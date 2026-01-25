வைரல் பென்குயின்: அது தனியாக பயணிக்க காரணம் என்ன? விஞ்ஞானிகள் சொல்வது இதுதான்..

Viral Meme Reason Why Penguin Went Alone : மனிதர்கள், எப்போதும் இயற்கையுடன் சேர்ந்து தங்களை கனெக்ட் செய்து கொள்வர். இதற்கு சான்றாக, “நான் அழுதால் எப்போதும் மழை வரும் தெரியுமா?” என்று கூறுவதையும், “என் கஷ்டத்தை மரத்திடம் சொன்னேன், அது உடனே சரியாகிவிட்டது” என்று சொல்வதையும் கேட்டிருப்போம். அப்படித்தான், ஒரு பென்குயின் தனியாக செல்லும் விஷயமும் இணையத்தில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது.
வைரலாகும் பென்குயின் வீடியோ:
வெர்னர் ஹெர்சாக் என்கிற பிரபல இயக்குநர், 2007ஆம் ஆண்டில் Encounters At The End Of The World என்கிற ஆவணப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். அது, பென்குயின்கள் பற்றிய டாக்குமெண்டரி படமாகும். அந்த படத்தின் ஒரு காட்சிதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
அதில், பென்குயின்கள் அனைத்தும் கூட்டமாக சேர்ந்து பயணிக்கின்றன. அதில், ஒரு பென்குயின் மட்டும் தனியாக விலகினின்று, கூட்டத்தை தவிர்த்து தனக்கென ஒரு தனி வழியில் செல்கிறது. End Of The World என்றால், உலகின் இறுதி என்று அர்த்தம். அப்படி, ‘உலகின் இறுதி’ என சொல்லப்படும் இடமான அண்டார்டிகாவில்தான் இந்த ஆவணப்படமானது எடுக்கப்பட்டது.
தனியாக பிரிந்த அந்த பென்குயின், தனக்கு எதிரே தெரியும் மலையை நோக்கி செல்ல தொடங்குகிறது. அப்படி செல்லும் முன்னர் ஒரு முறை தன் கூட்டத்தை திரும்பி பார்த்து விட்டு நடந்து செல்கிறது.
அந்த பென்குயினை எத்தனை முறை கூட்டி வந்து திரும்ப கூட்டத்தில் விட்டாலும், அது மீண்டும் மீண்டும் அவ்வழியே செல்கிறது என்று, அந்த படத்தின் இயக்குநர் கூறுகிறார். அங்கு சென்றால், மரணம் உறுதி என்பது தெரிந்த பின்னரும், அந்த பென்குயின் மலையை நோக்கி செல்வது ஏன் என்கிற கேள்விதான், வீடியோ வைரலாக காரணமாக இருக்கிறது.
காரணங்கள்..
நெட்டிசன்கள் பலரும், இந்த பென்குயின் அப்படி சென்றதற்கான காரணம் என்ன என்பதை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். அந்த பென்குயினால் தான் ஏன் சென்றோம் என சொல்ல முடியாத காரணத்தால், மனிதர்களான நாம் அதற்கு தத்துவ ரீதியான காரணங்களை அதற்கு கொடுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம்.
ஒரு சிலர், “கூட்டத்தில் இருந்து தனித்து வாழ விரும்பிய அந்த பென்குயின் தன் சுதந்திரத்தை தேடி செல்கிறது” என்கிறார்கள். ஒரு சிலர், “அதற்கு வாழ்தல் பிடிக்காமல் போயிருக்கலாம்” என்று கூறினர். ஆனால், அதற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் காரணங்களை அத்துறை சார்ந்த அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.
அறிவியல் காரணங்கள்:
பென்குயின், இப்படி தனியாக பிரிந்து சென்றது பற்றி, சில ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதில், டேவிட் ஏன்லி என்கிற ஆராய்ச்சியாளர் “உடல் நலக்கோளாறு, சுற்றுச்சூழல் காரணங்களால் அந்த பென்குயின் தனித்து சென்றிருக்கலாம்” என கூறப்படுகிறது.
இதே போல, “அனுபவமற்ற பறவைகள் அல்லது இளம் பறவைகள் தங்களுக்குபரிச்சயம் இல்லாத பாதையில் இருந்து விலகி செல்லும். அதற்கு ஏற்பட்ட நோய், அல்லது காயம் அதனை திசை மாறி பயணம் செய்ய வைத்திருக்கலாம். அது மட்டுமன்றி, ஒரு சில இளம் பறவைகள் தனது கண் முன் இருக்கும் புதிய பாதையை சோதனை செய்யலாம் என்கிற நோக்கில் பயணிக்கலாம்” என விளக்கமளிக்கின்றனர்.
