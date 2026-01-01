2026 அரசு விடுமுறைகள்: மேனேஜரிடம் திட்டு வாங்காமல் லாங் லீவ் எடுப்பது எப்படி? டிப்ஸ் இதோ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2026 Government Holidays Long Leave Guide : 2026 புத்தாண்டு பிறந்து விட்டது. வழக்கமாக எந்த ஆண்டு பிறக்கும் போதும், அதில் ஏதாவது சில தேதிகளில் கண்டிப்பாக அதிக நாட்கள் லீவ் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட தேதிகளில், நாம் நமக்கு ஏற்ற திட்டங்களை வகுத்துக்கொள்ளலாம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 1, 2026, 09:20 AM IST
2026 Government Holidays Long Leave Guide : 2026ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு கோலாகலமாக துவங்கியுள்ளது. வழக்கமாக, வருடத்தின் தாெடக்கத்திலேயே நம்மில் பலரும் எந்தெந்த நாட்கள் அதிகமாக விடுமுறை வருகிறது என்பதை பார்த்துவிட்டு, அதற்கு ஏற்றார் பாேல லீவ் எடுத்துக்கொள்வர். அந்த நாட்களில், வெளிநாடு அல்லது உள்ளூர் சுற்றுலா செல்வது, தன் வீட்டு விஷயங்களை ப்ளான் செய்வது என்று இருப்பர். இப்படி, 2026ல் எப்போதெல்லாம் அதிக விடுமுறை நாட்கள் வருகிறது என்பதையும், எப்போது லீவ் எடுத்தால் அதற்கு ஏற்றார் போல பிற திட்டங்களை வகுத்துக்காெள்ளலாம் என்பதையும், இங்கு பார்ப்போம்.

2026 புத்தாண்டு விடுமுறை நாட்கள்:

2026 புத்தாண்டை பொறுத்தவரை, மாநில அரசின் விடுமுறை, மத்திய அரசின் விடுமுறை என அனைத்தையும் சேர்த்து பல்வேறு விடுமுறை நாட்கள் இருக்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக, ஜனவரி மாதத்தில்தான் அதிக விடுமுறை நாட்கள் இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில், 2025-26 கல்வியாண்டில் பள்ளிகளுக்கான விடுமுறை மட்டும் சுமார் 24 நாட்கள் இருப்பதாக மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்திருந்தது. பள்ளி-கல்லூரி மாணவர்களுக்கு காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு விடுமுறை இருக்கும், செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ் இருக்கும். ஆனால், துரதிர்ஷ்ட வசமாக, வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு அப்படி எதுவும் இருப்பதில்லை. சம்பளம் போனாலும் பரவாயில்லை என அவர்களாகவே விடுமுறை எடுத்தால்தான் உண்டு. அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே ஜாக்பாட், ஒரே அடியாக வரும் விடுமுறை நாட்கள் மட்டும்தான்.

லாங்-லீவ் எப்படி எடுக்கலாம்?

கார்ப்ரேட்டில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு, இந்த அதிக நாட்கள் விடுமுறையானது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இப்படி வழக்கமாக, இப்படி விடுமுறை நாட்களுக்கு முன்னர் விடுமுறை கேட்டால் கண்டிப்பாக உங்கள் மேனேஜர் உங்களுக்கு லீவ் கொடுக்க முரண்டு பிடிக்கலாம். ஆனால், அவரிடம் பேசி விடுமுறை வாங்குவது, உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது. சரி, எந்தெந்த மாதத்தில், எப்படி விடுமுறை எடுக்கலாம் என்பது குறித்து, இங்கு பார்ப்போம்.

ஜனவரி மாதம்:

வருடத்தின் முதல் மாதமான, ஜனவரியில்தான் 2026 வருடத்திலேயே அதிக விடுமுறைகள் உள்ளன. இதில், ஜனவரி 1 புத்தாண்டான இன்று பெரும்பாலானோருக்கு  விடுமுறையாக இருக்கும். எனவே, ஜனவரி 2ஆம் தேதி மட்டும் லீவ் எடுத்தால் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை என எல்லாம் சேர்த்து, உங்களுக்கு நான்கு நாட்கள் லீவ் கிடைக்கும். எனவே, மகிழ்ச்சியாக எங்காவது புத்தாண்டில் உங்கள் குடும்பத்தினருடன் டூர் சென்றுவிட்டு வரலாம்.

