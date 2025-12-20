English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.1,000 அபராதம்! SMS மூலம் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்!

Aadhaar Pan Card Link: ஆதார் - பான் கார்டை இணைக்காதவர்கள் உடனடியாக SMS மூலம் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் செய்து முடிக்க வேண்டும். இதற்கான வழிமுறை குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 20, 2025, 02:07 PM IST
  • ஆதார் பான் கார்டு இணைப்பு
  • டிசம்பர் 31 தான் கடைசி நாள்
  • உடனே இதை பண்ணுங்க

பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.1,000 அபராதம்! SMS மூலம் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்!

Aadhaar Pan Card Link Latest News: ஆதார் மற்றும் பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. அரசு திட்டங்கள் முதல் பணப் பரிமாற்றம் வரை அனைத்து சேவைகளுக்கும் பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பான் கார்டை ஆதார் கார்டுடன் இணைப்பது கட்டாயம் என வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது. அதாவது, டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் ஆதார் பான் கார்டை இணைக்க வேண்டும் என வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது.  

ஆதார் பான் கார்டு இணைப்பு

டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்கப்படாவிட்டால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் பான் கார்டுகள் ரத்து செய்யப்படும். இது பல நிதிச் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.  அதாவது, பான் கார்டு எண்ணை பயன்படுத்தி, வருமான வரி  தாக்கல் செய்ய முடியாது. வருமானம் உங்களது வங்கி கணக்கில் கிரெடிட் செய்யப்படாது.  பான் கார்டு செயலிழந்தால் வருமான வரி தொடர்பான எந்த பணிகளையும் செய்ய முடியாது. ஐடிஆர் பணத்தை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும்.  

டிடிஎஸ், டிசிஎஸ் விகிதங்களில் அதிகமாக வசூலிக்கப்படும். வங்கி கணக்கு திறப்பதில் சிரமம் ஏற்படும். டெபிட், கிரெடிட் கார்டு பெறுவதிலும் சிக்கல் ஏற்படலாம். ஒரு நாளைக்கு ரூ.50,000க்கு மேல் டெபாசிட் செய்ய முடியாது.  ஒரு நிதியாண்டில்  ரூ.2.50 லட்சத்திற்கு மேல் டெபாசிட் செய்ய இலயாது. மேலும், எந்த வங்கியிலும் ரூ.10,000க்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற பிரச்னைகளை தவிர்க்க, டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் ஆதார் பான் கார்டை இணைத்து கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக, SMS மூலம் ஈஸியாக ஆதார் பான் கார்டை எப்படி இணைக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

SMS மூலம் பான் ஆதார் கார்டை இணைப்பது எப்படி?

UIDPAN என்பதை 567678 அல்லது 56161 என்ற எண்ணுக்கு அனுப்பவதன் மூலம் SMS மூலமாகவும் உங்கள் பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்க முடியும். பின்னர், உங்கள் 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணையும், 10 இலக்கு பான் கார்டு எண்ணையும் அனுப்ப வேண்டும். சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு, உங்கள் பான் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டதாக இல்லையா என்பது குறித்து குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும். இதனை ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண் மூலம் செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான், பான் கார்டை ஆதாருடன் sms மூலம் இணைக்க முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

ஆன்லைனில் இணைப்பது எப்படி?

முதலில் incometax.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.  அங்கு முகப்பு பக்கத்தில் LINK Aadhaar என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் நம்பரை உள்ளிட வேண்டும். பின்னர், உங்கள் மொபைல் நம்பரையும் உள்ளிட வேண்டும். அதன்பிறகு, ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண்ணுக்கு ஒடிபி அனுப்பப்படும். அந்த ஒடிபி எண்ணை உள்ளிட்டு, இணைக்க வேண்டும். நீங்கள் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்கு பிறகு பான் ஆதார் இணைத்தால் ரூ.1,000 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்த கட்டணத்தை யுபிஐ அல்லது டெபிட், கிரெடிட் கார்டு மூலம் செலுத்திய பிறகு validate என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால் உங்கள் பான் ஆதார் இணைக்கப்பட்டுவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: இனி ஆதார் கட்டாயம்! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்... அதிரடி அறிவிப்பு

 

மேலும் படிக்க: இந்தியாவிலேயே இந்தியர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட இடங்கள்! லிஸ்டில் சென்னையும் இருக்கு..

 

Pan cardAadhaar cardpan aadhar linkingPAN linkingIT Department

