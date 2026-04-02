  • கிராஜுவிட்டி விதியில் அதிரடி மாற்றம்! அரசின் மாஸ் அப்டேட்! ஊழியர்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்!

கிராஜுவிட்டி விதியில் அதிரடி மாற்றம்! அரசின் மாஸ் அப்டேட்! ஊழியர்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்!

Gratuity Rules India 2026 : புதிய பணிக்கொடை (Gratuity) விதிகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன்படி இனி 'நோட்டீஸ் பிரீயட்' (Notice Period) என்பதும் பணி அனுபவக் காலத்தின் ஒரு பகுதியாகவே கணக்கிடப்படும்; இதன் மூலம், பணிக்கொடை பெறுவதற்கான ஐந்து ஆண்டு தகுதி நிபந்தனையை நிறைவு செய்வது எளிதாகும். இந்தச் சலுகையைப் பெற தகுதி என்ன? எந்தெந்தச் சூழல்களில் இவ்விதி பொருந்தாது, மேலும் உங்கள் சம்பளக் கட்டமைப்பு எவ்வாறு உங்கள் பணிக்கொடைத் தொகையை அதிகரிக்க உதவும் என்பன போன்ற விவரங்களை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 2, 2026, 09:42 AM IST
  • கிராஜுவிட்டி விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்
  • அடிப்படை ஊதியம் = CTC-யில் குறைந்தது 50%
  • நிறுவனம் கிராஜுவிட்டி வழங்க மறுத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

கிராஜுவிட்டி விதியில் அதிரடி மாற்றம்! அரசின் மாஸ் அப்டேட்! ஊழியர்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்!

Gratuity Rules India 2026 : நீங்கள் தனியார் துறையில் பணிபுரிபவராக இருந்து, எதிர்காலத்தில் வேறொரு நிறுவனத்திற்கு மாறத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், 'Gratuity' (பணிநிறைவுப் பரிசு) என்பது உங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணியாக கருதப்படும். இருப்பினும், இது தொடர்பாக எப்போதுமே நிலவிவரும் மிகப்பெரிய குழப்பம் என்னவென்றால் உங்கள் 'Notice Period' (முன்னறிவிப்பு காலம்) காலமானது உங்கள் மொத்தப் பணிக்காலத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கணக்கிடப்படுமா என்பது தான்?

தற்போது, ​​புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தின் (New Labor Code) வருகையைத் தொடர்ந்து, இது தொடர்பான விதிகள் மிகவும் தெளிவாகியுள்ளது. இருப்பினும், இதன் உண்மையான எதார்த்தத்தை — அதாவது உண்மையான பலன்கள் எவை என்பதையும், நீங்கள் எத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் — புரிந்துகொள்வது மிக அவசியமாகும். ஏனெனில், ஒரு சிறிய தகவல் கூட, ஆயிரக்கணக்கிலோ அல்லது லட்சக்கணக்கிலோ நிதிப் பயன்களை ஈட்டித் தரக்கூடும்.

முழு விவரத்தை 4 முக்கியக் குறிப்புகளின் மூலம் புரிந்துகொள்ளவும்

பொதுவாக, நோட்டீஸ் பிரீயட் (Notice Period) என்பது பணிக்காலத்தின் ஒரு பகுதியாகவே கணக்கிடப்படுகிறது.
ஓராண்டு என்ற குறைந்தபட்ச தகுதி நிபந்தனையை நிறைவு செய்வதை இது எளிதாக்குகிறது.
ஓராண்டு பணிக்குப் பிறகு, நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர்கள் (Fixed-term employees) பணிக்கொடைப் பலன்களைப் (Gratuity) பெறத் தகுதி பெறுகின்றனர்.
அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படும் உயர்வு, கிராஜுவிட்டி தொகையிலும் அதற்கேற்றார் போன்ற உயர்வை ஏற்படுத்தும்.

இந்த விதி ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானது?

ஏனெனில் பணிக்கொடை = உங்கள் விசுவாசத்திற்கான வெகுமதி
5 ஆண்டுகள் நிறைவடையவில்லை என்றால்—பணிக்கொடை இல்லை.
ஆனால் நோட்டீஸ் பிரீயட் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால்—நீங்கள் தகுதி பெறுவீர்கள்.
வேறுவிதமாகக் கூறினால்: 2–3 மாத நோட்டீஸ் பிரீயட் = லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு பலன்.

நோட்டீஸ் பிரீயட் பணி அனுபவமாகக் கணக்கிடப்படுமா?

ஆம், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

நிறுவனத்தின் ஊதியப் பட்டியலில் இருந்து,
சம்பளம் பெற்று, மற்றும்
உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதியில் (PF) பிடித்தம் செய்யப்பட்டால்,
அப்படியானால், நோட்டீஸ் பிரீயட் உங்கள் பணிக்காலத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படும்.

அதாவது, நீங்கள் இப்போதும் ஒரு ஊழியராகவே உள்ளீர்கள். நிறுவனம் உங்களுக்குச் சம்பளம் வழங்கி வருகிறது. நீங்கள் அமைப்பில் (system) செயல்பாட்டில் உள்ளீர்கள். எனவே, இக்காலம் உங்கள் பணி அனுபவத்துடன் சேர்க்கப்படும்.

இந்த கணக்கீடு அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பொருந்துமா?

