  இனி இந்த ஒரு நிபந்தனை கட்டாயம்! வணிக சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு புதிய ரூல் வந்தாச்சி

இனி இந்த ஒரு நிபந்தனை கட்டாயம்! வணிக சிலிண்டர் பயன்படுத்துவோருக்கு புதிய ரூல் வந்தாச்சி

LPG New Rule: எரிவாயு தொடர்பான விதிமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் இனி வணிக உரிமையாளர்கள் சில புதிய நிபந்தனைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கும். அரசாங்கம் இம்முறையில் படிப்படியாக மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது; இவற்றின் தாக்கம் எதிர்காலத்தில் பெரிய அளவில் தெரியவரக்கூடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 5, 2026, 10:08 AM IST
  • PNG குழாய் வசதி வரவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?
  • இந்த விதியால் யார் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள்?
  • சிலிண்டர் பெறுவதற்கு ஆவணச் சரிபார்ப்பு அவசியமா?

LPG New Rule: டெல்லியில் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயுவைப் (Gas) பெறுவது, இனி முன்புபோல எளிதாக இருக்காது. எரிவாயு விநியோகத்தை நெறிப்படுத்தும் விதிமுறைகளில் டெல்லி அரசு ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி இனி வரும் காலங்களில், வெறும் பணம் கொடுத்து கேஸ் சிலிண்டரைப் பெற முடியாது; அதனுடன் சேர்த்து, அரசின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனையையும் நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருக்கும். இது உணவகங்கள், தாபாக்கள் மற்றும் அனைத்து அளவிலான வணிக நிறுவனங்கள் மீதும் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அரசின் இந்தப் புதிய உத்தரவு என்ன, யாருக்கு அதிகமாக தாக்கம் ஏற்படக்கூடும் என்பதை இங்கே அறிந்துகொள்வோம்.

வணிக சிலிண்டருக்கான முக்கிய நிபந்தனைகள்

வணிக ரீதியிலான பயன்படுத்தப்படும் 19 கிலோ LPG சிலிண்டர்களின் விநியோகம் தொடர்பான விதிமுறைகளை டெல்லி அரசு கடுமையாக்கியுள்ளது. அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய உத்தரவின்படி, குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில், PNG (குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு) இணைப்பு கோரி விண்ணப்பித்துள்ள வணிகர்களுக்கு மட்டுமே இனி வணிகச் சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது உங்கள் பகுதியில் IGL குழாய் இணைப்பு வசதி இருக்குமேயானால், நீங்கள் சிலிண்டர்களை மட்டுமே சார்ந்திருக்காமல், PNG இணைப்புக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 2 முதல் புதிய விதி அமல்

உணவு, வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத் துறை, கடந்த ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதியன்று தற்போது நடைமுறையில் இருந்த சில பாலிசிகளில் திருத்தம் செய்துள்ளது. இந்த புதிய விதிமுறையின்படி, வணிக மற்றும் தொழில்துறை வாடிக்கையாளர்கள், அந்தந்த எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனத்தில் (OMC) பதிவு செய்து, PNG இணைப்புக்காக விண்ணப்பித்திருந்தால் மட்டுமே அவர்களுக்கு LPG விநியோகம் வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

PNG இல்லாத இடங்களில் என்ன நடக்கும்?

உங்கள் கடை அல்லது தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள பகுதியில், அடிப்படை PNG உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்னும் தயார் செய்யப்படவில்லை என்றால், நீங்கள் PNG வசதி எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வருகிறதோ, அப்போதே அதனைத் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று உறுதியளிக்கும் ஒரு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் அறிவுறுத்துகிறது. இது ஒரு 'நோக்க அறிவிப்புக் கடிதமாக' (Letter of Intent) செயல்படும்.

