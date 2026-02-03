பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! ஈஸியா பெயர், முகவரியை மாற்றலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

Pan Card Name, Address Update: ஆதார் கார்டு எந்த அளவுக்கு முக்கியமானதோ, அதே அளவுக்கு பான் கார்டு பிரதானமாக ஆவணமாக இருக்கிறது. வங்கி பரிவர்த்தனை முதல் வருமான வரி செலுத்துவது வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இந்த சேவைகளுக்கு கட்டாய ஆவணமாக பான் கார்டு உள்ளது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பான் கார்டை அப்டேட் செய்வது அவசியம். குறிப்பாக, பான் கார்டில் பெயர், மொபைல் எண், முகவரி மாற்ற தேவை ஏற்படலாம். எனவே, அதனை எப்படி மாற்றுவது என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
பான் கார்டில் பெயர், மொபைல் எண்ணை மாற்றுவது எப்படி?
முதலில் UTIITSL என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த இணையதளத்திற்கு சென்று, change/Correction In PAN Data என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். பின்பு, Apply Now என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்களுக்கு பான் கார்டு நகலாக வேண்டுமென்றால் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகு, உங்கள் பான் கார்டு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
இரண்டு முறை பான் கார்டு எண் கேட்கும். அதனை உள்ளிட்டால், விண்ணப்ப படிவம் தோன்றும். இந்த விண்ணப்ப படிவத்தில் பெயர், தந்தை பெயர், தாய் பெயர், பாலினம், ஆதார் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை பூர்த்தி செய்து submit என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்கள் பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றத்திற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இதன்பிறகு, make payment என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு ஆன்லைனில் ரூ.110 செலுத்த வேண்டும். இதனை புதுப்பித்த சில நாட்களுக்குள் உங்களது பான் கார்டு உரிய முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். இந்த இணையதளம் மட்டுமில்லாமல், protean pan என்ற இணையதளம் வாயிலாகவும் பான் கார்டில் உள்ள விவரங்களை நீங்கள் புதுப்பித்து கொள்ளலாம்.
பான் கார்டு நிலையை கண்டறிவது எப்படி?
இதற்கும் UTIITSL என்ற இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். track Your pan card என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்கள் பான் கார்டு விண்ணப்பத்திற்கான அப்ளிகேஷன நம்பர், பான் நம்பர், பிறந்த தேதியை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்களது பான் கார்டு எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பது தோன்றும். இதன் மூலம், உங்களது பான் கார்டு நிலையை அறிந்து கொள்ளலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்
பான் கார்டில் பிறந்த தேதி, பெயர், முகவரியை மாற்ற விரும்புபவர்கள் ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் அட்டை, முகவரிச் சான்ற, சொத்து வரி ரசீதுகள், பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்டவற்றை ஆவணமாக சமர்ப்பிக்கலாம். மேலும், உங்கள் கையொப்பத்தை மாற்ற விரும்பினால், பாஸ்போர் அளவு புகைப்படம் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட கையொப்பத்துடன் பதிவேற்ற வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
