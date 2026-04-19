English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
இனி வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பிரச்னை இருக்காது.. ரயில்வேயின் புதிய வசதி.. பயணிகளே அலர்ட்

Indian Railway New Chart Rules:  இந்தியன் ரயில்வே பயணத்தின் கடைசி நேர வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பிரச்னையை தடுக்க புதிய விதிமுறைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. இதனால், வரும்  நாட்களில் உங்களுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் டென்ஷன் இருக்காது என கூறப்படுகிறது. அதுகுறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 19, 2026, 07:04 PM IST

Trending Photos

Indian Railway New Chart Rules: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றகா இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். கழிவறை வசதி,  படுக்கை வசதி போன்றவை இருப்பதால் தொலைதூர செல்ல விருப்பப்படுவர்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.  இதனால், தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாகவே காணப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பிரச்னை இருக்காது 

இதனால், பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்த இந்தியன் ரயில்வே தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஆனால், ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது குதிரை கொம்பாக இருக்கிறது. இதற்கிடையில், வெயிட் பிரச்னையும் பயணிகளிடையே இருக்கிறது.  கடைசி நேரத்தில் வெயிட் லிஸ்ட் டிக்கெட்டுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனால், பயணிகள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இதனை தடுக்கும் வகையில், இந்தியன் ரயில்வே புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, முன்பதிவு அட்டவணையை முன்கூட்டியே வெளியிடுகிறது. இதன் மூலம், பயணிகள் டிக்கெட் ரத்து செய்யப்பட்டாலும் மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ள உதவும்.

ரயில்வே சார்ட் தயாரிப்பு புதிய விதிகள்

கடந்த டிசம்பர் 12ஆம் தேதி இந்தியன் ரயில்வே வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ரயில்வே அமைச்சகம் முதல் முன்பதிவு பட்டியலை தயாரிப்பதற்கான கால அட்டவணைணை திருத்தியுள்ளது. அதன்படி,  காலை 5 மணிக்கும், மதியம் 2 மணிக்கும் இடையில் புறப்படும் ரயில்களுக்கான முதல் முன்பதிவு அட்டவணை முந்தைய நாள் இரவு 8 மணிக்கு தயாராகிவிடும் என அறிவித்துள்ளது. 

இதன் மூலம் டிக்கெட் கிடைக்கவில்லை என்றால், பயணிகள் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்களது பயணங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ளலாம். மேலும், மதியம் 2 மணிக்கு மேலும், நள்ளிரவு நேரங்களில் கிளம்பும் ரயில்களுக்கு, ரயில் புறப்படுவதற்கு குறைந்தது 10 மணி நேரத்திற்கு முன்பே முதல்  சார்ட் தயாரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  முதல் முன்பதிவு பட்டியலை தவிர, இரண்டாவது பட்டியலை ரயில்வே வெளியிடுகிறது.  

இது இறுதி முன்பதிவு பட்டியல் என சொல்லப்படுகிறது. இறுதி முன்பதிவு பட்டியல் ரயில் புறப்படுவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பு ரயில்வே நிர்வாகம் தயார் செய்து வருகிறது.  இதன் மூலம், தட்கல் ஒதுக்கீட்டில் ஏற்படும் காலியிடங்கள் இறுதிப் பட்டியலில் மூலம் காத்திருப்பு பட்டியலில் இருக்கும் பயணிகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன. இறுதி முன்பதிவு பட்டியல்  ரெடியாகுவதற்கு முன்பு பயணிகள் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், முதல் முன்பதிவு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்ட பிறகு, உறுதி செய்யப்பட்ட பயணி டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் ரயில் பயணச்சீட் பரிசோதகர் இறுதிப் பட்டியலை பயன்படுத்தி, காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள முதல் பயணிக்கு முழுமையான படுக்கையை வழங்குவார். பயணிகள் முன்பதிவு அட்டவணை ஐஆர்சிடிசி செயலி மூலம் கண்காணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author
Indian RailwayIndian Railway Waiting List RulesIRCTC Chart TimingWaiting List Rules Latest

Trending News