Pan-Aadhaar link: ஆதார் எண்ணுடன் பான் கார்டு இணைப்பு: கடைசி தேதி, முக்கிய தகவல்கள்

PAN-Aadhaar Linking Update: உங்கள் பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டு இன்னும் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், தாமதிக்க வேண்டாம். டிசம்பர் 31, 2025க்குள் இரண்டு ஆவணங்களும் இணைக்கப்படாவிட்டால், உங்கள் பான் கார்டு செயலிழந்துவிடும் என்று வருமான வரித் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. வரிகளைத் தாக்கல் செய்வது, வங்கிக் கணக்கைத் திறப்பது அல்லது முதலீடுகளைச் செய்வது கடினமாகிவிடும்.
தற்போது வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் (ITR) செய்தல், புதிய வங்கிக் கணக்கைத் தொடங்குதல் அல்லது பெரிய அளவிலான பணத்தை பரிவர்த்தனை செய்தல் என ஒவ்வொரு நிதிப் பணிக்கும் பான் கார்டு அவசியம் ஆகும். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், உங்கள் பான் கார்டு செயலிழந்தால், அது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும்.
உங்கள் பான் எண்ணை ஆதார் உடன் இணைக்கவும்
பான் கார்டு என்பது வருமான வரித் துறையால் வழங்கப்படும் 10 இலக்க தனித்துவமான குறியீடாகும். இது ஒரு தனிநபரின் அனைத்து நிதி பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்க உதவுகிறது. அதை ஆதாருடன் இணைக்கத் தவறினால் வங்கிக் கணக்கைத் திறப்பது, கடன் வாங்குவது அல்லது கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டு பெறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
டிசம்பர் 31 க்குப் பிறகு என்ன நடக்கும்?
டிசம்பர் 31, 2025க்குள் உங்கள் பான் மற்றும் ஆதாரை இணைக்கவில்லை என்றால், உங்கள் பான் செயலிழக்கப்படும். இதற்குப் பிறகு, நீங்கள் பல முக்கியமான பணிகளைச் செய்ய முடியாமல் போகலாம், அதன் விவரத்தை இங்கே காணலாம்:
உங்கள் வருமான வரி வருமான வரி (ITR) தாக்கல் செய்ய முடியாது.
முன்னர் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வருமான வரி வருமானங்களும் செல்லாததாகக் கருதப்படும்.
உங்கள் வரி திரும்பப் பெறுதல் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.
வங்கிக் கணக்குகள் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.
செயலில் உள்ள PAN இல்லாமல் பரஸ்பர நிதிகள், பங்குகள் அல்லது SIP-களில் முதலீடு செய்ய முடியாமல் போகலாம்.
CBDT படி, காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு இணைப்பது ₹1,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
பான்-ஆதார் எண்ணை ஆன்லைனில் இணைப்பது எப்படி?
உங்களிடம் ஆதார் எண் இருந்தால், வீட்டில் இருந்தபடியே இரண்டு ஆவணங்களையும் இணைக்கலாம்.
முதலில் வருமான வரித் துறையின் https://www.incometax.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள இணைப்பு ஆதார் விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
இப்போது உங்கள் பான் எண், ஆதார் எண் மற்றும் பிற தேவையான தகவல்களை உள்ளிடவும்.
உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் ஒரு OTP வரும்; அதை உள்ளிடவும்.
சரிபார்த்த பிறகு, இணைப்பு செயல்முறை நிறைவடையும்.
ஆஃப்லைன் இணைப்பு முறையும் எளிதானது
ஆன்லைனில் இதைச் செய்ய முடியாவிட்டால், உங்கள் அருகிலுள்ள பான் சேவை மையம் அல்லது வருமான வரி அலுவலகத்திற்குச் சென்று இணைப்பை பூர்த்தி செய்துக் கொள்ளவும். உங்கள் பான் அட்டை, ஆதார் அட்டை மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்தின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் ஒன்றை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். படிவத்தைச் சமர்ப்பித்தவுடன், நிலையைக் கண்காணிக்க உங்களை அனுமதிக்கும் ரசீதைப் பெறுவீர்கள்.
PAN-Aadhaar இணைப்பதற்கு முன், கட்டாயம் இதைச் சரிபார்க்கவும்
பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பாலினம் போன்ற தகவல்கள் பான் மற்றும் ஆதாருடன் பொருந்த வேண்டும். ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், முதலில் அவற்றை சரிசெய்யவும், இல்லையெனில் இணைப்பு தோல்வியடையும்.
உங்கள் பான் எண் செயல்பாட்டில் உள்ளதா இல்லையா என்பதை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்
உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் PAN நிலையை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்:
Income Tax e-filing வலைத்தளமான https://www.incometax.gov.in க்குச் செல்லவும்.
Quick Links இணைப்பில் சென்று உங்கள் PAN ஐ சரிபார்க்கவும் என்ற விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் PAN எண், முழுப் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
OTP ஐ உள்ளிட்ட பிறகு, உங்கள் PAN செயலில் உள்ளதா இல்லையா என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
முதலீடு மற்றும் வங்கித் துறையும் பாதிக்கப்பட்டது
பான் கார்டு முடக்கப்பட்டால், பங்கு வர்த்தகம், பரஸ்பர நிதி முதலீடு அல்லது SIP போன்ற வசதிகள் நிறுத்தப்படும். வங்கிக் கணக்கிலிருந்து அதிக TDS கழிக்கப்படலாம், மேலும் புதிய கணக்கைத் திறப்பதும் கடினமாக இருக்கும். எனவே, உங்கள் நிதிப் பணிகள் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் தொடர, காலக்கெடுவிற்கு முன்பே பான்-ஆதார் இணைப்பை முடிக்கவும்.