மைசூர், ஊட்டி, கோவைக்கு பட்ஜெட் டூர்: IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ் - முழு விவரம் இதோ

IRCTC Majestic Southern – Mysore to Coimbatore Tour Package : அடுத்த மாதம் அதாவது ஏப்ரல் 2026ல் ஊட்டி, கூர்க் மற்றும் மைசூர் ஆகிய இடங்களை சுற்றிப்பார்க்க நீங்கள் விரும்பினால், இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) உங்களுக்காக ஒரு சிறந்த விமானச் சுற்றுலாத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தின் தலைநகரான லக்னோவிலிருந்து இயக்கப்படும் இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு, "Majestic Southern – Mysore to Coimbatore" எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது; இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 07 இரவுகள் மற்றும் 08 பகல்கள் கொண்ட பயணமாக அமைகிறது.
இந்த சுற்றுலா பயண திட்டத்தின் கீழ், சுற்றுலாப் பயணிகள் மைசூர், கூர்க், ஊட்டி மற்றும் கோயம்புத்தூர் (Mysore, Coorg, Ooty, and Coimbatore) ஆகிய இடங்களுக்குச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டம் வருகிற ஏப்ரல் 25, 2026 முதல் மே 2, 2026 வரை இயக்கப்படும்.
சுற்றுலாத் தொகுப்பின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
இந்தச் சுற்றுப்பயணத்திற்காக, பயணிகள் லக்னோவிலிருந்து பெங்களூருக்குச் செல்லவும், கோயம்புத்தூரிலிருந்து லக்னோவிற்குத் திரும்பவும் விமானப் பயண ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், மூன்று நட்சத்திரத் தங்கும் விடுதியில் உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் பயணத் திட்டத்தில், பெங்களூரிலிருந்து மைசூருக்குச் செல்லும் வழியில் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணக் கோவிலுக்குச் செல்வதும்; மைசூரில் மைசூர் அரண்மனை, பிருந்தாவன் பூங்காக்கள் மற்றும் சாமுண்டி கோவில் ஆகிய இடங்களைச் சுற்றிப் பார்ப்பதும்; கூர்க்கில் பொற்கோவில், துபாரே யானைகள் முகாம், பகமண்டலக் கோவில், அபே நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் ஓம்காரேஸ்வர சுவாமி கோவில் ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்வதும் அடங்கும்.
மேலும், கூர்க்கிலிருந்து ஊட்டிக்குச் செல்லும் வழியில் பயணிகள் தேவதாரு (Cedar) காடுகளைக் கண்டு ரசிப்பர்; ஊட்டியில் தாவரவியல் பூங்கா, ஊட்டி ஏரி, ரோஜா பூங்கா, தேயிலை அருங்காட்சியகம் மற்றும் தொட்டபெட்டா சிகரம் ஆகிய இடங்கள் இச்சுற்றுப்பயணத்தில் இடம்பெறுகின்றன; இறுதியாக, கோயம்புத்தூரில் ஆதியோகி சிவன் சிலையைத் தரிசிப்பதும் இச்சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
சுற்றுப்பாயானத்தின் கட்டண விவரம்
இந்த விமானச் சுற்றுலாத் தொகுப்பிற்கான கட்டணம், தனி நபர் தங்குமிடத்திற்கு (Single Occupancy) ஒரு நபருக்கு ரூ.71,000 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மாறாக, இருவர் தங்குமிடத்திற்கு (Double Occupancy), சுற்றுலா தொகுப்பு கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.54,500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில், மூவர் தங்குமிடத்திற்கு (Triple Occupancy), சுற்றுலா தொகுப்பு கட்டண விலை ஒரு நபருக்கு ரூ.51,500 ஆக இருக்கும். பெற்றோருடன் தங்கும் குழந்தைகளுக்கு, ஒரு குழந்தைக்குரிய கட்டணம் ரூ.43,200 (கூடுதல் படுக்கையுடன்) மற்றும் ரூ.38,900 (கூடுதல் படுக்கை இல்லாமல்) என இருக்கும்.
இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
லக்னோவில் அமைந்துள்ள IRCTC நிறுவனத்தின் (வடக்குப் பகுதி) தலைமை மண்டல மேலாளர் அஜித் குமார் சின்ஹா, இந்தப் பயணத் தொகுப்பிற்கான முன்பதிவுகள் "முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை" என்ற அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்தார். மேலும், இந்தப் பயணத்திற்கான முன்பதிவுகளை லக்னோவின் கோமதி நகரில் உள்ள 'பரியதன் பவன்' (Paryatan Bhawan) வளாகத்தில் அமைந்துள்ள IRCTC அலுவலகத்திலும், அல்லது irctctourism.com என்ற IRCTC இணையதளம் வாயிலாகவும் செய்துகொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அத்துடன், கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் முன்பதிவுகளுக்கு, ஆர்வமுள்ளவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.
லக்னோ: 8287930912/9236391909/8287930902
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
சுற்றுலாத் தொகுப்பின் கால அளவு மற்றும் தேதிகள் என்ன?
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு 07 இரவுகள் மற்றும் 08 பகல்கள் கொண்டது. இது ஏப்ரல் 25, 2026 முதல் மே 2, 2026 வரை நடைபெறுகிறது.
இந்தப் பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?
இந்தப் பயணம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவிலிருந்து தொடங்குகிறது.
இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் எந்தெந்த இடங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன?
இந்தத் திட்டத்தில் தென்னிந்தியாவின் நான்கு முக்கிய நகரங்கள் (மைசூர், கூர்க், ஊட்டி, கோயம்புத்தூர்) மற்றும் சுற்றுலாத் தலங்கள் கவர் செய்யப்படுகின்றன.