புத்தாண்டில் விடுமுறை எடுப்பதை விட்டுவிட்டால், அடுத்து பொங்கல் விடுமுறை இருக்கிறது. இம்முறை பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி 15ஆம் தேதி- வியாழக்கிழமையில் வருகிறது. அதைத்தொடர்ந்து அடுத்த 16, 17 தேதிகளில் மாட்டுப்பொங்கல் மற்றும் உழவர் திருநாள் பண்டிகைகளும் இருக்கின்றன. இதில், புதன்கிழமையான ஜனவரி 14ஆம் தேதி லீவ் எடுத்துக்கொண்டால், வரிசையாக 18ஆம் தேதி வரை உங்களுக்கு நான்கு நாட்கள் லீவ் கிடைக்கும்.

ஜனவரியில் அடுத்து வரும் விடுமுறை தினமாக இருப்பது, குடியரசு தினம்தான். இந்த தினம், வீக் எண்டிற்கு பிறகு வருகிறது. சனி, ஞாயிறு விடுமுறைக்கு அடுத்து வரும் 26ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையன்று விடுமுறையாகும். இதில் நீங்கள் 27ஆம் தேதியும் சேர்த்து லீவ் எடுத்துக்கொண்டால் லாங் லீவ் ஆகிவிடும்.

ஏப்ரல்:

ஜனவரிக்கு பிறகு பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் சில அரசு விடுமுறைகள் வந்தாலும், அவற்றில் எதை வைத்தும் அதிக நாட்கள் நம்மால் விடுப்பு எடுக்க முடியாது அதற்கு உகந்த மாதமாக இருப்பது, ஏப்ரல்தான். ஏப்ரல் 2ஆம் தேதிக்கு பின்பு, 3ஆம் தேதி புனித வெள்ளி நாள் வருகிறது. அதன் பிறகு வரும் சனி மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறைதான். எனவே, நீங்கள் 2ஆம் தேதி லீவ் எடுத்தால், புனித வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறு என சேர்த்து நான்கு நாட்கள் லீவ் எடுக்கலாம்.

அதே போல, ஏப்ரல் 14 அன்று தமிழ்புத்தாண்டு நாளாக இருக்கிறது. இந்த நாள், வீக் எண்டிற்கு பின் வருகிறது. சனி - ஞாயிறு விடுமுறை நாட்கள், திங்கட்கிழமை மட்டும் லீவ் எடுத்தால், 14ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டும் விடுமுறைதான். இப்படியும் நான்கு நாட்கள் லீவ் எடுக்கலாம். 

மே:

ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு, மே மாதத்திலும் அதிக லீவ் எடுக்கலாம். இதில், அம்மாதத்தின் முதல் தேதியான மே 1 அன்று உழைப்பாளர்கள் தினம். அன்று அரசு விடுமுறை நாள். எனவே, ஏப்ரல் 30 அன்று லீவ் எடுத்தால், மே 1 மற்றும் அதன் பிறகு வரும் சனி - ஞாயிற்றை சேர்த்து நான்கு நாட்கள் லீவ் கிடைக்கும்.

அதே போல, பக்ரீத் பண்டிகை மே 28ஆம் தேதி வருகிறது. இதன் பிறகு 29ஆம் தேதி லீவ் எடுத்தால், அதன் பிறகு வரும் சனி - ஞாயிற்றை சேர்த்து நான்கு நாட்கள் லீவ் எடுத்துக்கொள்ளலாம். 

ஜூன் மாதம்:

ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் எந்த லீவ்வும் இல்லை. ஆனால், 26ஆம் தேதி மொகரம் பண்டிகை வருகிறது. இதில், 25ஆம் தேதியான வியாழக்கிழமை லீவ் எடுட்தால், 26 மொகரம், 27,28 சனி மற்றும் ஞாயிற்று கிழமை லீவ் கிடைக்கும். எனவே, இப்படி நீங்கள் நான்கு நாட்கள் லீவ் எடுக்கலாம். 

செப்டம்பர்:

செப்டம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருகிறது. இதில் வியாழக்கிழமையான 3ஆம் தேதி லீவ் எடுத்தால், கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு பிறகு வரும் சனி-ஞாயிற்றை சேர்த்து நான்கு நாட்கள் லீவ் கிடைக்கும். 

அதே செப்டம்பரில் விநாயகர் சதுர்த்தியும் வருகிறது. ஆனால், அது வீக் எண்டிற்கு பின் வருகிறது. எனவே, செப்டம்பர் 12-13ஆம் தேதிகளான சனி மற்றும் ஞாயிற்றில் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டால், அதன் பிறகு வரும் திங்கள் (14ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி), 15ஆம் தேதி லீவ் எடுத்துக்கொண்டால் நான்கு நாட்கள் விடுமுறை ஆகிவிடும்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசு பொது விடுமுறை 2026 : பொங்கல் மற்றும் சனி, ஞாயிறு விடுமுறைகள் விவரம்

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 2026 மத்திய அரசு விடுமுறை பட்டியல் வெளியானது

