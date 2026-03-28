LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு: புதிய ரூல் வந்தாச்சு.. புக் செய்வது எப்படி?

New LPG Cylinder Booking Rules: எல்பிஜி (LPG) முன்பதிவு விதிகள் குறித்தும், குறிப்பாகப் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 35 நாட்கள் காத்திருப்புக் காலம் குறித்தும் பல செய்திகள் பரவி வருகின்றன. ஆனால் தற்போது இந்த விதிகள் மீண்டும் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனினும் இது போன்று எவ்விதமான புதிய விதிகளும் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை என்றும், 35 நாட்கள் காத்திருப்புக் காலம் குறித்த தகவல் முற்றிலும் தவறானது என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
தற்போதும், முன்பதிவுக்கான அதே கால இடைவெளியே நடைமுறையில் உள்ளது. நீங்கள் நகர்ப்புறத்தில் வசிப்பவர் என்றால், அடுத்த சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்வதற்கு குறைந்தது 25 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில், இந்தக் கால இடைவெளி 45 நாட்களாகவே தொடர்கிறது. இதைத் தாண்டி வேறு எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
குழப்பத்திற்கு என்ன காரணம்?
முன்பதிவுக்கான காலக்கெடு மீண்டும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கும் சமூக ஊடக அறிக்கைகள் மற்றும் பதிவுகளிலிருந்தே, இந்தக் குழப்பம் தொடங்கியது. சிலர், பல்வேறு வகையான இணைப்புகளுக்கு வெவ்வேறு விதிகள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இத்தகவல்கள் உண்மையில்லை என அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. புதிய வகைப்பாடோ, கால அட்டவணையோ மாற்றப்படவில்லை. விநியோகம் சீராக இருப்பதால், பொதுமக்கள் தேவையற்ற பதற்றத்துடன் சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்யவோ அல்லது இருப்பு வைக்கவோ வேண்டாம் என அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு முறைகள்
பதிவு செய்யும் நடைமுறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நீங்கள் முன்பைப் போலவே SMS, WhatsApp, தொலைபேசி அழைப்புகள், செயலிகள் அல்லது இணையதளங்கள் வாயிலாக உங்கள் சிலிண்டரைப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். இதற்கு உங்களுக்குத் தேவைப்படுவது உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட எண் மட்டுமே.
பாரத் கேஸ் (Bharat Gas) முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
Bharat Gas-க்காக, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட எண்ணிலிருந்து 7715012345 அல்லது 7718012345 என்ற எண்களை அழைக்கலாம். அதே எண்களுக்கு “LPG” என SMS-ம் அனுப்பலாம். நீங்கள் WhatsApp-ஐப் பயன்படுத்த விரும்பினால், 1800224344 என்ற எண்ணைச் சேமித்து, சேவையைத் தொடங்க “Hi” அல்லது “Book” என அனுப்பவும்.
HP Gas-ஐ முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
HP Gas சேவையைப் பெற, நீங்கள் 88888 23456 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம் அல்லது 94936 02222 என்ற எண்ணிற்கு ஒரு மிஸ்டு கால் (missed call) கொடுக்கலாம். 92222 01122 என்ற எண்ணில் WhatsApp வாயிலாகவும் முன்பதிவு செய்யலாம்; இதற்கு நீங்கள் "Hi" என்ற செய்தியை மட்டும் அனுப்பினால் போதும். Paytm, PhonePe போன்ற செயலிகள் மூலமாகவும், HP Gas-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாகவும் ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்யும் வசதியும் உள்ளது.
Indane Gas-ஐ முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
Indane-க்கு, நீங்கள் 7718955555 என்ற எண்ணிற்கு “REFILL” எனச் செய்தி அனுப்பலாம் அல்லது IVRS சேவைக்கு அதே எண்ணைப் பயன்படுத்தலாம். 8454955555 என்ற எண்ணில் ஒரு 'மிஸ்டு கால்' (missed call) கொடுக்கும் வசதியும் உள்ளது. WhatsApp மூலம் முன்பதிவு செய்ய, 7588888824 என்ற எண்ணிற்கு “REFILL” என அனுப்பவும். நீங்கள் இணையம் வழியாக முன்பதிவு செய்ய விரும்பினால், IndianOil செயலி அல்லது இணையதளத்தையும் பயன்படுத்தலாம்.
கேஸ் சிலிண்டர் புக் ஆகவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
இந்த நம்பர்களில் சிலிண்டர் புக் செய்வதில் பிரச்சனை இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சென்னை, மதுரை, நாமக்கல், ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் கேஸ் புக்கிங் ஆகவில்லை. இருப்பினும் இப்போதைக்கு இந்த எண்களிலேயே புக்கிங் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அப்படி ஆகவில்லை என்றால் உங்களின் கேஸ் புக்கிங் அலுவலகத்துக்கு நேரில் சென்று தேவையான தகவல்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவும்.
முக்கிய தகவல்
புதிய 35-நாள் விதி என்று எதுவும் இல்லை. நீங்கள் வசிக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து, 25-நாள் மற்றும் 45-நாள் கால இடைவெளிகள் இப்போதும் நடைமுறையில் உள்ளன.
