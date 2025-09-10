காதலித்து விட்டு..பிடிக்கலன்னா விட்டுட்டு போகலாம்! புது காதல் ட்ரெண்ட் இதுதான்..

Date Them Till You Hate Them : தற்போதைய தலைமுறையினர் காதலுக்கு பல அர்த்தங்களை கொடுத்திருக்கின்றனர். முன்னரெல்லாம் காதல் என்றால் காதல் மட்டும் தான். இப்போது அப்படி இல்லை. Ghosting, benching, Friends with benefits, situationship, flirtationship என்று இப்போது காதலுக்கு பல கிளைகள் வளர்ந்திருக்கிறது. இப்போது புதிதாக இன்னொரு கிளையும் வளர்ந்துள்ளது.
வெறுக்கும் வரை காதலிக்கலாம்..
சமீப காலமாக இந்த ட்ரெண்ட் டிக் டாக்கில் வைரலாகி வருகிறது. அதில் அனைவரும், “date them till you hate them” என்கிற ட்ரெண்ட்டை பின் தொடர்ந்து வருகின்றனர். இதற்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?
உறவில் ஏதேனும் பிரச்சனை வந்தால், அதை உட்கார்ந்து பேசி சரி செய்வது நல்லது என்று கூறும் ஒரு ரகத்தினர் இருக்கின்றனர். இன்னொரு வகையினர் பிரச்சனையாக இருக்கும் விஷயங்கள் எதையும் பேசாமல், தனது பாடலில் என்ன செய்தாலும் அதை பொறுத்துக் கொண்டு செல்வர். கடைசியில் அவர்கள் பார்ட்னர் செய்யும் விஷயங்கள் இவர்களுக்கு அவர்கள் மீது பெரும் வெறுப்பை உண்டாக்கிவிடும். இதுதான் இந்த புது date them till you hate them ட்ரெண்டிங் உறவாக இருக்கிறது. இந்த குறித்து டிக் டாக்கில், Meg Neil என்கிற பெண் பேசி இருக்கிறார். அவர் இந்த ட்ரெயின் தனக்கு எவ்வளவு உதவியாக இருந்தது என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
இதில் இருக்கும் பலன் என்ன?
இப்படி நமது பார்ட்னர் செய்யும் பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்களை அவர்களிடம் தெரிவிக்காமல், ஒரேடியாக அந்த உறவை விட்டு செல்லும்போது, மனதுக்கு அவ்வளவு பெரிதாக வலிக்காது என்பது இதை பின்தொடர்பவர்களின் கூற்றாக உள்ளது. பிரேக்கப்பிற்குப் பிறகு அந்த காதலின் பிரிவு வலித்தாலும், “அப்பாடா தப்பித்தோம்” என்கிற உணர்வு இந்த டிரெண்டில் மேலோங்கி இருக்குமாம்.
தேன் செய்கிறார்கள்?
பிரச்சனைகளை பேசுவது என்பது கொஞ்சம் கடினமான மற்றும் சிக்கலான விஷயம்தான். இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை பேசக்கூடாது என்று நினைப்பவர்கள், இந்த ட்ரெண்டை பின்தொடர்கின்றனர். பிரச்சனைகளை பேசுவதற்கு பதிலாக, அதனை அப்படியே பெரிதாக்கி விட்டு, எல்லாம் சரியாக இருப்பது போல நடந்து கொள்பவர்கள் பலர் உள்ளனர். இதை பேசுவது பலருக்கு பதற்றம், குழப்பம், தனிமை உள்ளிட்டவற்றை உருவாக்கும். இது, உணர்ச்சி ரீதியாக ஒருவரை பாதிப்படைய செய்யலாம். எனவே, சிலர் இப்படிப்பட்ட ட்ரெண்டை ஃபாலோ செய்து வருகின்றனர்.
இதனால் ஏற்படும் பிரச்சனை என்ன?
எந்த உறவாக இருந்தாலும், அதில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை பேசினால் மட்டுமே தீரும். ஆனால், அப்படி பேசாமல் அழுத்தமாக இருப்பதால் அந்த உறவு கெட்டுப்போவதோடு, நாமும் மாறி விடுவோம். எனவே, இந்த ட்ரெண்டை, மன பலம் அதிகமாக கொண்டவர்கள் மட்டும் பின்பற்றலாம்.
