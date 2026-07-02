/புதிய ஆதார் செயலியை அறிமுகம் செய்த UIDAI: இனி mAadhaar-க்கு பதில் இதுதான்

புது தில்லி: 'டிஜிட்டல் இந்தியா' திட்டத்தின் கீழ் மக்களின் தரவுப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட ஆதார் மொபைல் செயலியை (Aadhaar Mobile App) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த பழைய mAadhaar செயலி அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுத்தப்பட்டு, பயனர்கள் அனைவரும் புதிய செயலிக்கு மாற்றப்பட்டு வருகின்றனர்.
பயனர்களின் தனியுரிமையைப் பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த புதிய செயலியில் பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன:
Enjoy a smoother concert entry experience with Aadhaar app.— Aadhaar (@UIDAI) June 28, 2026
Download #AadhaarApp now: https://t.co/X1ymzxksIZ
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புதிய ஆதார் செயலி ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐபோன் (iOS) ஆகிய இரண்டிற்கும் கிடைக்கிறது. அதனைப் பயன்படுத்த கீழே உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:
தடையற்ற டிஜிட்டல் சேவைகளைப் பெற, அனைத்துப் பயனர்களும் முந்தைய செயலியை நீக்கிவிட்டு, புதிய செயலியை உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு UIDAI வலியுறுத்தியுள்ளது.
தனியுரிமை, பாதுகாப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் வசதிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், முந்தைய mAadhaar செயலியை விட இந்த புதிய செயலி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. பயோமெட்ரிக் பூட்டு (biometric lock), தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்தல் மற்றும் QR குறியீடு அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு போன்ற அம்சங்கள், தரவு தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான அபாயத்தைக் குறைப்பதோடு, நிகழ்வுகளில் நுழைவது முதல் சேவைகளுக்கான அங்கீகாரம் பெறுவது வரையிலான அன்றாடச் செயல்பாடுகளை வேகமாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் மாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.