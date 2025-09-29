ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. அக்டோபர் 1 முதல் ரயில் டிக்கெட்டில் புதிய ரூல்

Aadhaar must for Train Ticket: வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு நீங்கள் வீட்டிற்கு பயணிக்க திட்டமிட்டிருந்தால், உங்களுக்காக ஒரு பெரிய மாற்றம் காத்திருக்கிறது. ஆம், வருகிற அக்டோபர் 1 முதல், புதிய ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு விதி அமல்படுத்தப்படும். முன்னதாக இந்த விதி தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்திருந்த நிலையில் தற்போது ஜெனரல் அதாவது பொது முன்பதிவு டிக்கெட்டுகளுக்கும் பொருந்தும்.
இந்த முக்கிய எடுப்பதற்கான காரணம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுகளில் மோசடியைத் தடுக்க இந்திய ரயில்வே இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது, இதன் விளைவாக, வரும் அக்டோபர் 1, 2025 முதல் அதாவது இன்னும் 2 நாட்களில் இந்த விதிகள் மாற்றப்படும். புதிய விதியின் கீழ், ஆதார் சரிபார்ப்புக்கு உட்பட்டவர்கள் மட்டுமே முன்பதிவுகள் திறந்த முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட IRCTC கணக்குகளைக் கொண்ட பயணிகள் மட்டுமே IRCTC வலைத்தளம் அல்லது செயலியில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். தற்போது, இந்த விதி தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்த நிலையில் இனி வரும் காலங்களில் பொது டிக்கெட் புக்கிங்கிலும் பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தகது.
டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கான இந்த விதி IRCTC வலைத்தளம் மற்றும் செயலிக்கு மட்டுமே பொருந்தும், அதே நேரத்தில் கணினிமயமாக்கப்பட்ட PRS கவுண்டர்களில் இருந்து டிக்கெட் வாங்குபவர்களுக்கான நேரமும் செயல்முறையும் முன்பு இருந்தது போலவே இருக்கும். எனினும் ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங்கில் வரும் அக்டோபர் 1 முதல், ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். அதன்படி முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு, சரிபார்க்கப்பட்ட ஆதார் கணக்குகளைக் கொண்டவர்களைத் தவிர வேறு அந்த பயனரும் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
ரயில்வே ஏன் இந்த விதியை அமல்படுத்தியது?
டிக்கெட் விற்பனையை கட்டுப்படுத்துவதும், சரிபார்க்கப்பட்ட பயனர்களுக்கு மட்டுமே டிக்கெட்டுகள் விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதும் இந்த விதியின் முக்கிய நோக்கமாகும். ஆதார் அங்கீகாரம் பெற்ற பயனர்களுக்கு ஆன்லைன் முன்பதிவுகளை வரம்பிடுவதன் மூலம், டிக்கெட் ஒதுக்கீட்டில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதையும், மொத்தமாக முன்பதிவு செய்வதைக் குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இதனால் ரயில்வே சேவைகள் சரியான பயணிகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது.
ரயில்வே உத்தரவில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது?
இது தொடர்பாக ரயில்வே வாரியம் உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்தது. அதில், முன்பதிவு முறையின் நன்மைகள் பொது பயனரைச் சென்றடைவதையும், டிக்கெட் ஏஜெண்டுகளால் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்வதற்காக முன்பதிவு டிக்கெட் முன்பதிவு தொடர்பான முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல், பொது முன்பதிவுகள் திறக்கப்பட்ட முதல் 15 நிமிடங்களில், ஆதார்-அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனர்கள் மட்டுமே இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகத்தின் (IRCTC) வலைத்தளம் அல்லது அதன் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பொது டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துக்கொள்ள முடியும்.
ஜூலை முதல் தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு இந்த விதிகள் அமலானது
முன்னதாக கடந்த ஜூலை முதல் ரயில்வே தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு ஆதார் அட்டையை கட்டாயமாக்கிய பிறகு இந்த புதிய விதி செயபடுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜூலை 1, 2025 முதல் தட்கல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய ஆதார் அட்டை சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும். இந்த விதி IRCTC வலைத்தளம் மற்றும் செயலி இரண்டிற்கும் பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | தீபாவளி போனஸ் வந்தாச்சா? போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? இதற்கான சூத்திரம் என்ன?
மேலும் படிக்க | ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்! மத்திய அரசு ஒப்புதல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