ஆவணப் பணிகள் மற்றும் சரிபார்ப்பு

வெறும் வாய்மொழி உறுதிமொழிகள் இனி போதுமானதாக இருக்காது. எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்கள் (OMCs), வாடிக்கையாளர்களின் ஆவணங்களை குறைந்தது ஒரு முறையாவது சரிபார்க்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், PNG இணைப்பைப் பெற விருப்பம் தெரிவிக்கும் வாடிக்கையாளர்களின் விவரங்கள், அடுத்தகட்ட நடைமுறைகளை விரைந்து முடிப்பதற்கு ஏதுவாக, 'இந்திரபிரஸ்தா கேஸ் லிமிடெட்' (IGL) நிறுவனத்துடன் பகிர்ந்துகொள்ளப்படும்.

இந்த புதிய விதிமுறைகள், சிறு மற்றும் பெரு அளவிலான வர்த்தகர்கள் என இரு தரப்பினர் மீதும் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவர்கள் இனி எரிவாயு சிலிண்டர்களைப் பெறுவதற்கு கூடுதல் நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டியிருக்கும்; அத்துடன், படிப்படியாக PNG பயன்பாட்டிற்கு மாற வேண்டிய கட்டாயமும் ஏற்படும். எதிர்காலத்தில் எவ்விதச் சிக்கல்களையும் சந்திக்காமல் இருக்க, வணிக உரிமையாளர்கள் இந்த புதிய விதிமுறைகளை நன்கு புரிந்துகொண்டு, உரிய நேரத்தில் அதற்கான முன்னாயத்தங்களைச் செய்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.

வணிக ரீதியான கேஸ் சிலிண்டர் புக் செய்வது எப்படி

வணிக ரீதியான (Commercial Cylinder - 19kg) கேஸ் சிலிண்டரை உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) (7588888824 - Indane), IVRS (8454955555 - Indane), Paytm/Google Pay போன்ற ஆன்லைன் செயலிகள், அல்லது உங்கள் உள்ளூர் விநியோகஸ்தரை (Distributor) நேரில் தொடர்புகொண்டு எளிதாக புக் செய்யலாம். 

  1. வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) மூலம் புக் செய்ய இண்டேன் வாடிக்கையாளர்கள் 7588888824 என்ற எண்ணிற்கு 'REFILL' என்று மெசேஜ் அனுப்ப வேண்டும்.
  2. மிஸ்டு கால் (Missed Call) மூலம் புக் செய்ய பதிவு செய்த எண்ணிலிருந்து 84549-55555 என்ற எண்ணிற்கு மிஸ்டு கால் கொடுக்க வேண்டும்.
  3. ஆன்லைன்/செயலிகள் (Apps) மூலம் சிலிண்டர் புக் செய்ய Paytm, Amazon Pay, Google Pay, PhonePe போன்ற செயலிகளைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் கன்ஸ்யூமர் எண் அல்லது மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, ஆன்லைனில் பணம் செலுத்த வேண்டும்.
  4. நேரடி ஏஜென்சி மூலம் புக் செய்ய உங்கள் பகுதியில் உள்ள காஸ் ஏஜென்சியை நேரில் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்ய வேண்டும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

அரசின் புதிய LPG உத்தரவு எதைப் பற்றியது?
டெல்லியில் வணிகப் பயன்பாட்டிற்காக (19 கிலோ சிலிண்டர்) எரிவாயு பெறுபவர்கள், இனி PNG (குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு) இணைப்புக்கு விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும்.

இந்த புதிய விதிமுறை எப்போதிலிருந்து நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது?
உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத் துறையின் அறிவிப்பின்படி, இந்த புதிய விதிமுறைகள் ஏப்ரல் 2, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

PNG வசதி உள்ள பகுதிகளில் வணிகர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
உங்கள் பகுதியில் IGL (Indraprastha Gas Limited) குழாய் இணைப்பு வசதி இருந்தால், நீங்கள் கண்டிப்பாக PNG இணைப்பு கோரி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | LPG சிலிண்டர் டெலிவரி செய்வதில் தாமதமா? ஆன்லைனில் புகார் செய்வது எப்படி? முழு விபரம் உள்ளே!

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

LPG Gas CylinderPNG ConnectionCommercial GasIGL Policy

