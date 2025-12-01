English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  Rent Agreement Rules 2025: வாடகைதாரர்களுக்குப் நிம்மதி! முன்பண வரம்பு, தன்னிச்சையான வாடகை உயர்வு நிறுத்தம்

Rent Agreement Rules 2025: வாடகைதாரர்களுக்குப் நிம்மதி! முன்பண வரம்பு, தன்னிச்சையான வாடகை உயர்வு நிறுத்தம்

Rent Agreement Rules 2025: புதிய ரென்ட் அக்ரிமென்ட் சட்டம் 2025 அமல். வாடகை உயர்வுக்கு 90 நாட்களுக்கு முன்னதாக வீட்டு உரிமையாளர் குத்தகைதாரருக்கு எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பு வழங்க வேண்டும். மின்சாரம் அல்லது தண்ணீரைத் துண்டிப்பது போன்ற அத்தியாவசிய சேவைகளைத் துண்டிப்பது சட்டப்படி தண்டனைக்குரியது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:40 PM IST

Rent Agreement Rules 2025: வாடகைதாரர்களுக்குப் நிம்மதி! முன்பண வரம்பு, தன்னிச்சையான வாடகை உயர்வு நிறுத்தம்

New Rent Agreement Law 2025: குத்தகைதாரர்கள் மற்றும் வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு இடையேயான நீண்டகாலமாகத் தொடரும் மோதல்களை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கும், வாடகைக் குத்தகை விதிகளை எளிதாக்குவதற்கும் மத்திய அரசு புதிய ரென்ட் அக்ரிமென்ட் சட்டம் 2025 (New Rent Agreement Law 2025)-ஐ அமல்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த புதிய சட்டம், வீட்டு உரிமையாளர்களின் தன்னிச்சையான வாடகை உயர்வு, அதிகப்படியான முன்பணம் (Security Deposit) மற்றும் முறையற்ற ஆவணப்படுத்துதல் போன்ற நடைமுறைகளைத் தடுப்பதன் மூலம் வாடகைதாரர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும்.

பெங்களூரு, மும்பை, ஹைதராபாத், புனே மற்றும் பிற பெருநகரங்களில் வசிக்கும் வாடகைதாரர்களுக்கு இந்த விதிகள் பெரிய நிவாரணம் அளிக்கும். மேலும், வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு தெளிவான வழிகாட்டுதலையும் மற்றும் சச்சரவுகளைத் தீர்க்கும் தளத்தையும் வழங்கும். நகரங்களை நோக்கி நகரும் மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தால் அதிகரிக்கும் வாடகைத் தகராறுகளைக் குறைத்து, இந்த விதிகள் மிகவும் நம்பகமான, வெளிப்படையான மற்றும் சட்டப்பூர்வமாக வலுவான கட்டமைப்பை உருவாக்கும்.

ரென்ட் அக்ரிமென்ட் சட்டத்தின் கீழ் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள முக்கிய விதிகள்:

கட்டாய ஆன்லைன் பதிவு (Registration): கையொப்பமிட்ட 60 நாட்களுக்குள் அனைத்து வாடகை ஒப்பந்தங்களும் டிஜிட்டல் முத்திரையிடப்பட்டு ஆன்லைனில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

முன்பணத்தின் வரம்பு (Security Deposit): குடியிருப்புகளுக்கு: அதிகபட்சமாக 2 மாத வாடகைத் தொகை. வணிக வளாகங்களுக்கு: 6 மாத வாடகைக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.

பதிவு செய்யாததற்கான அபராதம்: பதிவு செய்யத் தவறினால், மாநிலத்தைப் பொறுத்து, ₹5,000 முதல் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

வாடகை உயர்வு விதிகள்: வாடகையை 12 மாதங்கள் முடிந்த பின்னரே மாற்ற முடியும். வாடகை உயர்த்துவதற்கு 90 நாட்களுக்கு முன்னர் வீட்டு உரிமையாளர் எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும்.

அத்தியாவசியப் பழுதுபார்ப்பு: வாடகைதாரர் பழுதுபார்ப்பைப் பற்றித் தெரிவித்தால், வீட்டு உரிமையாளர் 30 நாட்களுக்குள் அதை முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில், வாடகைதாரர் செலவை வாடகைத் தொகையில் சரிசெய்து கொள்ளலாம் (Adjust).

வீடு ஆய்வுக்கு வருதல்: வீட்டு உரிமையாளர் ஆய்வு அல்லது பழுதுபார்ப்பதற்காக வீட்டிற்குள் நுழைய, குறைந்தபட்சம் 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக வாடகைதாரருக்கு எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும். 

