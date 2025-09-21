English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

துர்க்கை அம்மனின் ஒன்பது வடிவங்கள்: நவராத்திரி 2025 சிறப்புக்கள்

Navratri Celebration 2025: இந்த வாரம் துவங்கவுள்ளது நவராத்திரி திருவிழா. இந்த 9 நாட்களும் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும். நாளை செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 2ஆம் தேதி முடிவடைகிறது இந்த நவராத்திரி.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:03 PM IST
  • நவராத்திரி நாளை முதல் தொடங்குகிறது.
  • நவராத்திரியின் முதல் நாளில் ஷைலபுத்ரி தேவி வழிபடப்படுகிறாள்.
  • சந்திரகாண்டா தேவி, பார்வதியின் திருமணமான அவதாரம்.

Navratri Celebration 2025: இந்தியாவின் மிகவும் முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்றான நவராத்திரி தொடங்கப் போகிறது. இந்த பண்டிகை நாளை அதாவது செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

நவராத்திரி என்பது துர்க்கை அம்மனின் ஒன்பது வடிவங்களை வணங்கும் ஒரு முக்கியமான பண்டிகை. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் பூஜிக்கப்படுகிறது. 2025-ஆம் ஆண்டு நவராத்திரி வரும் அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்குகிறது. இந்த பண்டிகையின் போது வணங்கப்படும் துர்க்கை அம்மனின் ஒன்பது வடிவங்கள் என்ன என்பதை இங்கே காணலாம்:

முதல் நாள் - ஷைலபுத்ரி

நவராத்திரியின் முதல் நாளில் ஷைலபுத்ரி தேவி வழிபடப்படுகிறாள். துர்க்கை அம்மனின் முதல் வடிவம் இவள். மலை அரசனான இமவான் என்பவரின் மகள் இவர். இவருக்கு பார்வதி, சதி, பவானி தேவி என பல்வேறு பெயர்கள் உள்ளன.

இரண்டாவது நாள் - பிரம்மச்சாரிணி

நவராத்திரி திருவிழாவில் இரண்டாம் நாளில் வணங்கப்படும் துர்க்கை, பிரம்மசாரிணி தேவி. மிக எளிமையாக காட்சி தரும் இந்த பிரம்மசாரிணியின் வலக் கரத்தில் கமண்டலம் காணப்படுகிறது.

மூன்றாவது நாள் - சந்திரகாண்டா

சந்திரகாண்டா தேவி, பார்வதியின் திருமணமான அவதாரம். நவராத்திரியின் மூன்றாம் நாளில் சந்திர காண்டா அன்னை வணங்கப்படுகிறார்.

நான்காவது நாள் - கூஷ்மாண்டா

கூஷ்மாண்டா தேவி, சூரிய மண்டலத்தை இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தேவி, எட்டு கைகளைக் கொண்டவளாதலால், அஷ்டபுஜா தேவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறாள். நவராத்திரி விழாவின் 4ஆம் நாளான சதுர்த்தி தினத்தன்று 'கூஷ்மாண்டா' வடிவ துர்க்கையை வணங்குவது வழக்கம்.

ஐந்தாவது நாள் - ஸ்கந்தமாதா

ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதா, நவராத்திரி விழாவின் 5ம் நாளில் வணங்கப்படுகின்றாள். பார்வதி தேவி, ஸ்கந்தனின் தாயாக மாறியபோது, ​​அவர் ஸ்கந்தமாதா என்று அழைக்கப்பட்டார்.

ஆறாவது நாள் - காத்யாயனி

மகிஷாசுரனை அழிக்க, பார்வதி தேவி காத்யாயனி தேவியாக உருவெடுத்தாள். நவராத்திரியின் ஆறாம் நாளில் காத்யாயனியை வழிபடுவது வழக்கம். இவருக்கு மகிஷாசுர மர்த்தினி என்ற பெயரும் உண்டு.

ஏழாவது நாள் - காளராத்திரி

நிசும்பன் அரக்கர்களைக் கொல்ல, பார்வதி தேவி தனது தங்கத் தோலை அகற்றியபோது, ​​அவள் காளராத்திரி தேவி என்று அழைக்கப்பட்டாள். நவராத்திரி திருவிழாவின் ஏழாம் நாளில் 'காளராத்திரி' யை வழிபடுவது வழக்கம்.

எட்டாவது நாள் - மஹாகௌரி 

மஹாகௌரி தேவி, வெண்ணிற ஆடைகளை மட்டுமே அணிவதால், ஸ்வேதாம்பரதாரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறாள். மகா என்றால் பெரிய என்றும், கௌரி என்றால் தூய்மையானவள் என்றும் பொருள்படும்.

ஒன்பதாம் நாள் - சித்திதாத்ரி

சிவபெருமானின் இடது பாதியில் இருந்து சித்திதாத்ரி வடிவத்தில் தோன்றினாள். சித்திதாத்ரி அன்னையின் வாகனம் சிங்கம். நவராத்திரி விழாவின் கடைசி நாளான மகா நவமி தினத்தில் 'சித்தி தாத்ரி' துர்க்கை வழிபாடு செய்வர்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க - சூரிய கிரகணம் 2025: உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப இவற்றை தானம் செய்யுங்கள் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்

மேலும் படிக்க - புதன் சனி சேர்க்கையால் உருவாகும் பிரதியுதி திருஷ்டி: நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்

About the Author
NavarathriNavarathri 2025Golufestivals

