நீட் ஹால் டிக்கெட் நாளை வெளியீடு.. டவுன்லோட் செய்வது எப்படி? NTA அதிரடி அறிவிப்பு

NEET UG Admit Card Latest: இளநிலை நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் நாளை (ஏப்ரல் 26) வெளியாகும் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. இன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நாளை வெளியாகும் என  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 26, 2026, 04:49 PM IST
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
செவ்வாய் பகவானின் 5 நாள் ஜாக்பாட்... மே மாதத்தில் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை - யார் யார் பாருங்க!
செவ்வாய் பகவானின் 5 நாள் ஜாக்பாட்... மே மாதத்தில் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை - யார் யார் பாருங்க!
டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் துரந்தர் திரைப்படம்! எப்போது, எந்த சேனலில் பார்ப்பது?
டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் துரந்தர் திரைப்படம்! எப்போது, எந்த சேனலில் பார்ப்பது?
NEET UG Admit Card Latest:  நாடு முழுவதும் ஆண்டுதோறும் நீட் தேர்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், ஆயுர்வேத, யுனானி, சித்தா, ஹோமியோபதி ஆகிய இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர நீட் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இளநிலை நீட் தேர்வுகளில் சேர நீட் தேர்வில் கட்டாயம் தேர்ச்சி  பெற வேண்டும்.  இத்தேர்வை ஆண்டுதோறும் தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தி வருகிறது.

நீட் தேர்வு 

நீட் தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இளநிலை படிப்பின் சேர்க்கை நடைபெறும். ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி மாதம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, மே மாதம் நீட் தேர்வுகள் நடத்தப்படும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு  மே 3ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுகிழமை) மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும். 

இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் ஆகிய மூன்று பாடங்களில் நீட் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகிறது.  மொத்தம் 720 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு நடத்தப்படும்.  இந்த மூன்று பாடங்களிலு 180 கட்டாய கேள்விகள் இடம்பெற்றிருக்கும். உயிரியல் பாடத்தில் 90 கேள்விகளுக்கு 360 மதிப்பெண்களும், இயற்பியல், வேதியியல் பாடங்களில் தலா 45 கேள்விகளுக்கு 180  மதிப்பெண்கள் வழங்கப்டும்.  

ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கும் நான்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் ஒரு மதிப்பெண் கழிக்கப்படும். அதே சமயத்தில் பதில் அளிக்கப்படாத கேள்விகளுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படாது. தேர்வுக்கான கால அளவு 180 நிமிடங்கள் ஆகும். ஓஎம்ஆர் தாளை பயன்படத்தி, பேனா மற்றும் காகித முறையில் தேர்வு நடத்தப்படும். 

நீட் தேர்வு ஹால் டிக்கெட்

இதற்கான விண்ணப்பம் பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி தொடங்கி, மார்ச் 11ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்தத- 2026ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வை எழுத 28 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளது. தமிழகத்தில் மட்டும் 2 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்து இருக்கின்றனர். விண்ணப்பத்தின் பரிசீலனை முடிந்த நிலையில்,  ஹால் டிக்கெட்டிற்காக மாணவர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இன்று (ஏப்ரல் 26) ஹால் டிக்கெட் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதற்காக மாணவர்களும் தயாராக இருந்தனர். இந்த நிலையில்,  நாளை நீட் ஹால் டிக்கெட் வெளியாகும் என தேசிய தேர்வு முகமை அதிரடி அறிவிப்பை வெளிளியட்டுள்ளார். அதாவது, நீட் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. சில பல காரணங்களால் நீட் தேர்வு ஹால் டிக்கெட்டை வெளியிடுவதை தள்ளி வைத்தது தேசிய தேர்வு முகமை. 

இதன்படி, நீட் ஹால் டிக்கெட் தேசிய தேர்வு முகமையின் அதகாரப்பூர்வ இணையதளமான neet.nta.ac.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். இந்த ஹால் டிக்கெட்டில் மாணவர்களின் பெயர், பதிவு எண், தேர்வு மையத்தில் மாணவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள், தேர்வு மையம் உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றிருக்கும். 

ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து, உங்களுக்கான தேர்வு மையத்தை  அறிந்து கொள்ளலாம். தேர்வு நாள் அன்று மாணவர்கள் ஹால் டிக்கெட்டை கட்டாயம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். தேர்வு மைய நுழைவாயிலில் தேர்வர்களை பரிசோதித்த பின்னரே ஹால் டிக்கெட் இருக்கும் பட்சத்தில் தேர்வு அறைக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இதனால், உங்கள் ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

 

நீட் ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வது எப்படி?

1) நீட் தேர்வு ஹால் டிக்கெட்டை neet.nta.ac.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். இந்த இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். 

2) பிறகு, முகப்பு பக்கத்தில் candidate activity பிரிவின் கீழ் உள்ள NEET UG Admit card 2026 என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். 

3) உங்கள் விண்ணப்ப எண், கடவுச் சொல்லை உள்ளிட வேண்டும். பின்னர், submit என்ற ஆப்ஷனை  கிளிக் செய்ய வேண்டும். 

4) இதனை அடுத்து, உங்கள் ஹால் டிக்கெட் திரையில் தோன்றும். இதனை download என்பதை கிளிக் செய்து எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கு பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 

பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்பு அவசியம்

மேலும், நீட் தேர்வர்கள் ஆதார் பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டுகளை செய்ய வேண்டும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "தேர்வு மையத்தில் ஆதார் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு தடையின்றி நடைபெறுவதற்கு  இது முக்கியம். தேவைப்பட்டால்  தேர்வர்கள் தங்களுக்கு அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையத்திற்கு சென்று, ஆதார் பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டுகளை முன்கூட்டியே செய்து முடிக்கலாம்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

UIDAI அறிவிப்பின்படி, 1 முதல் 15 வயது வரையும், 15 முதல் 17 வயதுக்குள்ளும் பயோமெட்ரிக் அப்டேட் செய்வது கட்டாயமாகும்.  எனவே, 15 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் ஆதார் பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டை  இலவசமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். இதற்கு எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. எனவே, நீட் தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்கள் ஆதார் பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டை செய்து கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

