  • மைசூர், ஊட்டி, கோவைக்கு பட்ஜெட் டூர்: IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ் - முழு விவரம் இதோ

IRCTC வழங்கும் 'Majestic Southern – Mysore to Coimbatore' என்ற பெயரில் ஒரு விமானச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்தொகுப்பின் கீழ், சுற்றுலாப் பயணிகள் மைசூர், கூர்க், ஊட்டி மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலுள்ள முக்கியச் சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். இந்தச் சுற்றுலாத் திட்டத்தில், இருவழி விமானப் பயணம், மூன்று நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்கும் வசதி போன்றவற்றை பயணிகள் பெறுவார்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 25, 2026, 04:24 PM IST
  • இந்தப் பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?
  • சுற்றுலாத் தொகுப்பின் கால அளவு மற்றும் தேதிகள் என்ன?
  • எந்தெந்த இடங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன?

Trending Photos

சிஎஸ்கே அணியில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பரா? தோனியின் ரோல் என்ன?
camera icon6
Sanju Samson
சிஎஸ்கே அணியில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பரா? தோனியின் ரோல் என்ன?
விஜய் படத்தை ஓடாது என அடித்து சொன்ன சுந்தர்.சி! ஆனா படம் சூப்பர் ஹிட்..எது தெரியுமா?
camera icon7
Vijay film
விஜய் படத்தை ஓடாது என அடித்து சொன்ன சுந்தர்.சி! ஆனா படம் சூப்பர் ஹிட்..எது தெரியுமா?
2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?
camera icon8
Best Camera Smartphones
2026 பெஸ்ட் கேமரா போன்கள்: ரூ.25,000 - ரூ.30,000 விலையில் எது பெஸ்ட்?
சூரியன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?
camera icon10
சூரியன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?
IRCTC Majestic Southern – Mysore to Coimbatore Tour Package : அடுத்த மாதம் அதாவது ஏப்ரல் 2026ல் ஊட்டி, கூர்க் மற்றும் மைசூர் ஆகிய இடங்களை சுற்றிப்பார்க்க நீங்கள் விரும்பினால், இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) உங்களுக்காக ஒரு சிறந்த விமானச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தின் தலைநகரான லக்னோவிலிருந்து இயக்கப்படும் இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு, "Majestic Southern – Mysore to Coimbatore" எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது; இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 07 இரவுகள் மற்றும் 08 பகல்கள் கொண்ட பயணமாக அமைகிறது.

இந்த சுற்றுலா பயண திட்டத்தின் கீழ், சுற்றுலாப் பயணிகள் மைசூர், கூர்க், ஊட்டி மற்றும் கோயம்புத்தூர் (Mysore, Coorg, Ooty, and Coimbatore) ஆகிய இடங்களுக்குச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டம் வருகிற ஏப்ரல் 25, 2026 முதல் மே 2, 2026 வரை இயக்கப்படும்.

சுற்றுலாத் தொகுப்பின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?

இந்தச் சுற்றுப்பயணத்திற்காக, பயணிகள் லக்னோவிலிருந்து பெங்களூருக்குச் செல்லவும், கோயம்புத்தூரிலிருந்து லக்னோவிற்குத் திரும்பவும் விமானப் பயண ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், மூன்று நட்சத்திரத் தங்கும் விடுதியில் உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் பயணத் திட்டத்தில், பெங்களூரிலிருந்து மைசூருக்குச் செல்லும் வழியில் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணக் கோவிலுக்குச் செல்வதும்; மைசூரில் மைசூர் அரண்மனை, பிருந்தாவன் பூங்காக்கள் மற்றும் சாமுண்டி கோவில் ஆகிய இடங்களைச் சுற்றிப் பார்ப்பதும்; கூர்க்கில் பொற்கோவில், துபாரே யானைகள் முகாம், பகமண்டலக் கோவில், அபே நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் ஓம்காரேஸ்வர சுவாமி கோவில் ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்வதும் அடங்கும். 

மேலும், கூர்க்கிலிருந்து ஊட்டிக்குச் செல்லும் வழியில் பயணிகள் தேவதாரு (Cedar) காடுகளைக் கண்டு ரசிப்பர்; ஊட்டியில் தாவரவியல் பூங்கா, ஊட்டி ஏரி, ரோஜா பூங்கா, தேயிலை அருங்காட்சியகம் மற்றும் தொட்டபெட்டா சிகரம் ஆகிய இடங்கள் இச்சுற்றுப்பயணத்தில் இடம்பெறுகின்றன; இறுதியாக, கோயம்புத்தூரில் ஆதியோகி சிவன் சிலையைத் தரிசிப்பதும் இச்சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

சுற்றுப்பாயானத்தின் கட்டண விவரம்

இந்த விமானச் சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்கான கட்டணம், தனி நபர் தங்குமிடத்திற்கு (Single Occupancy) ஒரு நபருக்கு ரூ.71,000 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மாறாக, இருவர் தங்குமிடத்திற்கு (Double Occupancy), சுற்றுலா தொகுப்பு கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.54,500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில், மூவர் தங்குமிடத்திற்கு (Triple Occupancy), சுற்றுலா தொகுப்பு கட்டண விலை ஒரு நபருக்கு ரூ.51,500 ஆக இருக்கும். பெற்றோருடன் தங்கும் குழந்தைகளுக்கு, ஒரு குழந்தைக்குரிய கட்டணம் ரூ.43,200 (கூடுதல் படுக்கையுடன்) மற்றும் ரூ.38,900 (கூடுதல் படுக்கை இல்லாமல்) என இருக்கும்.

இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

லக்னோவில் அமைந்துள்ள IRCTC நிறுவனத்தின் (வடக்குப் பகுதி) தலைமை மண்டல மேலாளர் அஜித் குமார் சின்ஹா, இந்தப் பயணத் தொகுப்பிற்கான முன்பதிவுகள் "முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை" என்ற அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்தார். மேலும், இந்தப் பயணத்திற்கான முன்பதிவுகளை லக்னோவின் கோமதி நகரில் உள்ள 'பரியதன் பவன்' (Paryatan Bhawan) வளாகத்தில் அமைந்துள்ள IRCTC அலுவலகத்திலும், அல்லது irctctourism.com என்ற IRCTC இணையதளம் வாயிலாகவும் செய்துகொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அத்துடன், கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் முன்பதிவுகளுக்கு, ஆர்வமுள்ளவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

லக்னோ: 8287930912/9236391909/8287930902

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

சுற்றுலாத் தொகுப்பின் கால அளவு மற்றும் தேதிகள் என்ன?
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு 07 இரவுகள் மற்றும் 08 பகல்கள் கொண்டது. இது ஏப்ரல் 25, 2026 முதல் மே 2, 2026 வரை நடைபெறுகிறது.

இந்தப் பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?
இந்தப் பயணம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவிலிருந்து தொடங்குகிறது.

இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் எந்தெந்த இடங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன?
இந்தத் திட்டத்தில் தென்னிந்தியாவின் நான்கு முக்கிய நகரங்கள் (மைசூர், கூர்க், ஊட்டி, கோயம்புத்தூர்) மற்றும் சுற்றுலாத் தலங்கள் கவர் செய்யப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

மேலும் படிக்க | ஸ்ரீரங்கம், மதுரை, தஞ்சாவூர் கோயில்களுக்கு 6 நாள் டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

மேலும் படிக்க | ரயில்வேயின் ஆன்மீக பேக்கேஜ் ரெடி! குறைந்த செலவில் ஒரு ராயல் பயணம்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

