தல்களை நோக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் அணுகுமுறை மாறி வருகிறது. 'மக்கள் தொகையில் பாதி' என்ற வடிவத்தில் தேர்தல்களில் வெற்றி பெறுவதற்கு கட்சிகள் ஒரு புதிய ஃபார்முலாவை கண்டுபிடித்திருப்பது போல் தெரிகிறது. அதனால்தான் மாநிலத்தின் தேர்தலுக்கும் முன்பு, வெவ்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் பெண்களுக்கான சிறப்புத் திட்டங்களை அறிவிக்கின்றன. கடந்த ஆண்டு, மகாராஷ்டிரா சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக சாதனை வெற்றியைப் பெற்றது. தேர்தலுக்கு முன்பு, பாஜக, சிவசேனா (ஷிண்டே), என்சிபி (அஜித் பவார்) ஆகியோரின் மகாயுதி கூட்டணி பெண்களை தன்னிறைவு பெறச் செய்வதற்கான ஒரு சிறப்புத் திட்டத்தை அறிவித்தது. அரசாங்கம் அமைந்த பிறகு, 'முதல்வர் மஜ்ஹி லட்கி பெஹன் யோஜனா' ஆகஸ்ட் 17, 2024 அன்று மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது.

பெண்களுக்கு 1500 ரூபாய் உதவி
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 21 முதல் 65 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கு ரூ.1,500 வழங்குவதாக அரசாங்கம் உறுதியளித்தது. தற்போது, ​​அவர்கள் ரூ.1,200 பெற்று வருகின்றனர். இதுவரை, 11 தவணைகளில் தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மொத்தம் ரூ.16,500 வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, ​​அடுத்த தவணையை வெளியிடுவதற்கு முன்பு, மாநில அரசு திட்டத்தின் முக்கிய விதி ஒன்றை மாற்றியுள்ளது.

புதிய விதிமுறை என்ன?
மகாராஷ்டிரா அரசின் "லட்கி பெஹென் யோஜனா" திட்டத்தின் கீழ், முன்னதாக, பெண் பயனாளிகள் மட்டுமே தங்கள் சொந்த KYC-ஐ சரிப்பார்க்க வேண்டியிருந்தது. இப்போது, ​​திருமணமான பெண்கள் தங்கள் கணவரின் e-KYC-யையும், திருமணமாகாத பெண்கள் தங்கள் தந்தையின் e-KYC-யையும் சரிப்பார்க்க வேண்டும். கணவர் அல்லது தந்தையை e-KYC சரிப்பார்ப்பு செய்வது பயனாளிப் பெண்ணின் குடும்ப ஆண்டு வருமானத்தை துல்லியமாகக் கணக்கிட அனுமதிக்கும் என்று அரசாங்கம் நம்புகிறது. மேலும், இந்தத் திட்டத்தின் சலுகைகள் உண்மையிலேயே தகுதியுள்ள பெண்களை மட்டுமே சென்றடையும்.

இந்த விதி ஏன் மாற்றப்பட்டது?
இந்த முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்ததற்கான காரணம் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதே என்று மகாராஷ்டிரா அரசு தெரிவித்துள்ளது. உண்மையில், பல பெண்கள் இந்தத் திட்டத்தை மோசடியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். இதில் அரசு வேலைகளில் உள்ள பெண்களும் அடங்குவர். அரசாங்கம் அத்தகைய பெண்களைக் கண்டறிந்து அவர்களின் பெயர்களை திட்டத்திலிருந்து நீக்கியுள்ளது. மேலும், அரசு வருமான வரிப் படிவங்களையும் சரிபார்த்து வருகிறது. ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்யும் தகவல்களின் அடிப்படையில் சில பெயர்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை, ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அமைப்பில் வெளிப்படைத்தன்மையை மேலும் கொண்டு வர, கணவர் அல்லது தந்தையின் மின்னணு KYC சரிபார்ப்பு நடத்தப்படுகிறது.

e-KYC செய்வதற்கான முழுமையான செயல்முறை
முதலில் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc இல் உள்நுழையவும்.
இதன் பக்கம் திறந்தவுடன், e-KYC விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் முன் ஒரு படிவம் திறக்கும். உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்.
கீழே காட்டப்பட்டுள்ள கேப்ட்சா குறியீட்டை கவனமாக நிரப்பி, பின்னர் 'OTP அனுப்பு' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும். அதைப் படிவத்தில் உள்ளிட்டு, 'சமர்ப்பி' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் KYC பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்றால், அடுத்த பக்கம் திறக்கும். இங்கே, உங்கள் கணவர் (திருமணமானவராக இருந்தால்) அல்லது தந்தையின் (திருமணமாகாதவராக இருந்தால்) ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். பின்னர், OTP செயல்முறையை மீண்டும் பூர்த்தி செய்யவும்.
இப்போது, ​​சாதி வகையைத் தேர்ந்தெடுத்து, குடும்பத்தில் யாரும் அரசு வேலை அல்லது ஓய்வூதியம் பெறவில்லை என்று கூறும் அறிவிப்பை நிரப்பவும். குடும்பத்தில் திருமணமான மற்றும் ஒரு திருமணமாகாத பெண் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்திலிருந்து பயனடைகிறார்கள்.
அனைத்து தகவல்களையும் சரியாக உள்ளிட்ட பிறகு, திரையில் ஒரு செய்தி தோன்றும்: "Success - உங்கள் e-KYC வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது."

Maharashtra Government New scheme Ladki Bahin Yojana Women Empowerment

