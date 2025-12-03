English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 10 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்

Old 10 Rs Note Sale In Tamil: உங்களிடம் பழைய 10 ரூபாய் நோட்டுகள் இருக்கிறதா? அப்படியானால் ஒரே இரவில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம். எப்படி என்று இப்போது பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 3, 2025, 04:41 PM IST
  • 10 ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான அதிக தேவை!
  • பழைய 10 நோட்டுகளால் லட்சாதிபதி ஆகலாம்!
  • பழைய நோட்டுகள் விற்பனையில் மோசடி எச்சரிக்கை!

மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 10 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்

Old 10 Rs Note Sale In Tamil: அரிய பழைய ரூபாய் நோட்டுகளுக்கும் (Antique Currency Notes) மற்றும் நாணயங்களுக்கும் (Coins) தற்போது சந்தையில் அதிக தேவை உள்ளது. இந்தத் தேவையைப் பயன்படுத்தி, உங்களிடம் இருக்கும் அரிய பழைய நோட்டுகளை அல்லது நாணயங்களை நீங்கள் விற்றால், ஒரே இரவில் லட்சக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்க முடியும். இது, பெரிய முதலீடுகள் தேவையில்லாத, ஆபத்து இல்லாத ஒரு சிறந்த வழிமுறையாகக் கருதப்படுகிறது.

எந்த நோட்டுகளுக்கு அதிக மதிப்பு?

தற்போதைய சந்தை நிலவரப்படி, பலரும் தங்கள் பழைய மற்றும் அரிய நோட்டுகளை விற்று நல்ல பணம் ஈட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக, அரிய அம்சங்களைக் கொண்ட பழைய இரண்டு ரூபாய் நோட்டுகளை விற்று சிலர் நான்கு லட்ச ரூபாய்க்கும் மேல் சம்பாதித்துள்ளனர். உங்களிடம் அரிய அம்சங்கள் கொண்ட ஒரு பழைய பத்து ரூபாய் நோட்டு இருந்தால், நீங்கள் பல லட்சம் ரூபாய் வரை சம்பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.

10 ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான அதிக தேவை!

பழைய ரூபாய் நோட்டுகளின் சந்தையில், சில சிறப்பு அம்சங்கள் கொண்ட பழைய 10 ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு அதிக தேவை உள்ளது. இந்த அரிய 10 ரூபாய் நோட்டுகளை உங்களிடம் வைத்திருந்தால், அவற்றின் மதிப்பு ரூ. 4 லட்சம் வரை செல்லக்கூடும். இந்த நோட்டுகளை நீங்கள் ஆன்லைனில் எளிதாக விற்க, அந்த நோட்டில் சில சிறப்புப் பண்புகள் இருக்க வேண்டும்.

பழைய 10 நோட்டை ஆன்லைனில் விற்பதற்கான முக்கிய குறிப்புகள்

நீங்கள் ஒரு பழைய 10 ரூபாய் நோட்டை ஆன்லைனில் அதிக விலைக்கு விற்க விரும்பினால், அந்த நோட்டில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும்:

  • சிறப்புத் தொடர் எண்: அந்த நோட்டின் வரிசை எண்ணில் 786 என்ற எண் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். இந்த எண் இஸ்லாமியர்களுக்கு மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுவதால், இதற்கு அதிக மதிப்பு உண்டு.
  • மகாத்மா காந்தி படம்: கூடுதலாக, அந்த நோட்டில் மகாத்மா காந்தியின் படம் அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

இந்த இரண்டு பண்புகளும் (786 சீரியல் எண் மற்றும் காந்தி படம்) இருந்தால் மட்டுமே, உங்கள் பழைய 10 நோட்டை ஆன்லைனில் எளிதாகவும், அதிக விலைக்கும் விற்க முடியும்.

பழைய 10 நோட்டுகளால் லட்சாதிபதி ஆகலாம்!

உங்களிடம் அரிய அம்சங்கள் கொண்ட பழைய 10 ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால், அதன் மூலம் நீங்கள் மிகப்பெரிய தொகையைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த நோட்டுகளின் வரிசை எண்ணில் 786 என்ற எண் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த சிறப்பு நோட்டுகளில், ஒரு நோட்டுக்கே நீங்கள் ரூ. 4 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கலாம். இந்த நோட்டுகளை eBay போன்ற ஆன்லைன் தளங்களில் மிக எளிதாக விற்று, ஒரே இரவில் லட்சக் கணக்கில் பணம் ஈட்டலாம்.

முக்கிய அறிவிப்பு: பழைய நோட்டுகள் விற்பனையில் மோசடி எச்சரிக்கை!

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்ட முக்கிய எச்சரிக்கை (ஆகஸ்ட் 2020):

பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை ஆன்லைனிலோ அல்லது ஆஃப்லைனிலோ வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில் பொதுமக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

மோசடி செயல்: ரிசர்வ் வங்கியின் பெயர் அல்லது லோகோவைப் பயன்படுத்தி, சில மோசடிக் கும்பல்கள் பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணம், கமிஷன், அல்லது வரி போன்ற தனிமங்களைக் கோரி மோசடியில் ஈடுபடுவது RBI-யின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது.

RBI-யின் தெளிவுபடுத்தல்:

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒருபோதும் இதுபோன்ற பரிவர்த்தனைகளில் எந்தவொரு தரப்பிடமிருந்தும் கட்டணங்கள், கமிஷன் அல்லது வரி ஆகியவற்றை வசூலிப்பது இல்லை. மேலும், இது போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு உரிமையளிக்கவும் இல்லை.

பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு!

பழைய நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை வாங்குதல் அல்லது விற்பது தொடர்பான ஆன்லைன்/ஆஃப்லைன் தளப் பரிவர்த்தனைகளில் நீங்கள் ஈடுபடும்போது, முன்பணமாக எந்தவிதமான பணத்தையும், கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டாம். இது மோசடியாக இருக்கலாம்!

(பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது.)

