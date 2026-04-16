IRCTC Ooty Trip : வெறும் 15K இருந்தால் ஊட்டி போகலாம், IRCTC சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Ooty Trip : நாளை முதல் தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறை தொடங்க உள்ளது, இதனிடையே நீங்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா செல்லத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால்? உங்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சுற்றுலாத் தொகுப்பை (Tour Package) IRCTC தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஊட்டி மற்றும் குன்னூர் ஆகிய இடங்களை உள்ளடக்கிய, மிகவும் மலிவு விலையிலான சுற்றுலாத் தொகுப்புகளை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; மலைகளுக்கு இடையே பசுமையான தேயிலை தோட்டங்கள், மேகங்களுக்கு நடுவே மிதப்பது போன்ற சாலைகள் - இவற்றை ரசிக்கும் வாய்ப்பு இந்த பயணத்தில் கிடைத்தது. இந்த ட்ரிப்பில் இயற்கை அழகை ரசிப்பது மட்டுமல்லாமல், சரியான நேர மேலாண்மைஉங்கள் பயணத்தை இன்னும் மறக்கமுடியாத ஒன்றாக மாற்றும்.
ஊட்டிச் சுற்றுலா ஏன் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது?
ஊட்டி என்பது வெறும் சுற்றுலாத் தலம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு உணர்வு. குளிர்ந்த வானிலை, அழகான பள்ளத்தாக்குகள், தேயிலை தோட்டங்கள் மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகள் என அனைத்தும் நம்மை வெகுவாகக் கவரும். நீலகிரி மலைகளுக்கு இடையே உள்ள அற்புதமான காட்சிகள் மனதிற்கு இதமளிக்கும். புகைப்படம் எடுப்பதற்கு ஏற்ற சிறந்த இடங்களும் இங்கு உள்ளன. இதனாலேயே தெலுங்கு மாநிலங்களிலிருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்லும் மலைப்பிரதேசங்களில் (Hill Stations) ஊட்டி முதலிடத்தில் உள்ளது.
IRCTC அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்தத் தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக, இப்பயணம் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் செகந்திராபாத் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. இச்சுற்றுலா பயணம் 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்கள் நீடிக்கும்.
சுற்றுலா தொகுப்பின் விவரங்கள்
IRCTC இந்த ஊட்டி சுற்றுலாத் தொகுப்பை இரண்டு பிரிவுகளில் வழங்குகிறது. 'Comfort (3A)' பிரிவில், தனி நபர் தங்குவதற்கான கட்டணம் ரூ.33,590 ஆகும். இருவர் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு (Twin sharing) கட்டணம் ரூ.18,890; மூவர் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு (Triple sharing) கட்டணம் ரூ.17,170 ஆகும். மேலும், குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் படுக்கையுடன் ரூ.8,840 ஆகவும், படுக்கை இல்லாமல் ரூ.6,490 ஆகவும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்டாண்டர்டு (ஸ்லீப்பர்) பிரிவில் ஒரு நபர் தங்குவதற்கு ரூ. 31,050 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இருவர் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு ரூ.16,360-ம், மூவர் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு ரூ.14,360-ம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். மேலும், குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் படுக்கை வசதியுடன் ரூ.6,300-ம், படுக்கை வசதி இல்லாமல ரூ.3,950-ம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும்.
சுற்றுலா தொகுப்பின் முழுமையான அட்டவணை
நாள் 1: ரயில் பிற்பகல் 2:25 மணிக்கு செகந்திராபாத் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படுகிறது. பயணம் சபரி எக்ஸ்பிரஸ் (20629) ரயிலில் அமையும்.
நாள் 2: இரவு நேரப் பயணத்திற்குப் பிறகு, காலை 9:10 மணிக்கு நீங்கள் கோவை ரயில் நிலையத்தை வந்தடைவீர்கள். அங்கிருந்து, நீங்கள் ஊட்டிக்குச் செல்வீர்கள். சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்த பிறகு, மதிய வேளையில் நீங்கள் தாவரவியல் பூங்கா மற்றும் ஊட்டி ஏரியைப் பார்வையிடுவீர்கள்.
நாள் 3: விடுதியில் காலை உணவு அருந்திய பிறகு, நீங்கள் சுற்றுலாத் தளங்களைப் பார்வையிடப் புறப்படுவீர்கள். நீங்கள் தொட்டபெட்டா சிகரம், தேயிலை அருங்காட்சியகம் மற்றும் பைக்காரா நீர்வீழ்ச்சி ஆகிய இடங்களைப் பார்வையிடுவீர்கள்.
நாள் 4: காலை உணவிற்குப் பிறகு, நீங்கள் குன்னூரில் சுற்றுலாத் தளங்களைப் பார்வையிடப் புறப்படுவீர்கள். குன்னூர் தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் பிற சுற்றுலா இடங்களைப் பார்வையிட்ட பிறகு, இரவுக்குள் நீங்கள் ஊட்டிக்குச் சென்றடைவீர்கள்.
நாள் 5: பிற்பகலில், நீங்கள் தங்கும் விடுதியிலிருந்து வெளியேறி, கோவை ரயில் நிலையத்திற்குப் புறப்படுவீர்கள். சபரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் உங்கள் செகந்திராபாத் திரும்பும் பயணத்தைத் தொடங்குவீர்கள்.
நாள் 6: காலை 11:00 மணிக்கு செகந்திராபாத் ரயில் நிலையத்தை வந்தடைவதோடு பயணம் நிறைவடைகிறது.
சுற்றுலா தொகுப்பில் அடங்கியுள்ள வசதிகள்
- சுற்றுலா தொகுப்பின்படி ரயில் டிக்கெட்டுகள்
- உள்ளூர் போக்குவரத்து (குளிரூட்டப்பட்ட வாகனம்)
- 3 நாட்கள் தங்குமிடம் மற்றும் காலை உணவு
- பயணக் காப்பீடு
சுற்றுலா தொகுப்பில் சேர்க்கப்படாத வசதிகள்
- மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவு
- ழைவுச் சீட்டுகள்
- படகு சவாரி மற்றும் குதிரை சவாரி
- தனிப்பட்ட செலவுகள்
ஐஆர்சிடிசி ஊட்டி, குன்னூர் டூர் பேக்கேஜ் தொடர்பாக கூடுதல் விவரம் அல்லது டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்என்றால், ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக விவரங்களையும், டிக்கெட்டு முன்பதிவுகளையும் செய்துக் கொள்ளலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு எத்தனை நாட்கள் மற்றும் இரவுகள் கொண்டது?
இந்தச் சுற்றுலாப் பயணம் மொத்தம் 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்கள் நீடிக்கும்.
இந்தப் பயணம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது?
ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் தெலுங்கானா மாநிலம், செகந்திராபாத் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இப்பயணம் தொடங்குகிறது.
பயணத்திற்கான ரயில் மற்றும் நேரம் என்ன?
செகந்திராபாத் - கோவை (சபரி எக்ஸ்பிரஸ் - 20629), மதியம் 2:25 மணிக்குப் புறப்படும். கோவை - செகந்திராபாத் (சபரி எக்ஸ்பிரஸ்), 5-வது நாள் மதியம் புறப்படும்.