வெளியேற்றும் நடைமுறை: வீட்டு உரிமையாளர் தன்னிச்சையாக வெளியேற்ற முடியாது. வாடகைத் தீர்ப்பாயத்தின் (Rent Tribunal) உத்தரவு மற்றும் சட்டப்பூர்வமான காரணங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே வெளியேற்றம் அனுமதிக்கப்படும்.

சச்சரவு தீர்வு கால வரம்பு: வாடகைத் தீர்ப்பாயங்கள் (Rent Tribunal) வாடகைத் தகராறுகள் (வெளியேற்றுதல் உட்பட) குறித்த வழக்குகளைப் பதிவு செய்த நாளிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும்.

காவல்துறை சரிபார்ப்பு: வாடகைதாரர்கள் குத்தகைக்கு இருக்கும் சொத்தில் குடியேறுவதற்கு முன்னர் காவல்துறை சரிபார்ப்பு (Police Verification) செய்து கொள்வது கட்டாயமாகும்.

சட்டப்படி தண்டனைக்குரியவை: மிரட்டுதல், வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றுதல், மற்றும் மின்சாரம்/தண்ணீர் இணைப்பைத் துண்டித்தல் போன்றவை சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.

வாடகை மற்றும் வரி விவரம்

டிஜிட்டல் கட்டணம்: மாத வாடகை ₹5,000-க்கு அதிகமாக இருந்தால், டிஜிட்டல் முறையில் (வங்கிப் பரிமாற்றம், UPI) பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும். இது பணத் தகராறுகளைக் குறைத்து, வெளிப்படையான பதிவை உறுதி செய்கிறது.

TDS விதி: ₹50,000-க்கு அதிகமான மாத வாடகைக்கு, தற்போது பிரிவு 194-IB இன் கீழ் வருமான வரி பிடித்தம் (TDS) கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது.

வாடகைதாரர்களுக்கு (Tenants) புதிய விதிகளின் தாக்கம் என்ன?

குறைந்த முன்பணம்: வரையறுக்கப்பட்ட முன்பண வரம்பால், ஆரம்பத்தில் அதிக முன்பணம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை.

நியாயமான வாடகை: வீட்டு உரிமையாளர்கள் தன்னிச்சையாக வாடகையை உயர்த்த முடியாது.

ஆவணப் பாதுகாப்பு: டிஜிட்டல் பதிவு மற்றும் முத்திரையிடப்பட்ட சட்டப்பூர்வ ஆவணம் இருப்பதால், வலுவான டிஜிட்டல் ஆவணம் கிடைக்கும்.

விரைவான தீர்வு: தகராறுகளுக்கு உடனடியாகத் தீர்வு கிடைக்கும்.

வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு (Landlords) புதிய விதிகளின் தாக்கம் என்ன?

தெளிவான விதிமுறை: பின்பற்ற ஒரு முறையான மற்றும் தெளிவான சட்டம் இருப்பதால், நீதிமன்றப் போராட்டங்கள் குறையும்.

குறைந்த மன அழுத்தம்: வாடகைதாரர் சச்சரவுகளைக் குறைப்பதால், அவர்கள் மற்ற பணிகளில் கவனம் செலுத்தலாம்.

வெளிப்படைத்தன்மை: வாடகை செலுத்துதல் மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும்.

அரசின் நிலைப்பாடு என்ன?

ரென்ட் அக்ரிமென்ட் சட்டம் 2025 உடன், மத்திய அரசு, வாடகைச் சந்தையில் அதிகப்படியான வேகத்தை உருவாக்கும் என்றும், காலியாக உள்ள வீடுகளை பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரும் என்றும், குறிப்பாகப் பெரிய நகரங்களில் ஆரோக்கியமான, நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான வாடகைக் கட்டமைப்பை உருவாக்கும் என்றும் கூறுகிறது. நீண்ட காலமாகத் தெளிவற்ற விதிமுறைகளால் வாடகைதாரர்கள் போராடி வந்ததற்கு இது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்.

புதிய ரென்ட் அக்ரிமென்ட் ஏன் அவசியம்?

இந்தியாவில் உள்ள வாடகை ஒப்பந்த விதிகள் 2025 (Rent Agreement Rules 2025) என்பது முக்கியமாக மத்திய அரசின் மாதிரி குத்தகைச் சட்டம் 2021 (Model Tenancy Act 2021) மற்றும் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் முயற்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை உள்ளடக்கியதாகும்.

இந்த விதிகள் குத்தகைதாரர்கள் (Tenants) மற்றும் வீட்டு உரிமையாளர்கள் (Landlords) இருவரின் நலன்களையும் பாதுகாத்து, வாடகைக் குடியிருப்புகளை மேலும் வெளிப்படையானதாகவும், முறையானதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

