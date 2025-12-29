English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு டபுள் மகிழ்ச்சி, டபுள் லாபம்.. கோடிகளில் புரளும் யோகம்

மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு டபுள் மகிழ்ச்சி, டபுள் லாபம்.. கோடிகளில் புரளும் யோகம்

Sevvai Peyarchi Palangal 2026: செவ்வாய் கிரகம் உருவாக்கும் ருச்சக ராஜயோகத்தால் 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்கார்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 29, 2025, 09:59 AM IST
2026 Palangal: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசி மற்றும் நட்சத்திரங்களை மாற்றிக்கொள்ளும். அந்த வகையில் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் புதிய ஆண்டு 2026ல் நாம் அனைவரும் காலடி எடுத்து வைக்க இருக்கும் நிலையில், பல கிரக மாற்றங்கள் நடக்க இருக்கின்றன. அவை சில யோகங்களை உருவாக்கின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

அதாவது ஜனவரி நடுபகுதியில் சரியாக 16ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி வரை செவ்வாய் கிரகம் மகர ராசியில் சஞ்சரிக்கிறது. இது ருச்சக ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருந்தாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர் இந்த யோகத்தால் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அப்படி 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே நல்ல பலன்களை பெற இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

மேஷம் (Aries)

செவ்வாய் கிரகம் மேஷ ராசிக்காரர்களின் 10ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் இந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். உங்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பிருக்கும். கடின உழைப்பு பலன் இருக்கும். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் சக ஊழியர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். வணிக செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். 

கடகம் (Cancer)

செவ்வாய் கிரகம் கடக ராசியின் 7ஆம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றிகளை பெற்றுத்தர இருக்கிறது. ருச்சக யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். நீங்கள் கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியங்களும் வெற்றியை பெற்று தரும். உடல் நலப் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அது சரியாகும். குடும் உறவினர்களின் ஆதரவு கிட்டும். 

சிம்மம் (Leo)

செவ்வாய் கிரகம் சிம்ம ராசிக்காரர்களின் 6வது வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறது. இது அவர்களுக்கு மகத்தான வெற்றிகளை பெற்று தரும். ருச்சக ராஜயோகத்தால், இதுவரை நிலவி வந்த நிதி சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வந்து செல்வந்தர்களாக மாறுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரம், வணிகத்தில் ஈருபட்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

செவ்வாய் கிரகம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் மூன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இதன் காரணமாக உருவாகும் ருச்சக ராஜயோகத்தால், இந்த ராசிக்காரர்கள் எதிர்பாராத நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு கூட்டணியை உருவாக்குவீர்கள். இதனால் தொழில் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும். துணையுடன் அதிகம் நேரம் செலவலிபீர்கள். இதனால் உங்களின் உறவு வலுப்பெறும். தொலை தூர பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் அமையும். மொத்தத்தில் ருச்சக ராஜயோகத்தால் சிறப்பான நன்மைகளை இந்த 4 ராசிக்காரர்களும் பெற இருக்கிறார்கள். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

