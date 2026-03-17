  • ATMல பணம் வரல.. ஆனா பணம் கட் ஆயிடுச்சா? உடனே இதை செஞ்சிடுங்க

ATM Rule: பொதுவாக, மக்கள் பணம் எடுப்பதற்கு வங்கிகளை விட ஏடிஎம் இயந்திரத்தையே நம்பி இருக்கின்றனர். ஆனால், சில சமயங்களில் ஏடிஎமில் பணம் எடுக்க முயலும்போது, பணம் வருவதற்கு முன் ​​வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் கழிப்படும், ஆனால் ஏடிஎம் இயந்திரத்திலிருந்து பணம் வெளியே வந்திருக்காது. இத்தகைய சூழலில் என்னென்ன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 17, 2026, 03:46 PM IST
ATM Ltest Rule 2026: பொதுவாக, மக்கள் பணம் எடுப்பதற்கு வங்கிகளை விட ஏடிஎம் (ATM) இயந்திரத்தையே நம்பி இருக்கின்றனர். ஆனால், சில சமயங்களில் ஏடிஎமில் பணம் எடுக்க முயலும்போது, பணம் வருவதற்கு முன் ​​வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் (debit) கழிப்படும், ஆனால் ஏடிஎம் இயந்திரத்திலிருந்து பணம் வெளியே வந்திருக்காது. இத்தகைய சூழலில் மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படக்கூடும். ஆனால், இனி பதற்றமடைய வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) இது தொடர்பாகத் தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. 

அதுமட்டுமின்றி பெரும்பாலான நேரங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் இது போன்ற நிகழ்வை ஒரு சிறிய நிகழ்வாகக் கருதிப் புறக்கணித்துவிடுகிறார்கள்; ஆனால், உண்மையில் இது வங்கியின் தரப்பில் நிகழும் ஒரு கடுமையான குறைபாடாகும்.

அத்தகைய ஒரு சூழலில், மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஒரு நுகர்வோர் நீதிமன்றம், ஒரு வங்கிக்கு மிகப்பெரிய அபராத்தை விதித்ததுடன், நுகர்வோரிடமிருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையைத் திருப்பியளிக்குமாறும் உத்தரவிட்டது. அதுமட்டுமின்றி சேவையில் ஏற்பட்ட குறைபாட்டிற்காக, நுகர்வோர் ஆணையம் 'ஆக்சிஸ் வங்கி'யைக் கடுமையாகக் கண்டித்தது. மேலும், அந்த தொகையை வாடிக்கையாளருக்குத் திருப்பியளிப்பதுடன், ரூ.10,000 இழப்பீடாக வழங்குமாறும் வங்கிக்கு உத்தரவிட்டது.

விசாரணை மேற்கொள்வது வங்கியின் பொறுப்பு

அதுமட்டுமின்றி இதுபோன்ற பரிவர்த்தனைகளை சரியாக விசாரிப்பதும், வாடிக்கையாளருக்கு உடனடி நிவாரணம் வழங்குவதும் வங்கியின் பொறுப்பாகும் என்று இந்த ஆணையம் குறிப்பிட்டு இருந்தது. இந்த நிகழ்வானது கடந்த ஆகஸ்ட் 19, 2018 இல் நிகழ்ந்துள்ளது. 

இந்நிலையில் நுகர்வோர் நீதிமன்றம் நடத்திய விசாரணையின் போது, ​​தோல்வியடைந்த ஒரு ஏடிஎம் (ATM) பரிவர்த்தனை தொடர்பான இவ்வழக்கில், வங்கி மிகுந்த கவனக்குறைவுடன் செயல்பட்டுள்ளதாக ஆணையம் குறிப்பிட்டு இருந்தது. மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முறையாக விசாரணை மேற்கொண்டதாக வங்கி தரப்பில் உறுதியான ஆதாரங்களையும் எதுவும் சமர்ப்பிக்கமுடியவில்லை. குறிப்பாக அந்த நாளில் எடுக்கப்பட்ட ஏடிஎம்-இன் சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகளை கூட வங்கி ஆய்வு செய்யவில்லை. இதனால் இது ஒரு கடுமையான குறைபாடு என்று நுகர்வோர் மன்றம் தெரிவித்து இருந்தது. மேலும் இது போன்ற சூழலில் வங்கி உடனடியாக விசாரணை மேற்கொண்டு, வாடிக்கையாளருக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்குவது முதன்மையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆணையம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தது.

RBI விதிமுறைகள் என்ன அப்டேட் வழங்கப்பட்டுள்ளது

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைகளின்படி, ஒரு ஏடிஎம்-லிருந்து பணம் வெளிவராத நிலையிலும், அதற்கான தொகை கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்பட்டு இருந்தால், வங்கி ஐந்து பணி நாட்களுக்குள் இப்பிரச்சினைக்கான தீர்வை வழங்க வேண்டும். மேலும் இக்கால அவகாசத்திற்குள், வங்கி அத்தொகை முழுவதையும் வாடிக்கையாளரின் கணக்கிற்குத் திரும்பச் செலுத்த வேண்டும்.

வங்கி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்

ஒரு வங்கி, வாடிக்கையாளரின் பணத்தை நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் திரும்பச் செலுத்தத் தவறினால், அந்த வங்கி வாடிக்கையாளருக்கு கட்டாயம் இழப்பீடும் வழங்க வேண்டியிருக்கும். ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைகளின்படி, இத்தகைய தாமதம் ஏற்படும் பட்சத்தில், வங்கி நாளொன்றுக்கு ரூ.100 அபராதம் செலுத்தக் கடமைப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளரின் கணக்கில் அப்பணம் மீண்டும் வரவு வைக்கப்படும் வரை, இந்த அபராதம் தொகை பொருந்தும்.

RBIக்கு புகார் அளிக்கலாம்

புகார் அளிக்கப்பட்ட பிறகும், வங்கி உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறினால், வாடிக்கையாளர்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) 'புகார் மேலாண்மை அமைப்பு' (Complaint Management System) வாயிலாகவும் தங்கள் புகரைப் பதிவு செய்யலாம். இதற்காக, ரிசர்வ் வங்கியின் இணையதளம் மூலம் புகாரை பதிவு செய்யலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

