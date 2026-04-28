புதிய கேஸ் இணைப்புக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாதா? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்

New LPG Gas : புதிய கேஸ் இணைப்பை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தாமதப்படுத்த தொடங்கியுள்ளன. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 28, 2026, 03:14 PM IST
New LPG Gas : சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான தட்டுப்பாடு காரணமாக, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் புதிய இணைப்புகளை வழங்குவதை ரகசியமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதுமின்றி எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி முடிவால், புதிய வீட்டிற்கு குடிபெயர்ந்தவர்களும், இளம் குடும்பத்தினரும் செய்வதறியாது திகைத்து நிற்கின்றனர்.

வாய்மொழி உத்தரவு

புனே உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் உள்ள எரிவாயு விநியோகஸ்தர்கள், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களிடமிருந்து தங்களுக்கு வாய்மொழி உத்தரவு வந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கின்றனர். புதிய கேஸ் இணைப்புகள் மற்றும் ஏற்கனவே இணைப்பு வைத்துள்ளவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாவது சிலிண்டர் ஆகியவற்றை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து எந்த எழுத்துப்பூர்வ கடிதமும் வழங்கப்படாதது வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களிடையே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குவியும் விண்ணப்பங்களும் முடங்கிய ஆன்லைன் சேவை

தற்போது ஆன்லைன் மூலம் புதிய இணைப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் என்றாலும், அவற்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஆவணங்கள் கணினியில் உருவாக்கப்படுவதில்லை. இதனால் விநியோகஸ்தர்களால் எதையும் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு விநியோகஸ்தர் வசம் சராசரியாக 500 முதல் 600 விண்ணப்பங்கள் வரை தேங்கிக் கிடக்கின்றன. சிஸ்டம் வேலை செய்யவில்லை என்றால் நாங்கள் எப்படி சிலிண்டர் வழங்க முடியும்? என ஏஜென்சி உரிமையாளர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

வடமாநிலங்களிலும் எதிரொலிக்கும் நெருக்கடி

இந்த பாதிப்பு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. நொய்டா, கிரேட்டர் நொய்டா போன்ற பகுதிகளிலும் இதே நிலைதான் நீடிக்கிறது. வேலை நிமித்தமாகவோ அல்லது குடும்ப சூழல் காரணமாகவோ புதிய இடங்களுக்குக் குடிபெயர்ந்த மக்கள், சமையல் செய்ய எரிவாயு கிடைக்காமல் ஹோட்டல் உணவுகளை நம்பியிருக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். சில ஏஜென்சிகள் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதிக்கு மேல் வருமாறு கூறி வாடிக்கையாளர்களைத் திருப்பி அனுப்பி வருகின்றன.

சமூக வலைதளங்களில் வெடிக்கும் அதிருப்தி

இந்த விவகாரம் குறித்து பல நுகர்வோர் எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகளைத் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர். பைப் கேஸ் வசதி இல்லாத பகுதிகளில் சிலிண்டர் தான் ஒரே வாழ்வாதாரம், அதையும் தடுத்தால் எப்படி வாழ்வது? எனப் பொதுமக்கள் கொதிப்புடன் பதிவிட்டு வருகின்றனர். எரிவாயு தட்டுப்பாட்டைச் சீர்செய்ய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது. இந்த மறைமுகத் தடை எப்போது விலகும், மக்கள் எப்போது நிம்மதியாகச் சமைக்க முடியும் என்பது இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.

கேள்வி பதில்கள்

எண்ணெய் நிறுவனங்கள் புதிய கேஸ் இணைப்புகளை ஏன் நிறுத்தி வைத்துள்ளன?

தற்போது சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதால், இருக்கும் இருப்பை வைத்து ஏற்கனவே உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்குச் தடையின்றி சிலிண்டர் வழங்குவதற்காக, புதிய இணைப்புகள் மற்றும் இரண்டாவது சிலிண்டர் வழங்கும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதேனும் வெளியாகியுள்ளதா?

இல்லை. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விநியோகஸ்தர்களுக்கு வாய்மொழி உத்தரவு மூலமாக மட்டுமே இந்தத் தடையை அறிவித்துள்ளன. எழுத்துப்பூர்வமான எந்த ஒரு அறிக்கையும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியுமா? அப்படி விண்ணப்பித்தால் என்ன நடக்கும்?

ஆன்லைன் தளங்கள் விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றன. ஆனால், எண்ணெய் நிறுவனங்களின் மென்பொருள் (System) புதிய இணைப்புக்கான ஆவணங்களை உருவாக்க அனுமதிக்காததால், விநியோகஸ்தர்களால் அந்த விண்ணப்பங்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்த முடிவதில்லை.

இதனால் பொதுமக்கள் சந்திக்கும் முக்கிய பிரச்சனைகள் என்ன?

புதிய வீட்டிற்கு குடிபெயர்ந்தவர்களுக்கு எரிவாயு இணைப்பு கிடைப்பதில்லை. இரண்டாவது சிலிண்டர் இல்லாதவர்கள், சிலிண்டர் தீர்ந்தவுடன் ரீஃபில் வரும் வரை சமைக்க முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர். பல இடங்களில் 15 முதல் 20 நாட்களுக்கும் மேலாக இந்தத் தடை நீடிப்பதால் விண்ணப்பங்கள் தேங்கிக் கிடக்கின்றன.

இந்தச் சிக்கல் எப்போது சரியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?

விநியோகஸ்தர்கள் தரப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவலின்படி, ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதிக்கு பிறகு நிலைமை சீராகலாம் என்று சில ஏஜென்சிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும், எரிவாயு சப்ளை சீரானால் மட்டுமே புதிய இணைப்புகள் மீண்டும் வழங்கப்படும்.

