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புதிய ஆதார் செயலியை அறிமுகம் செய்த UIDAI: இனி mAadhaar-க்கு பதில் இதுதான்

New Aadhaar App: பயனர்களின் தனியுரிமையைப் பாதுகாக்கும் வகையில் புதிய ஆதார் செயலியில் பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 02, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:56 PM IST
புதிய ஆதார் செயலியை அறிமுகம் செய்த UIDAI: இனி mAadhaar-க்கு பதில் இதுதான்
Image Credit: New UIDAI Aadhaar mobile app download features Tamil (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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