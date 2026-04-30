இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் மொழிகள்! தமிழுக்கு எந்த இடம்? டாப் 5 லிஸ்ட்

Most Spoken Languages In India : இந்தியா ’வேற்றுமைகளில் ஒற்றுமைகள்’ கொண்ட நாடாக இருக்கிறது. பல மொழி, பல கலாச்சாரங்கள் கொண்ட இந்த நாட்டில் அதிகம் பேசப்படும் மொழிகள் என்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 30, 2026, 02:21 PM IST
Most Spoken Languages In India : இந்தியா, பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடு என்பதை நாம் 8ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புத்தகத்திலேயே படித்திருப்போம். "Unity In Diversity" என்பதுதான் நம் நாட்டின் முழுமுதற்கொள்கையாக இருக்கிறது. இந்த நாட்டில், மொழி என்பது தகவலை பரிமாறிக்கொள்வதற்காக மட்டும் பயன்படுவதில்லை. அது, இந்தியாவில் இருக்கும் பல்வேறு கலாச்சாரத்தை பரைசாற்றும் வகையில் இருக்கின்றன. 

இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் மொழி..

'இந்தியா’ வை பல பேர் ‘ஹிந்தி’யா என நினைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். காரணம், வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள் உடனடியாக ‘நமஸ்தே’ என்பார்கள். அவர்களில் பெரும்பாலானோரை பொறுத்தவரை இந்தியாவில் அனைவரும் ஹிந்திதான் பேசுவார்கள் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது. இந்தியாவில் இந்திதான் அதிகம் பேசப்படுகிறது என பலரும் நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில், சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கும் புள்ளி விவரம் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

இந்தி மொழி:

இந்தியாவில், அதிகம் பேசப்படும் இடத்தில் இருப்பது இந்திதான். இருப்பினும், அந்த லிஸ்டில் பின்னால் இருக்கும் மொழிகளை பார்க்கும் போது பலருக்கும் வியப்பு ஏற்படலாம். அதிலும் குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் பேசப்படும் தமிழ் மொழி இல்லை என்பது இன்னொரு புறம் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. 

அதிகம் பேசப்படும் மொழிகளின் லிஸ்டில், அனைவரும் எதிர்பார்த்தபடி சுமார் 52.83 கோடி பேர் இந்தி மொழி பேசுபவர்களாக இருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து, பெங்காலி மொழியை 9.73 கோடி பேர் பேசுகிறார்களாம். மூன்றாவது இடத்தில், மராத்தி மொழி இருக்கிறது. இந்த மொழியை, சுமார் 8.3 கோடி பேர் பேசுகிறார்களாம். இதையடுத்து, 4வது இடத்தில் தெலுங்கு மொழி இருக்கிறது. இந்த மொழியை 8.1 கோடி பேர் பேசுகிறார்களாம். 

ஐந்தாவது இடத்தில் தமிழ்!

இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் மொழிகளின் லிஸ்டில் தமிழ் ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கிறது. தமிழ் மொழியை 6.9 கோடி பேர் பேசுகிறார்களாம். தமிழை குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில்தான் அதிகமாக பேசுகிறோம். இதைத்தாண்டி இலங்கை மற்றும் சிங்கப்பூர், மலேசியா ஆகிய இடங்களிலும் தமிழ் பேசுபவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றனர். மலேசியாவில், 1.9 மில்லியன் பேரும், தெற்கு ஆஃப்ரிக்காவில் 6 லட்சம் பேரும், அமெரிக்காவில் 35 லட்சம் பேரும் பேசுகின்றனர்.

மராத்திய மொழி:

மராத்திய மொழியை மகாராஷ்டிராவில் அதிகம் பேர் பேசுகின்றனர். இந்த மொழி ‘இந்தியாவில் அதிகம் பேசும் மொழிகள்’ லிஸ்டில் 3வது இடத்தில் இருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. காரணம், மகாராஷ்டிரா எனும் போது இங்கு பலரும் இந்திதான் பேசுகின்றனர் என பலர் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், அதுதான் இல்லை. இங்கு அதிகம் பேர் மராத்திதான் பேசுகின்றனர். 

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக இருப்பது மராத்திதான். அந்த மாநில மக்களின் அடையாள மொழியாகவும் இதுதான் திகழ்கிறது. 

இந்தியும் - மராத்தியும் ஒன்றா?

இந்தி மொழியும் மராத்திய மொழியும் எழுத்துருவில் பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் மராத்திய மொழி தனித்துவமான இலக்கிய வரலாற்றை கொண்ட மொழியாக இருக்கிறது. இங்கு வேலைக்காக டெல்லி-மும்பை உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் வருவதுண்டு. அவர்கள் அப்படி வரும் போது, அவர்கள் கண்டிப்பாக மராத்திய மொழியில்தான் பேச வேண்டும் என்பதை மக்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள். இம்மாநிலத்தை சேர்ந்த மக்கள், தங்களது தாய் மொழியின் மீது கொண்டுள்ள பற்றும் அனும் காரணமாகத்தான் இந்த மொழி, அதிகம் பேசப்படும் மொழிகளின் லிஸ்டில் 3வது இடத்தில் இருக்கிறது.

மாெத்த மொழிகள்:

இந்தியாவில் மொழி பன்மை என்பது அதன் மிகப்பெரிய பலமாக கருதப்படுகிறது. 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, இந்தியாவில் 19,500க்கும் மேற்பட்ட மொழி மற்றும் பேச்சு வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதில் 22 மொழிகள் மட்டுமே அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் தனித்துவமான அதிகாரப்பூர்வ மொழி இருப்பதால், நிர்வாகம் மற்றும் கல்வி துறைகளிலும் மொழி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மேலும், இந்தியாவில் பன்மொழித்திறன் சாதாரணமான ஒன்றாகும். பலர் தங்கள் தாய் மொழியுடன் கூட, ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தையும் பயன்படுத்துகின்றனர். நகர்ப்புறங்களில் வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் கல்வி காரணமாக மொழி கலப்பு அதிகமாக காணப்படுகிறது.

தமிழ் போன்ற தொன்மையான மொழிகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான இலக்கிய பாரம்பரியத்தை கொண்டுள்ளன. அதேபோல், பெங்காலி, மராத்தி, தெலுங்கு போன்ற மொழிகளும் தனித்துவமான கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்றை பிரதிபலிக்கின்றன. இவ்வாறு மொழிகள், தகவல் பரிமாற்றத்திற்குப் புறம்பாக, இந்தியர்களின் அடையாளத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாக்கும் முக்கிய அம்சமாக இருக்கின்றன.