இல்லை, இதன் கீழ் பயன்பெற, உங்கள் அறிவிப்புக் காலம் (Notice Period), உங்கள் "பணிக்காலத்தின்" ஒரு பகுதியாகவே கருதப்பட வேண்டும். நிறுவனம் உங்கள் ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். உங்கள் அனைத்து நிலுவைத் தொகைகளையும் (முழு மற்றும் இறுதித் தீர்வு) 2 நாட்களுக்குள் நீங்கள் பெறுவீர்கள். 'ஊதியங்கள் மீதான சட்டத் தொகுப்பின்' (Code on Wages) பிரிவு 17(2)-இன் கீழ் உங்கள் கடைசிப் பணி நாளுக்குப் பிந்தைய இரண்டு பணி நாட்களுக்குள், முழு ஊதியத்தையும் வழங்குவது கட்டாயமாகும்.

இந்த விதி யாருக்குப் பொருந்தும்?

பதவி விலகிய ஊழியர்கள்
நிறுவனத்திலிருந்து பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியர்கள்
பணிக்குறைப்புச் சூழல்கள்
விதிகள் அனைவருக்கும் சமமாகப் பொருந்தும்.

தாமதம் ஏற்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

2 நாட்களுக்குள் பணம் கிடைக்காதது சட்ட மீறலாகக் கருதப்படும்.
நீங்கள் தொழிலாளர் துறையில் புகார் அளிக்கலாம்.
தாமதமான செலுத்துதலுக்கு வட்டி கோர உங்களுக்கு உரிமை உண்டு.

கிராஜுவிட்டி விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

தற்போது புதிய விதிகளின்படி, ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் (Fixed Term) ஊழியர்கள் ஒரு ஆண்டு பணியை முடித்தாலே கிராஜுயிட்டு பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். முன்பு இதற்கான தகுதி வரம்பு 5 ஆண்டுகளாக இருந்தது.

கிராஜுவிட்டி 30 நாட்களுக்குள் வழங்கப்படும்

வேலையை விட்டு விலகிய பிறகு:
30 நாட்களுக்குள் பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்

மிகப்பெரிய நன்மை என்ன?

பணம் பெறுவதில் ஏற்படும் தாமதங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி
ஊழியர்களுக்குப் பெருமளவு பாதுகாப்பு
வேலை மாறுவது எளிதாகியுள்ளது

சம்பளக் கட்டமைப்பு எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?

புதிய விதி:

அடிப்படை ஊதியம் = CTC-யில் குறைந்தது 50%

நன்மை:

Gratuity அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
அடிப்படை ஊதிய உயர்வு = Gratuity உயர்வு

பணம் எப்போது கிடைக்கும்?

புதிய விதிகளின்படி, நிறுவனத்தை விட்டு விலகிய பிறகு, உங்கள் முழுமையான மற்றும் இறுதித் தீர்வு (Full & Final Settlement) 2 வேலை நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.

நீங்கள் வேலையை மாற்றத் திட்டமிட்டிருந்தால், உங்கள் நோட்டீஸ் பீரியட்டை நிறைவு செய்வதை உறுதிசெய்யுங்கள். இதன் மூலம் நீங்கள் எளிதாக உங்களின் Gratuity தொகையை பெற இயலும்.

Gratuity (பணிநிறைவுப் பரிசு) என்பது வெறும் ஒரு விதிமுறை மட்டுமல்ல; அது உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான வெகுமதியாகும். உண்மையில், துல்லியமான தகவல்களின் மூலமாக மட்டுமே நீங்கள் அதன் உண்மையான பலன்களைப் பெற முடியும். சொல்லப்போனால், உங்கள் 'Notice Period' (பணி விலகல் அறிவிப்புக் காலம்) உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு "நிதிசார் திருப்புமுனையாகவே" அமையக்கூடும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) 

பணிக்கொடை (Gratuity) கணக்கீட்டில் அறிவிப்பு காலம் (Notice Period) எப்போதும் சேர்க்கப்படுமா?
ஆம்; நீங்கள் நிறுவனத்தின் ஊதியப் பட்டியலில் இடம்பெற்று, ஊதியம் பெற்று வரும் பட்சத்தில் அது சேர்க்கப்படும்.

5 ஆண்டுகள் பணி முடிப்பதற்கு முன்பே பணிக்கொடையைப் பெற முடியுமா?
குறிப்பிட்ட சில சூழல்களில், 4 ஆண்டுகள் மற்றும் 240 நாட்கள் பணி முடித்த பிறகு பணிக்கொடையைப் பெற இயலும்.

நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர்கள் (Fixed-term employees) இந்தச் சலுகையைப் பெற எப்போது தகுதி பெறுகிறார்கள்?
ஓராண்டு காலப் பணியை நிறைவு செய்தவுடன் அவர்கள் தகுதி பெறுகிறார்கள்.

பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுவதற்கு ஊதியத்தின் எந்தெந்தக் கூறுகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன?
அடிப்படை ஊதியம் (Basic Salary) + அகவிலைப்படி (Dearness Allowance - DA).

நிறுவனம் பணிக்கொடைத் தொகையை வழங்க மறுத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
நீங்கள் தொழிலாளர் நல அலுவலகத்தில் (Labor Office) புகார் அளிக்கலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

